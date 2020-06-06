banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ben de Nefes Alamıyorum !...
Son Dakika
Ben de Nefes Alamıyorum !...
Riva Deresinin Islahı İBB'nin Değil DSİ'nin Görevidir
Son Dakika
Riva Deresinin Islahı İBB'nin Değil...
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı...
Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...
Son Dakika
Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...

Ben de Nefes Alamıyorum !...

Gazetemizin yazarı Hüseyin Çetiner ABD' de Polis şiddetine uğrayarak öldürülen siyahi FLOYD'un boğazına dizi ile basıp ölümüne sebep olan polis memuruna nefes alamıyorum demesini örnek alarak ben nefes alamıyorum diyerek bir makale yazdı. Yorumsuz olarak o makaleyi yayınlıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Haziran 2020 Cumartesi 17:37
Ben de Nefes Alamıyorum !...
banner171

Ağır vergi yükünün altında ezildiğim için nefes alamıyorum…

Zaman zaman samimi ve içten düşüncelerimi yazdığım için üzerimde oluşturulan mahalle baskısından dolayı nefes alamıyorum

İnsanların olaylara hak hukuk adalet ölçüsünde değil de benim partilim demişse doğrudur rakip partinin yöneticisi demişsen yanlıştır ön yargısından dolay nefes alamıyorum…

Yüksek ve kabarık gelen elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarından dolayı nefes alamıyorum…

Yaptığımız sokak röportajlarında zaman zaman bazı vatandaşların AK PARTİ genel başkanı olarak eşleştirdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘ın avukatı Ahmet Özel’in açtığı davalardan dolayı nefes alamıyorum…

Üç ay önce 980 Bin liraya satılan bir daire için bugün 1 milyon 770 bin lira fiyat çeken ev sahiplerinin zalimliklerinden dolayı nefes alamıyorum…

Parasın pulunu olanın haklı olsa da fakir fukarayı emesinden dolayı nefes alamıyorum…

İkamet edip bütün kiralarını ödeyip evini tahliye ettiğim halde sadece anahtarı tutanak veya noter ile teslim etmediğim halde mahkeme hakimin bu işlerde biz şahit dinlemiyoruz her şeye belge üzerinde karar veririz dediği için haksız olarak 50 bin lira ödemek zorunda bırakıldığım için nefes alamıyorum

İnsanları renkleri ile değerlendirip zulmedenlerin cahilliklerine karşı nefes alamıyorum…

Damga yemeden ayrıştırılmadan, hain damgası yemeden özgürce işimi yapamadığım için nefes alamıyorum…

Hak edenlerin değil de zübük zade tarzı siyaset yapanların bir yelere geldiğini görmekten dolayı nefes alamıyorum…

Evlatlarının isteği ayakkabıyı alamadığı için annesini merdivenlerden ölümüne yeteleyip düşürdüğü için nefes alamıyorum…

Üç kuruşluk dünya menfaati için zalime zalim diyemeyenlerin iki yüzlülüğüne karşı nefese alamıyorum…

Daha nefes alamadığım çok şey var var ama yazılar uzun olunca okunması sayısı düştüğü için bu kadar kafi.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner /6 Haziran 2020

Son Güncelleme: 06.06.2020 17:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
CHP'Lİ vekil Emecan'dan Bakan'a Soru
CHP'Lİ vekil Emecan'dan Bakan'a Soru
Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...
Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...
Deprem HACKATHONU’ nde İlk Üç Belli Oldu
Deprem HACKATHONU’ nde İlk Üç Belli Oldu
İBB’ den Sürücü Kursu Araçlarına Dezenfekte
İBB’ den Sürücü Kursu Araçlarına Dezenfekte

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169