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Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclisi Toplandı.

Beylikdüzü Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısının 1. Birleşimi Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2022 Salı 10:57
Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclisi Toplandı.
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Meclis toplantısında Mehmet Murat Çalık liderliğinde Beylikdüzü Belediyesi olarak beslenme saatinden kreşlere kadar çok önemli işlere imza attıklarını belirten Mumcu, “Sayın Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Mutfak’ı ziyaret etti ve projemizle ilgili bilgi aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Selvi Hanımın çağrısıyla ‘Beylikdüzü Beslenme Saati’ projemiz ‘Türkiye Beslenme Saati’ projesine dönüşüyor. Siyasetin yoğun gündemi dışında böylesi bir projenin tüm Türkiye’ye yayılması bizlere güç veriyor.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 06.12.2022 11:33
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