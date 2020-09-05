B vitaminleri ve özellikle biotin cildinizi ve saçlarınızı sağlığına katkıda bulunur (3). Biotin insan hücreleri tarafından sentezlenemez, ancak vücuttaki bakteriler tarafından üretilir ve çok sayıda gıdada bulunur (5). Buğday tohumu, tam tahıllı tahıllar, tam buğday ekmeği, yumurta, süt ürünleri, yer fıstığı, soya fıstığı, İsviçre pazı, somon ve tavuk gibi besinlerin hepsi biotin kaynaklarıdır (4). Biotinin normal dozda kullanımının herhangi bir zarara neden olduğu gösterilmemiştir. Her gün ihtiyacınız olan biotin miktarı yaşınıza bağlıdır. Günlük ortalama önerilen miktarlar mikrogram (mcg) cinsinden aşağıda listelenmiştir.



< 6ay - 5 mcg

6 -12 ay - 6 mcg

1 - 3 yaş - 8 mcg

4 - 8 yaş - 12 mcg

9 - 13 yaş - 20 mcg

14 - 18 yaş - 25 mcg

+19 yaş - 30 mcg

Biotinin Görevleri (2)

Normal enerji oluşum metabolizmasına,

Normal makro besin öğeleri metabolizmasına,

Normal saçın korunmasına,

Normal mukozanın korunmasına,

Normal cildin korunmasına katkıda bulunur.

Yeterli Biotin Alıyor Musunuz? (1)

Çoğu insan yedikleri yiyeceklerden yeterli miktarda biotin alır. Bununla birlikte, bazı insan gruplarının yeterli biotin alma konusunda sorun yaşama olasılığı daha yüksektir;

“Biyotinidaz eksikliği” adı verilen nadir bir genetik bozukluğu olan insanlar

Alkol bağımlılığı olan insanlar

Hamile ve emziren kadınlar

Kaynak: https://www.dynavit.com.tr/aradiginbilgi/biotin-nedir