Beyaz Masa'ya Şikayet Bir Yılda Yüzde 38,9 Azaldı

Başvuruların yüzde 72,8’i bilgi istemi, yüzde 19,3’ü talep, yüzde 7,9’u şikâyet şeklinde gerçekleşti. Şikâyet başvuruları yıllık yüzde 38,9, 2019 Ocak-Kasım dönemine göre ise yüzde 25,2 azaldı. Bilgi istemi başvurularının yüzde 98,6’sına, şikâyet başvurularının yüzde 4,3’üne, talep başvurularının ise yüzde 33,4’üne başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İPA İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Kasım ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Değerlendirme sonuçları şöyle:

921 bin 84 başvuru

Kasım ayında İBB BEYAZ Masa’ya yapılan başvuru sayısı, Ekim ayına göre yüzde 10,6 azalarak 921 bin 84’e indi. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 17,7’si İGDAŞ, yüzde 23,2’si İSKİ ile ilgili oldu.

Başvuruların yüzde 72,8’ini bilgi istemi

Ekim ayına göre, bilgi istemi başvuruları yüzde 4,7, şikâyet başvuruları yüzde 20,6 ve talep başvuruları yüzde 24,4 azaldı. Başvuruların yüzde 72,8’i bilgi isteminden oluştu. Talep başvuruları, bir ayda yüzde 44,4’ten yüzde 42’e düştü.

Şikâyet başvuruları yüzde 38,9 azaldı

BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, yıllık yüzde 12,8 arttı. Bilgi istemi yüzde 33,4 artarken, şikâyet başvuruları yüzde 38,9, talep başvuruları yüzde 6 azaldı. 2019 Ocak-Kasım döneminde, 5 milyon 2 bin 737 olan başvuru sayısı, 2020 Ocak-Kasım döneminde, yüzde 16,6 artarak 5 milyon 834 bin 813’e çıktı. Aynı dönemde, bilgi istemi yüzde 21 artarak 3 milyon 738 bin 631, talep yüzde 52,5 artarak 1 milyon 306 bin 134 oldu. 2019 Ocak-Kasım dönemine göre, şikâyet başvuru sayısı, yüzde 25,2 azalarak 790 bin 48 olarak gerçekleşti.

Bilgi isteminin yüzde 98,6’sına anlık çözüm

Bilgi istemi başvurularının yüzde 98,6’sına, şikâyet başvurularının yüzde 4,3’üne, talep başvurularının ise yüzde 33,4’üne başvuru günü içerisinde karşılık verildi. Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) dışında kalan başvurularda, ortalama çözüm süresi, bilgi isteminde 8,8, şikâyet başvurularında 2,8, talep başvurularında 5,1 gün olarak tespit edildi.

En fazla şikâyet, ulaşım ile kent ve toplum düzeninden

İSKİ ve İGDAŞ dışında kalan şikâyetlerin yüzde 51,8’i ulaşım, yüzde 31,4’ü kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 49,2 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Sosyal destek hizmetleri talebi bir ayda, yüzde 40’tan yüzde 42,2’ye yükseldi. Toplam şikâyetlerde ise ulaşımın payı yüzde 40,8, sosyal yardım taleplerinin payı yüzde 17,7 olarak ölçüldü.

Şikâyette, Fatih ve Kadıköy önde

Toplam şikâyetlerin yüzde 5,7’si Fatih, yüzde 4,9’u Kadıköy ve yüzde 4,5’i Bahçelievler’den yapıldı. Bilgi isteminde, Esenyurt (yüzde 7), Küçükçekmece(yüzde 4,7) ve Pendik(yüzde 4,6) ; talep başvurularında ise Esenyurt (yüzde 4,9), Fatih (yüzde 4,5) ve Küçükçekmece (yüzde 4,5) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ şikâyetlerinde, Esenyurt, Kadıköy ve Pendik; İSKİ’de Ümraniye, Pendik ve Üsküdar öne çıktı. Şikâyetler, İGDAŞ’ta, sayaç, fatura ve personel; İSKİ’de, asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları ve teminat konularından geldi.

İBB Beyaz Masa Aralık 2020 İstatistik Bülteni bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)