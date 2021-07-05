Beltur Kafe Konsepti Kapılarını Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR AŞ’nin Yıldız Parkı’nda hazırladığı kafe konsepti BELTUR Kafe kapılarını açtı. Tavanı dahil tamamı camla kaplı olması sebebiyle panoramik bir park manzarası sunan BELTUR Kafe, keyifli ve huzurlu vakit geçirmek isteyen tüm İstanbulluları bekliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“BELTUR AYRICALIĞINI SONUNA KADAR YAŞAYACAKSINIZ”

BELTUR AŞ Genel Müdürü Cenk Akın, misafirlerin BELTUR ayrıcalığını sonuna kadar yaşayacaklarını dile getirerek , “İstanbullu hemşerilerimiz, mekanımızda bir yandan uzman isimlerden eğitim almış baristalarımızın sunacağı, son derece geniş bir yelpazeye sahip olan çeşit çeşit kahvelerimizin tadına varacaklar. Diğer yandan da nefis ürünlerimizin tadına varıp, huzurlu, keyifli ve hoşça vakit geçirecekler” dedi.

Yeni konseptin sadece yiyecek ve içecekle sınırlı kalmadığını belirten Akın, Yıldız Parkı’nda hazırlanan BELTUR Kafe’nin iç mimarisinde göze ve ruha hitap eden düzenlemeler yaptıklarını kaydetti. İstanbullu için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Akın, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kafemizin içerisinde isteyenlerin kitap okurken ya da kahve içerken kullanabileceği salıncaklı oturma grubundan, konforlu koltuğuna ve salıncağına kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. İstanbulluların her şeyin en güzelini hak ediyor.”

İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)