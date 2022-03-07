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Beşiktaş’taki Hastalıklı Ağaçlar Yenileniyor

İBB, Beşiktaş sahilindeki kanserli ağaçları yenileyerek çevreyi koruyor. Hastalığın sağlıklı ağaçlara sıçramasını engelleyen çalışmanın son etabı başladı. Bölgeye 100’ün üzerinde yeni ağaç dikiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:08
Beşiktaş’taki Hastalıklı Ağaçlar Yenileniyor
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Doğal ortamlardaki ağaçlara oranla çok daha güç koşullarda gelişen şehir içindeki ağaçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) emanet. Alt ve üst yapı çalışmaları, toprak sıkışması, yolların buzlanmaya karşı tuzlanması veya vandalizm gibi nedenlerle zarar gören tarihi ağaçlar, ciddi kontrol ve tedavi süreçleriyle birlikte yaşatılıyor veya yenileniyor. 

Son yıllarda Beşiktaş’taki ağaçlarda görülen (Ceratocystis platani -Walter Engelbrecht & Harrington) isimli kanser hastalığı, çınar türleri üzerinde oldukça etkili oluyor. Yine o bölgede görülen Platanus Occidentalis hastalığı çok dayanıklı bir yapıla sahip ve bu nedenlerle oluşan tek bir enfeksiyon yeri bir yıl içinde 2-2.5 m uzunluğa ulaşabiliyor. Kanser, 30-40 cm çapındaki bir ağacı 2-3 yıl içinde ve büyük, güçlü bir ağacı 4-7 yılda öldürebiliyor. 

Ağaçlar üzerinde meydana gelen kanser hastalıklar, diğer ağaçlara sıçrayarak yeşil alanların korunmasını olumsuz etkilerken, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda çürükleri bulunan ağır kalın dallar çevre için risk oluşturabiliyor. Son bir yılda sadece Avrupa Yakasında hava koşulları nedeniyle 213 ağaç devrildi veya kırıldı.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Beşiktaş sahil boyunca uzanan Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki ağaçların bir kısmında görülen kanser nedeniyle yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede tespit edilen hastalıklı 39 ağacın 18’i, 20 yaşında genç ağaçlarla değiştirildi.

Geriye kalan 21 hastalıklı ağacın değişimi ise bugün ve Pazar günü (5 Mart - 6 Mart) yürütülen çalışmalarla sağlanacak. Hasta ağaçlar, yayılma riskini ortadan kaldırmak için kesiliyor ve ağaç kökü ile birlikte hastalıklı toprak da alınıyor. Yerlerine, Platanus occidentalis (batı çınarı) dikimi yapılıyor.

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararı gereği, çalışma sırasında Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde yol daraltması yapıldı. Sürücüler ve yayalar, yönlendirme levhaları ve afişlerle bilgilendiriliyor. Güzergaha şu ana kadar 50 yeni yetişmiş ağaç dikildi, çalışma tamamlandığında ise yeni ağaç sayısı 100’ü aşacak.

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