Belediye Başkanı Bu Defa Çanakkale Boğazı’nı Yüzerek Geçti

18 yaşında geçirdiği kaza nedeniyle iki kolunu kaybeden ve Türkiye’nin ilk engelli başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, üçüncü kez boğazı geçti. Büyük Zaferin 100'üncü yılında 30 farklı ülkeden 850 yüzücü İle Çanakkale Rotary Kulübü’nün düzenlediği 35. Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması’na katıldı. Çanakkale Boğazı’nda Avrupa yakasından Asya’ yakasına yüzdü.

Hançerli: Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum

İki kez İstanbul bir kez de Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçen Turan Hançerli, “Biz Mustafa Kemal'in evlatları, çocukları olarak ecdadımızın gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı'nın yanında bizimki küçük zaferler. Boğaziçi’nde iki kıta arası geçişten sonra, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişten sonra bugün Çanakkale'yi de bu sefer Avrupa'dan Anadolu'ya geçtik. Tabi mutluyum gururluyum. Yapacağız dedim mi yapıyoruz. Burada geçtik , buda yapıldı artık yeni hedefler , yeni amaçlar ve o amaçlar o hedefler gerçekleştirmeyi bekliyor. Onlarda birer birer gerçekleştirilecek. Azim, kararlılık, bilgi ve cesaret. Elimden bir şey kurtulmuyor bende çok mutluyum ve gururluyum. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, birlikte başardık. Organizasyon, Rotary Kulübe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin en önemli geçişlerinden biri. Bu önemli iki geçişi geçmiş oldum buna vesile olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA