Bionde Yazılım ve Sosyal Medya Danışmanlığı Şirketi

Sunduğumuz kullanıcı öncelikli stratejilerimiz ve ayrıcalıklı müşteri portföyümüz ile değerimizi paha biçilemez şekilde ikiye katlayarak, marka değerimizi hassasiyetle zirveye taşımayı başardık.

Dünya standartlarını göz önünde bulundurarak çözüm ve güven içerikli ilkemiz ile yola çıktığımız bu serüvende; otorite rayından çıkmayarak, istikrarlı şekilde sayısız müşteriye en iyi marka sahipliğini yapmış durumdayız.

2015 Kuruluşundan günümüze süregelen profesyonellik, empati odaklı yaklaşım, dürüstlük ve gelişime açık bakış açımız ile istikrarlı büyüme sergileyerek, e-ticaret dünyasında saygın bir konuma yükselmeye hak kazandık.

Geride bıraktığımız 8 yıl boyunca sektörde yaklaşımımızı aynı titizlik dâhilinde korumaya devam etmekteyiz. 7/24 hizmet politikamızla başarılara imza atmak vizyon ve misyonumuzdur.

HİZMETLERİMİZ

Sosyal medya danışmanlığı

Web ve Grafik Tasarım

İçerik Üretimi

Kurumsal Kimlik

Türkiye’nin her bir noktasında hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Yeni projelerle sizleri buluşturmak her zaman en büyük ilkemiz olacaktır.

Web Site: https://www.bionde.com.tr/

Telefon: +90 530 346 82 78

Instagram: bionde.com.tr

ANIL AKİF TIĞLI