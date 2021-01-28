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Bedava İnternet Hilesi

GSM operatörlerinden bedava internet kazanabilmek için çeşitli hile yöntemlerinden bahsedilir. Sitede hile değil internet kampanyaları ve bu kampanyaları kullanma taktikleri hakkında bilgi veriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ocak 2021 Perşembe 08:28
Bedava İnternet Hilesi
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Turkcell bedava internet kampanyaları ile aboneler 1 GB ile 10 GB arasında her hangi bir ücret ödemeden internet hediyeleri kazanabiliyorlar. Bazı uygulamaları indirenler, günlük, haftalık işlemleri ile internet ihtiyaçlarını bedava karşılayabiliyor.

Hangi Uygulamalar Bedava İnternet Veriyor?

Turkcell ya da Vodafone bedava internet sayfalarına erişim yapanlar, operatörlerin abonelerine sundukları tüm kampanyaları ve uygulama seçeneklerini görebilecektir.

Turkcell tarafından tüm abonelerine sunulan ve bedava internet kazandıran uygulamalar şunlardır;

  • Yaani arama motoru,
  • BİP,
  • Yükle kazan,
  • Dijital operatörüm,
  • Dergilik,
  • Sürpriz nokta,
  • Emocan,

Bu uygulamalar, Turkcell tarafından abonelerine sunulan uygulamalardan bazılarıdır. Telefonunu uygulamaları indirenler, her uygulama üzerinden ayrı ayrı bedava internet kazanabilecektir. Abone olduğunuz andan itibaren yılsonuna kadar uygulama üzerinden farklı oranlarda internet kazanma şansına sahipsiniz.

BİP Uygulaması Bedava İnternet

Turkcell operatörü, abonelerine daha iyi hizmet sunabilmek için çeşitli uygulamalar geliştiriyor. Bu uygulamaların neler olduğunu, Turkcell başlığı altındaki bedava internet seçenekleri arasında bulabiliyorsunuz. BİP uygulaması üzerinden 2 arkadaşınızı aradığınızda, hattınıza hemen 2 GB bedava internet tanımlanıyor. Rehberinizde kayıtlı bulunan en az 10 arkadaşınız ile uygulama üzerinden mesajlaştığınızda da 10 GB internet tanımlanmaktadır.

Avantajlı Uygulamalar

Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom bedava internet sayfalarında, tüm mobil cihaz kullanıcıları bedava internet kazanabilecekleri avantajlı uygulamaları sıralı olarak görebiliyor. Turkcell aboneleri, bedava internet için çeşitli uygulamaları kullanabiliyor. En avantajlı uygulamalardan birisi olan BİP için Turkcell numarası ile giriş yapmak yeterli oluyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, 15 GB’a kadar bedava internet ve 3 ay bedava TV ödülü kazanabiliyorlar.

Uygulamaların Geçerlilik Süresi

Turkcell ve Bimcell bedava internet uygulamalarının geçerlilik süresi yılın son gününe kadar devam etmektedir. Turkcell abonelerinin, uygulama gösterdikleri ilgi ve talep durumuna göre yeni yılda da uygulamalarını farklı internet seçenekleri ile devam ettirebiliyor. Uygulamaya göre geçerlilik süreleri değişebilmektedir. Erişim yaptığınızda tüm kampanyalar ve uygulamalarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyor gerekli incelemeleri yapabiliyorsunuz.

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