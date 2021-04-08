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“Bilişim Oscar”larında İBB Rüzgarı

Bilgi Teknoloji dünyasının “Oscar”ı olarak değerlendirilen IDC CIO Summit’te İBB, 3 dalda birincilik, 1 dalda ikincilik, 1 dalda üçüncülük ve 1 adet jüri özel ödülü alarak toplam 6 dalda ödül kazandı. İBB iştirak şirketlerinden Belbim ise 2 dalda ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2021 Perşembe 13:01
“Bilişim Oscar”larında İBB Rüzgarı
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Önde gelen bilgi teknolojileri liderlerinin fark yaratan dijital dönüşüm girişimlerini sunmak için her yıl düzenlenen 'IDC CIO Ödülleri'nde bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) rüzgarı esti. Sektördeki öncü kurum ve kuruluşları bir araya getiren IDC CIO Ödülleri’nde 6 farklı kategoride ödül alan İBB projeleri, hem bilgi teknolojileri alanında hem de sosyal fayda alanında büyük ilgi gördü.

ASKIDA FATURA’YA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

İBB. 3 farklı proje ile 3 farklı kategoride birincilik kazandı. ‘IT Change Management’ kategorisinde; sosyal ve ekonomik destek modellerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşların başvurularının takip edilebildiği Sosyal Ekonomik Destek Sistemi Projesi, ‘IT Governance’ kategorisinde birinci oldu. 

Büyük veri platformunun yönetilmesi, yeni büyük veri projelerinin geliştirilmesi, veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması amaçlarıyla hayata geçirilen İBB Büyük Veri Yönetimi Projesi ve ‘IT Cost Efficiency’ kategorisinde; ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Askıda Fatura Uygulaması birinciliğe layık görüldü. 

‘Business Enablement’ kategorisinde ikincilik ödülü yine Askıda Fatura Uygulamasının olurken, üçüncülük ödülü ise sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama desteği sunan ‘Sağlık Çalışanlarımız ile Birlikte Başaracağız’ projesinin oldu. Ayrıca, IDC CIO Ödül Töreni ‘Jüri Özel Ödülüne’ ise İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner layık görüldü. 

IDC CIO Zirve Serisi, kuruluşlar için uzman görüşlerinin, pratik çözümlerin ve ağ oluşturma fırsatları için imkan sağlarken, sektör öncülerinin paylaştığı deneyimleri de aktarmaktadır. Teknoloji sağlayıcıların dijital dönüşüme ilham olduğunu gösteren ödül töreninde İBB’nin farklı kategorilerde edindiği başarı halka hizmet odağında devam edecek

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