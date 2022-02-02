Bilim Hiç Bu Kadar Eğlenceli Olmamıştı

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde gerçekleşen “Sömestir Etkinliği Bilim Atölyesi” ne 4-6 ve 7-10 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Ücretsiz düzenlenen atölyede uzman eğitmenler eşliğinde müzikal beceri, ritim duygusu ve müziğin matematiksel yönünün birleştirildiği etkinlikler gerçekleştirildi.

Çalışmada çocuklar Bernoulli prensibi ile uçakların nasıl uçabildiğini, yanan köpük ile gazın köpüğe hapsedilişini eğlenceli şekilde deneyimledi. Çocuklar kuru buz deneyiyle, karbondioksit gazının sıkıştırılarak kuru buz haline geldiğini görüp keşfetmenin mutluluğunu da yaşadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)