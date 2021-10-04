Beylikdüzü Belediyesi Ekim Ayı Meclisi Toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşim 1. Oturumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasına önemli gün ve haftaları kutlayarak
başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, söze Eylül ayında şehit olan askerleri anarak
başladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği projelere de değinen Başkan Çalık,
“Yaşam Bahçesi ile ilk günden bu yana 105 ton mahsulü 23 bin 900 haneye ulaştırdık. Her alanını özenle
düşünerek yaptığımız Türkiye’nin en modern pazar alanı olan ‘Pazar İstanbul’u Beylikdüzü’ne kazandırdık.
Ayrıca, Beylikdüzü’nün dört bir yanını parklarla donatma hedefini koymuştuk. Bu kapsamda Yakuplu
Mahallemizde yapımına başladığımız parkı Eylül ayı içerisinde tamamladık. Yakuplu ve Kavaklı da
yapımına başladığımız 5 parkı bu ay içerisinde tamamlayıp çocukların kullanımına açacağız. Aynı şekilde ‘3
Köy 3 Meydan Projesi’ kapsamındaki çalışmalarımızı da hızla yürütüyoruz. Bu ay içerisinde Gürpınar Polis
Karakolu’nun yapımını tamamlayıp emniyet teşkilatımıza teslim edeceğiz. Mevcut karakolun bulunduğu
alanı da boşaltarak projemizi hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.
“Beylikdüzü’nde her gün 40 farklı noktada can dostlarımızı besliyoruz”
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde gerçekleşen meclis toplantısında Beylikdüzü Belediyesi olarak 5 bin
663 kişiye sokak hayvanlarını koruma konusunda farkındalık eğitimi verdiklerini vurgulayan Başkan Çalık,
“50 okulumuzda 3 bin 222 öğrenciyle sokak hayvanları konusunda bilinçlendirme etkinliği yaptık.
İlçemizde 6 bin 700 sokak hayvanını tedavi ederek 2 bin 500’ünü kısırlaştırdık ve 2 bin 346’sını da aşıladık.
Beylikdüzü’nde çok güzel ve özel bir barınağa sahibiz. 569 can dostumuzu da burada sahiplendirdik. Aynı
şekilde her gün ilçemizin 40 farklı noktasında bin 250 kilo mama ile can dostlarımızı beslemeye devam
ediyoruz.” şeklinde konuştu. Meclis grup sözcülerinin de gündem dışı söz alarak görüşlerini beyan ettiği
birleşimde, meclis gündem maddeleri meclisin bilgisine sunulurken toplantının 2. birleşiminin ise 8 Ekim
Cuma günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)