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‘Beyaz Yol’ Çok Güzel Oldu

Daha güvenli ve tasarruflu metrobüs hattı için yapımına başlanan ‘Beyaz Yol’ uygulamasının imalatı tamamlandı. Yenibosna ve Cevizlibağ arasındaki toplam 7 durak kaliteli ve konforlu yolculuk imkanına kavuştu. Ekonomik ömrü yüksek, teknik dayanıklılığı fazla, özel reçeteli ‘Beyaz Yol’ metrobüs hattına çok yakıştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2022 Çarşamba 09:43
‘Beyaz Yol’ Çok Güzel Oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolunu kalıcı olarak yenilemek için hayata geçirdiği ‘Beyaz Yol’ uygulaması çok güzel oldu. Hattın Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Merter ve Cevizlibağ durakları arasındaki asfalt yol söküldü. Çift yönlü olarak toplam 18 kilometrelik güzergah, konforlu yolculuk imkanı sunan ‘Beyaz Yol’ ile kaplandı. 20 yıl garantili beyaz yolun kullanıldığı bölgedeki yol yapımı için her yıl gerçekleştirilen çalışmaya artık gerek olmayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

İBB ekipleri, 1 Temmuz 2022’de başladığı projeyi, gece-gündüz ve bayramda çalışarak Eylül ayına yetiştirdi. Bu dönemde Metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındı. Metrobüs hattı kesintisiz hizmet vermeye devam etti. Çalışma süresince iş ve yol güvenliği için gerekli tüm işaret ve yönlendirmeler ekipler tarafından bölgelere yerleştirildi. Duraklarda çalışma yapılacak bölgeler ve duraklar önceden duyuruldu. Metrobüslerin içinde de aynı duyurular anonslarla İstanbullulara aktarıldı.

NEDEN BEYAZ YOL?

  • Yüksek taşıma gücü sağlar
  • Daha kısa fren mesafesi sağlar
  • Konforlu sürüş keyfi sunar
  • Trafik seyir hızını artırır
  • Yakıt tasarrufu sağlar
  • Taşıtların yıpranmasını geciktirir
  • Gece görüşünü kolaylaştırır
  • Çevre dostudur
  • Isı adası oluşturmaz
  • Her mevsimde ve her koşulda yapılır

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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