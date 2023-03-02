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Bionde Yazılım ve Sosyal Medya Danışmanlığı Şirketi

2015 yılında Anıl Akif Tığlı tarafından kurulan Bionde Yazılım ve Bilişim Hizmetleri şirketi, girişimcilik serüvenini sosyal medya ve e-ticaret ile güçlendirmeyi başarmış, bu serüveni en ileri boyuta taşımıştır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mart 2023 Perşembe 18:51
Bionde Yazılım ve Sosyal Medya Danışmanlığı Şirketi
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Sunduğumuz kullanıcı öncelikli stratejilerimiz ve ayrıcalıklı müşteri portföyümüz ile değerimizi paha biçilemez şekilde ikiye katlayarak, marka değerimizi hassasiyetle zirveye taşımayı başardık.

Dünya standartlarını göz önünde bulundurarak çözüm ve güven içerikli ilkemiz ile yola çıktığımız bu serüvende; otorite rayından çıkmayarak, istikrarlı şekilde sayısız müşteriye en iyi marka sahipliğini yapmış durumdayız.

2015 Kuruluşundan günümüze süregelen profesyonellik, empati odaklı yaklaşım, dürüstlük ve gelişime açık bakış açımız ile istikrarlı büyüme sergileyerek, e-ticaret dünyasında saygın bir konuma yükselmeye hak kazandık.

Geride bıraktığımız 8 yıl boyunca sektörde yaklaşımımızı aynı titizlik dâhilinde korumaya devam etmekteyiz. 7/24 hizmet politikamızla başarılara imza atmak vizyon ve misyonumuzdur.

HİZMETLERİMİZ

  • Sosyal medya danışmanlığı
  • Web ve Grafik Tasarım
  • İçerik Üretimi
  • Kurumsal Kimlik

Türkiye’nin her bir noktasında hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Yeni projelerle sizleri buluşturmak her zaman en büyük ilkemiz olacaktır.

Web Site: https://www.bionde.com.tr/

Telefon: +90 530 346 82 78

Instagram: bionde.com.tr

ANIL AKİF TIĞLI

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