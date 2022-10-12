‘Beyaz Yol’ Çok Güzel Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolunu kalıcı olarak yenilemek için hayata geçirdiği ‘Beyaz Yol’ uygulaması çok güzel oldu. Hattın Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Merter ve Cevizlibağ durakları arasındaki asfalt yol söküldü. Çift yönlü olarak toplam 18 kilometrelik güzergah, konforlu yolculuk imkanı sunan ‘Beyaz Yol’ ile kaplandı. 20 yıl garantili beyaz yolun kullanıldığı bölgedeki yol yapımı için her yıl gerçekleştirilen çalışmaya artık gerek olmayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





İBB ekipleri, 1 Temmuz 2022’de başladığı projeyi, gece-gündüz ve bayramda çalışarak Eylül ayına yetiştirdi. Bu dönemde Metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındı. Metrobüs hattı kesintisiz hizmet vermeye devam etti. Çalışma süresince iş ve yol güvenliği için gerekli tüm işaret ve yönlendirmeler ekipler tarafından bölgelere yerleştirildi. Duraklarda çalışma yapılacak bölgeler ve duraklar önceden duyuruldu. Metrobüslerin içinde de aynı duyurular anonslarla İstanbullulara aktarıldı.

NEDEN BEYAZ YOL?

Yüksek taşıma gücü sağlar

Daha kısa fren mesafesi sağlar

Konforlu sürüş keyfi sunar

Trafik seyir hızını artırır

Yakıt tasarrufu sağlar

Taşıtların yıpranmasını geciktirir

Gece görüşünü kolaylaştırır

Çevre dostudur

Isı adası oluşturmaz

Her mevsimde ve her koşulda yapılır

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

