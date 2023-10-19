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Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...

Hüseyin Çetiner'in Makalesini Yorumsuz olarak yayınlıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2023 Perşembe 14:34
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
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  1. Sevgili okurlarım öncelikle çok üzgün ve müteessir olduğumu ifade etmek isterim….

İki gün önce İsrail TERÖR Devleti Bebek,Çocuk ve Kadın olmak üzere yüz küsür yıl önce Kanadalıların Gazze’de kurduğu bir hastane’yi bombalayarak en az 500 kişiyi şehit ettiler….

Bu şerefsizlik,bu adilik,bu alçaklıktır.

Hastane bombalamasının hemen ardında yürüyen ölü Biden gözümüzün içine baka baka İsrail’in bombalamasına Hastanede yaşanan bombalamaya PATLAMA diyerek sanki Siyonistler bir gecede 500 Filistinli Müslümanı şehit etmemiş gibi gülümseyerek Katil Netanyahu’ya sarılarak dünya siyonist medya’ya poz vermesi utanç olarak ona yeter…

Siyonistlerin bizim uçaklarımız var, Heronlarımız var Büyükşeytan, Amerika’nın para ve silah gücü yanımızda diyerek böbürlenmesi karşısında MAĞRURLANMA EY SİYONİST SENDEN BÜYÜK ALLAH Var diyorum.

SANKİ İSLAMİ CİHADIN UÇAĞI VARMIŞ GİBİ HASTANEYE BOMBAYI ONLAR ATTI DİYECEK KADAR ALÇAK BU SİYONİSTLER

Büyük Şeytan Amerika ve küçük Şeytan İsrail dünyanın gözü içine bakarak 500 kadın,çocuk ve yaşlı insanı hunharca katletti utanmadan sıkılmadan da medya gücü sayesinde dünyaya bu bombayı İslami Cihad veya HAMAS attı diyebilecek kadar da şerefsi ve alçaklar.

Katil terör devleti İsrail’li yetkililer başta kabul ettiler daha sonra direk suçu kabul edip ileri de davalık olursak lehimizde kullanılmazsın diye inkar edip işin içinde çıkmaya çalışıyorlar.

Sizde,bizde suç ortağınız ABD’de ve diğer bütün suç ortaklarınızda bu katliamı kimin yaptığını çok iyi biliyoruz.

Aslında yazacak dünya kadar başlık ve konu var ama şu an yazmanın konuşmanın vakti değil, eylemin vaktidir diyerek yazımı buradan keserek “Zalimler İçin Yaşasın Cehennem”

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

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