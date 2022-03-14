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Belediye Ekipleri Gece Gündüz Sahada

Sarıyer’de günlerce etkisini sürdüren kar yağışında belediye ekipleri aralıksız çalıştı. Yolların kapanmaması için büyük mücadele veren personeller, 5 gün boyunca toplam 1.373 ton tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yolların yüzde 85’i ulaşıma açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 17:32
Belediye Ekipleri Gece Gündüz Sahada
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İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Sarıyer Belediyesi karla mücadele çalışmalarına 5 gündür aralıksız devam ediyor. Hasta, cenaze ve hamilelerin olduğu güzergâhları öncelik alarak; 300 personel,15 iş makinesi ve 50 araç ile çalışmalarını yürüten ekipler, ana arterlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde karla mücadele hizmetlerini sürdürdü. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına vardiyalı olarak gece-gündüz çalışan ekipler, haftanın ilk iş gününde de don ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürdü. Okul bahçeleri ve ara sokaklarda kar küreme çalışmaları devam etti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise çalışmaları hem alandan hem de İBB 3. Bölge Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nden takip etti.

TÜM MÜDÜRLÜKLER SAHADA

Yağış boyunca 7/24 Sarıyerlilerin taleplerine cevap veren Çağrı Merkezi’ne gelen 1.794 istek ve şikayetlere önceliğine göre sıralanarak müdahale edildi. 1.373,69 ton tuzlama çalışması yapıldı. Yolda kalan 92 araca müdahale edilirken, sabah saatlerinden itibaren ilçedeki yolların yüzde 85’i ulaşıma açıldı. Ara sokaklarda ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına çift vardiya olarak devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü devrilen ağaçlara müdahale ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ise hastane, ibadethane bahçeleri başta olmak üzere durakları ve yaya kaldırımlarını temizlemeye devam etti. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli de yağış boyunca nöbetteydi. 32 vatandaşa ambulans desteği verirken, 67 hastaya da evde sağlık hizmeti götürüldü. Cenaze hizmetleri ise 7/24 kesintisiz olarak devam etti. Hava şartlarından dolayı meydana gelen toprak kaymalarına İmar Müdürlüğü teknik personelleriyle birlikte müdahale ederken, Zabıta ise gerekli incelemeleri yaptıktan sonra riskli alanları mühürledi.

PATİLİ DOSTLARA 1.729 KİLO MAMA

Soğuk havada sokaktaki minik dostlarımız da unutulmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 95 noktada besleme çalışmalarını iki katına çıkardı. Ormanlık arazide yaşamını sürdüren kedi ve köpeklerin de besleme çalışmaları yapılırken genel sağlık durumu hakkında veteriner hekimlere de bilgi verildi. Toplam 1.729 kilo mama dağıtımı yapıldı.

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