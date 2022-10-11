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Beş Çayı Crr’de

Cemal Reşit Rey Konser Salonu yeni sezon repertuarını açıkladı. İBB Kültür Daire Başkanı Figen Ayhan Karakelle ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan yeni sezonla ilgili bilgileri basınla paylaştı. CRR, ücretsiz olarak gerçekleşecek Beş Çayı Konserleriyle her çarşamba müzikseverleri bir araya getirecek. Yeni oluşturulan felsefe sohbetleriyle müziğin derinliklerine inilecek. Bu yıl 65 konser ve her biri Grammy Ödüllü birbirinden değerli sanatçılar sahnede yer alacak. Açılış konserinde Viyolonsel Sanatçısı Berlin Filormani Orkestrası’nın önemli isimlerinden Alban Gerhardt sahne aldı. Konser, yakın zamanda vefat eden Onur Şener ve CRR Ustalık Sınıfı öğrencilerinden Ayça Gökdeniz için saygı duruşuyla başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 10:45
Beş Çayı Crr’de
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Reşit Rey Konser Salonu yeni sezonu basın toplantısıyla açtı. Kültür Daire Başkanı Figen Ayhan Karakelle, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak odak noktamız kültür sanat kavramlarının hak temelli olması ve ulaşılabilir olması”dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

ŞİŞLİ/İSTANBUL

“CRR artık sadece konser yapan bir yer değil düşünen ve yaşayan bir yer “diyen Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan, Bestecilik Akademisi ve Genç Oda Orkestrası’nı bu yılın incileri olarak gördüklerini de söyledi. Murat Cem Orhan sözlerine şöyle devam etti: Yeni besteciler yetiştirmeyi amaçlayan CRR Akademi, 26 kişiye eğitim veriyor. Ustalık sınıfı mezunlarından bir öğrenci La Scala sınıfı seçmelerine davet aldı. Bu yıl, yeni proje CRR Bestecilik Akademisi yeni müzisyenler yetiştiriyor. Akademi, Armağan Durdağ tarafından yürütülen Çok Sesli Batı Müziği Atölyesi ve Güç Başar Gülle tarafından yürütülen Caz Müziği Atölyesi olarak iki başlıktan oluşuyor. Eğitimin ardından CRR Bestecilik Akademisi konseri düzenlenecek. Bu konserde öğrencilerin eserleri profesyonel müzisyenler tarafından seslendirilecek. Akademiyi başarıyla tamamlayan öğrencilere CRR Bestecilik Akademisi Sertifikası verilecek. Bu yıl yeni bir çalışma yöntemi izlenerek Genç Oda Orkestrasına başvurular gerçekleşti. 3 Farklı ülkeden, 12 şehirden 174 kişi başvuru yaptı ve 8 solist seçildi. 8 isim ayrı ayrı konser verecek.

CRRFUAYE’DE YENİ SEZON: BEŞ ÇAYI KONSERLERİ VE MÜZİĞİN FELSEFESİ

Ücretsiz olarak gerçekleşen konserler her çarşamba saat 17.00 ‘de gerçekleşecek. Farklı nedenlerle akşam konserlerine katılamayanlar için Beş Çayı Konserleri alternatif oluşturacak. Her hafta farklı bir müzik dalının konseriyle Beş Çayı Konserleri müzikseverlerle buluşacak. Prof. Dr. Mehmet Yusuf Örnek öncülüğünde felsefe ve müziği bir araya getiren dinletili sunum gerçekleştirilecek. Wagner ve Nietzsche, Hiedegger ve Mozart gibi isimler üzerine çalışmalar yer alacak

CRR FUAYE’DE YENİ SERGİ: YEDİTEPE İSTANBUL

CRR fuaye, ünlü ressam ve akademisyen Refik Aziz’in “Yeditepe İstanbul” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan resim ekolünden gelen ve İstanbul’a olan hayranlığından dolayı 1992’de kente yerleşen ressam Aziz’in müzeleri zenginleştiren 150’yi aşkın tablosu şimdi de CRRfuaye’de ve 10 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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