Beylikdüzü Kışspor Okulları’nda Kayıtlar Başladı

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11 farklı branşta çocuklara ücretsiz olarak kurslarınverileceği Kış Spor Okulları kayıtları başladı. Çocukların sadece hobi olarak değil profesyonel olarak da kendini geliştirmesine katkı sağlayacak kurslarda çocuklar, istedikleri bir branşta yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkânı bulacak.Sınırlı sayıda kontenjan ve özel çocuklar için engelsiz branşta eğitimlerin de bulunduğu Kış Spor Okulları’nda kurslar 8 Ekim’de başlayacak ve 25 Aralık tarihine kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Binlerce çocuğa ücretsiz spor yapma imkanısağlanıyor

Spor, eğitim ve eğlencenin bir arada yaşanacağı Kış Spor Okulları’nda yaşları 5-14 arasında değişen çocuklar: basketbol, voleybol, yüzme, satranç, çocuk zumbası, cimnastik, taekwondo, futbol,aikido, izcilik ve masa tenisi olmak üzere 11 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından eğitim alma şansı yakalayacak. Sporun engel tanımadığı Beylikdüzü’nde8-22 yaş aralığındakiözel çocuklar için düzenlenecek engelsiz branşlar ise; basketbol, yüzme, cimnastik, taekwondo ve masa tenisi olacak. Kış dönemi için kayıtlara başlayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşlara 04 Ekim tarihine kadar daonline kayıt imkanı sunuyor.Sınırlı sayıda kontejanın olduğu ve başvurularda Beylikdüzü’ndeikâmet zorunluluğu bulunankurslar için detaylı bilgiye www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

