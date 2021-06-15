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BELTUR HASTANELERDEKİ HİZMET NOKTALARINI SÖZLEŞME YENİLENMEDİĞİ İÇİN KAPATTI

İBB iştiraki BELTUR’un pandemi döneminde aralıksız hizmet verdiği hastane şubelerinin sözleşmeleri yenilenmedi. Mevcut noktalardaki sözleşmelerin uzatılması için sözlü ve yazılı olarak iletilen talepler yanıtsız kaldı. BELTUR, kamu yararı nedeniyle sözlü mutabakat sağlanan noktalardaki faaliyetlerini bir süre daha sürdürürken, mukaveledeki cezai hükümler nedeniyle 55 hastanenin 42’sindeki kantinlerini tahliye etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 14:37
BELTUR HASTANELERDEKİ HİZMET NOKTALARINI SÖZLEŞME YENİLENMEDİĞİ İÇİN KAPATTI
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR, 2013 yılının Aralık ayında kamu hastanelerinde Kantin-Otomat hizmetine başladı. Pandeminin hemen öncesinde, 2019 yılında 55 hastane ve 78 noktada yaklaşık bin personel ile operasyon gerçekleştirir duruma geldi. 2020 Haziran’ında ise 13 hastanede 21 BELTUR noktası bulunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

2019 Şubat ayı itibariyle BELTUR – Kamu Hastaneleri için Kantin-Otomat sözleşme süreleri sonlanmaya başladı. BELTUR, sözleşmelerin uzatılmasıyla ilgili başvurusunu önce sözlü, 2020 Ekim itibariyle de yazılı olarak İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine gerçekleştirdi. Yapılan başvurulara ilgili kurumlardan yazılı geri dönüş yapılmadı. Yapılan yüz yüze görüşmelerde alınan sözlü mutabakatlara istinaden sözleşmesi biten noktalarda hizmet verilmeye devam edildi.

BELTUR, 2020 Mart ayı itibari ile pandeminin tüm maddi manevi yükümlülüklerine üstlenerek, kamu yararını ve sağlığını gözeterek, salgın döneminde de kesintisiz hizmet verilmesi yönünde karar aldı. Hastane şubelerini 7/24 açık tuttu. Ancak bu dönemde süresi tamamlanan noktaları, mukaveledeki cezai hükümler nedeniyle tahliye etti.

BELTUR, 55 hastanede sürdürdüğü hizmetlerine 42 hastanede son verdi. Yılda ortalama 15 Milyon hastaya, hasta yakınına, refakatçiye, sağlık personeline hizmet veren BELTUR noktaları kapandıktan sonra yerlerine ikame bir Kantin-Otomat hizmeti tesis edilmedi. 

Sözleşme yenilenmemesi nedeniyle Tuzla Devlet, Kartal Koşuyolu Devlet ve Beylikdüzü Devlet hastanelerindeki BELTUR noktaları Temmuz 2021’de kapatılacak. Aralık 2021’de Siyami Ersek Hastanesi’ndeki faaliyetlere son verilecek. 15 Temmuz 2022’de de kalan ve hizmet verilen tüm noktalar kapatılmış olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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