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Biotin Nedir

H vitamini ya da Vitamin B7 olarak da bilinen biotin, vücudun gıdayı enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan B kompleks vitaminlerinden biridir.(1) “Biotin” kelimesi, eski Yunanca “yaşam” veya “yaşama” anlamına gelen “biyos” kelimesinden gelmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Eylül 2020 Cumartesi 11:49
Biotin Nedir
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B vitaminleri ve özellikle biotin cildinizi ve saçlarınızı sağlığına katkıda bulunur (3). Biotin insan hücreleri tarafından sentezlenemez, ancak vücuttaki bakteriler tarafından üretilir ve çok sayıda gıdada bulunur (5). Buğday tohumu, tam tahıllı tahıllar, tam buğday ekmeği, yumurta, süt ürünleri, yer fıstığı, soya fıstığı, İsviçre pazı, somon ve tavuk gibi besinlerin hepsi biotin kaynaklarıdır (4). Biotinin normal dozda kullanımının herhangi bir zarara neden olduğu gösterilmemiştir. Her gün ihtiyacınız olan biotin miktarı yaşınıza bağlıdır. Günlük ortalama önerilen miktarlar mikrogram (mcg) cinsinden aşağıda listelenmiştir.

< 6ay - 5 mcg
6 -12 ay - 6 mcg
1 - 3 yaş - 8 mcg
4 - 8 yaş - 12 mcg
9 - 13 yaş - 20 mcg
14 - 18 yaş - 25 mcg
+19 yaş - 30 mcg

Biotinin Görevleri (2)

  • Normal enerji oluşum metabolizmasına,
  • Normal makro besin öğeleri metabolizmasına,
  • Normal saçın korunmasına,
  • Normal mukozanın korunmasına,
  • Normal cildin korunmasına katkıda bulunur.

Yeterli Biotin Alıyor Musunuz? (1)

Çoğu insan yedikleri yiyeceklerden yeterli miktarda biotin alır. Bununla birlikte, bazı insan gruplarının yeterli biotin alma konusunda sorun yaşama olasılığı daha yüksektir;

  • “Biyotinidaz eksikliği” adı verilen nadir bir genetik bozukluğu olan insanlar
  • Alkol bağımlılığı olan insanlar
  • Hamile ve emziren kadınlar

Kaynak: https://www.dynavit.com.tr/aradiginbilgi/biotin-nedir

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