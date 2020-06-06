Ben de Nefes Alamıyorum !...

Ağır vergi yükünün altında ezildiğim için nefes alamıyorum…

Zaman zaman samimi ve içten düşüncelerimi yazdığım için üzerimde oluşturulan mahalle baskısından dolayı nefes alamıyorum…

İnsanların olaylara hak hukuk adalet ölçüsünde değil de benim partilim demişse doğrudur rakip partinin yöneticisi demişsen yanlıştır ön yargısından dolay nefes alamıyorum…

Yüksek ve kabarık gelen elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarından dolayı nefes alamıyorum…

Yaptığımız sokak röportajlarında zaman zaman bazı vatandaşların AK PARTİ genel başkanı olarak eşleştirdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘ın avukatı Ahmet Özel’in açtığı davalardan dolayı nefes alamıyorum…

Üç ay önce 980 Bin liraya satılan bir daire için bugün 1 milyon 770 bin lira fiyat çeken ev sahiplerinin zalimliklerinden dolayı nefes alamıyorum…

Parasın pulunu olanın haklı olsa da fakir fukarayı emesinden dolayı nefes alamıyorum…

İkamet edip bütün kiralarını ödeyip evini tahliye ettiğim halde sadece anahtarı tutanak veya noter ile teslim etmediğim halde mahkeme hakimin bu işlerde biz şahit dinlemiyoruz her şeye belge üzerinde karar veririz dediği için haksız olarak 50 bin lira ödemek zorunda bırakıldığım için nefes alamıyorum…

İnsanları renkleri ile değerlendirip zulmedenlerin cahilliklerine karşı nefes alamıyorum…

Damga yemeden ayrıştırılmadan, hain damgası yemeden özgürce işimi yapamadığım için nefes alamıyorum…

Hak edenlerin değil de zübük zade tarzı siyaset yapanların bir yelere geldiğini görmekten dolayı nefes alamıyorum…

Evlatlarının isteği ayakkabıyı alamadığı için annesini merdivenlerden ölümüne yeteleyip düşürdüğü için nefes alamıyorum…

Üç kuruşluk dünya menfaati için zalime zalim diyemeyenlerin iki yüzlülüğüne karşı nefese alamıyorum…

Daha nefes alamadığım çok şey var var ama yazılar uzun olunca okunması sayısı düştüğü için bu kadar kafi.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner /6 Haziran 2020