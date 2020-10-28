Beşiktaş – Kabataş Vakfı’ndan “Azerbaycanlı Çocuklarımız Üşümesin” Kampanyası

“Azerbaycanlı Çocuklarımız üşümesin, Oyun da Oynayabilsinler” adıyla başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan, oyuncak, atkı ve bereler kardeş ülkeye gönderilmek üzere Azerbaycan İstanbul Konsolosluğu’a teslim edilecek. 28 Ekim – xxxxx Kasım 2020 tarihleri arasında devam edecek kampanyaya tüm Beşiktaş taraftarları davet edildi.

Beşiktaş – Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, “Vakfımızı oluşturan asırlık kurumlar Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Kabataş Erkek Lisesi camiaları olarak, “tek devlet – iki millet” olmanın içten inancıyla; Azerbaycan’a karşı Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlığa karşı suçları esefle kınıyoruz. Ermenistan’ın sivil halkımıza ve özellikle can kardeşlerimizin masum çocuklarına yaşattığı bu insanlık vahşeti ve şiddeti asla kabul etmiyoruz. Azerbaycanlı çocuklarımızın acılarını hafifletmek üzere; Beşiktaş – Kabataş Vakfı olarak başlattığımız kampanya çerçevesinde taraftarlarımız oyuncak, atkı ve berelerini Vodafone Arena’ya getirebilir. Beşiktaşlı kardeşlerimizin Azeri kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.