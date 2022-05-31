BBP’li Sedat Yalçınkaya: Bizim Referansımız İslam’dır!

Röportaj: Ziya Gündüz

Büyük Birlik Partisi Çekmeköy’de yeni kuruldu. Çekmeköy’de Nasıl bir siyaset izleyeceksiniz?

siyaset yapamayacağız. Biz sıradan vatandaşlarız, sıradan vatandaşlar ne istiyorsa biz onu yapacağız. Birilerinin seçtiği, birilerinin getirdiği, birilerinin bize dayattığı siyasetin içinde olmayacağız. Ekibimizle birlikte yerelde kendi seçtiğimiz adayın kazanması için çalışacağız. Bizim Çekmeköy’le ilgili güzel düşüncelerimiz var. Şuan bu anlamda ekibimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz genel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genel seçimde sizin de bildiğiniz gibi “Cumhur İttifakı” ile birlikte hareket ediyoruz. Yerel seçimle ilgili Çekmeköy için üzerimize düşen neyse onu yapmaya çalışacağız. Biz en iyisine talibiz. Biz sefere çıkacağız, zafer Allah’tandır.

BİZ SEFERE ÇIKACAĞIZ, ZAFER ALLAH’TANDIR

Birilerinden maddi manevi destek alıyor musunuz?

Bizim hiç kimseden maddi manevi bir beklentimiz yok. Birilerinden bir şey istemeye başladığımızda kendi değerlerimizden taviz vermeye başlarız. Bizim kendi ilkelerimizden taviz verme imkânımız yok. Arkadaşlarımızla birlikte bütün imkânımızı Büyük Birlik Partisi (BBP) vesilesiyle vatandaşlarımıza feda edeceğiz. Bizim için her vatandaş çok değerlidir. Herkese ulaşmaya çalışacağız. Biz Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun dediği gibi “Milyonlarla yanlış yolda yürümektense, doğru yolda tek başımıza yürümeyi tercih ederim” ilkesini kendimize şiar edinmişiz. Biz Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Hz. Muhammed (s.a.s)’in yolunda gittiği için bu yolu tercih ediyoruz. Ben ve ekibimin Büyük Birlik Partisi saflarında başarılı olacağımıza inanıyorum.

VATANDAŞIN SESİNE KULAK VERİYORUZ

Esnaf ziyaretlerinde bulunuyor musunuz?

Biz Çekmeköy’ü bölgelere böldük. Şuanda esnaf çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza parti olarak yardımda bulunuyoruz. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi ilkesiyle bu çalışmaları genelde sosyal medyada paylaşmıyoruz. Çekmeköy’de ne kadar sorun varsa büyükten küçüğe hepsini not alıyoruz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Ayrıca Çekmeköy’ün daha iyi olması için ne yapabiliriz konusunda da arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın sesine kulak veriyoruz. Bizim siyaset arenasında olmamızın nedeni vatandaşların; huzurlu, mutlu sorunsuz bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir. Bu anlamda Çekmeköy’ün sorunlarını toplamaya çalışacağız.

SES GETİRECEK PROJELER ÜRETECEĞİZ

Peki, başkanım, şuanda ne aşamadasınız?

Kabul etmek gerekir ki biz Büyük Birlik Partisi olarak 10 yıldır Çekmeköy’de yokuz. Biz hazır bir ilçeyi devralmış değiliz. Yani hazıra gelmedik. Bu anlamda sıfır noktadan tertemiz yönetimimizle birlikte önce sorunları tespit ediyoruz, sonra çözüm noktasında elimizden geleni yapacağız. Çekmeköy’de ses getirecek projeler üreteceğiz. Çekmeköy’ün en büyük problemlerinden birisi oto park problemi bu problemle ilgili çalışmalarımız var. Kalem kalem bütün sorunları not alıyoruz.

BÜTÜN VATANDAŞLARI ÖNEMSİYORUZ

Vatandaşlarla ilgili neler yapıyorsunuz?

Büyük Birlik Partisi olarak bütün vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Onarla fırsat buldukça sık sık bir araya geleceğiz. Kapımız bütün vatandaşlarımıza kardeşlerimize sonuna kadar açıktır. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı kardeşlerimizi önemsiyoruz. Bu konuyla ilgilide çalışmalarımız var. Şuanda inşallah 150 civarında tekerlekli sandalye dağıtımı yapacağız.

ELEŞTİRİNİN OLMADIĞI YERDE DOĞRULARA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL

Parti olarak eleştiriye açık mısınız?

Biz eksiklerimizi göremeyebiliriz. Eksiklerimiz var. Dışardan bizi takip edenlerin, eksiklerimizi görüp bunu bize bildirmelerini de rica ediyoruz. Eleştiriye açık bir partiyiz. Eleştirinin olmadığı yerde, doğrulara ulaşmak mümkün değildir. Biz hep doğruyuz, anlayışından uzağız. Biz doğruyu yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu konuda zamana ihtiyacımız olduğunun da altını çizmem gerekiyor. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz.





BİZ KENDİMİZİ İSLAMİ BİR PARTİ OLARAK TANIMLIYORUZ

Parti olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Biz kendimizi İslami bir parti olarak tanımlıyoruz. Bizim ana referansımız İslam’dır. Bizim yolumuz Allah yoludur. Kur’an ve Hz. Peygamber bizim için ölçüdür. Bütün çalışmalarımızı bu minvalde yapmaktayız. Büyük Birlik Partisi için; “İslam, Vatan, Bayrak” kırmızıçizgidir. Bunlara savaş açmış, hiçbir siyasi oluşumla; aynı karede, aynı masada, olmamız mümkün değildir.

GENEL SEÇİMLERDE PARTİ OLARAK “CUMHUR İTTİFAKI”NDAYIZ

Seçimlerde nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Biz genel seçimlerde parti olarak Cumhur İttifakındayız. Yerel anlamında Cumhur İttifakında değiliz. Çekmeköy’de yerel seçimlerde kendi adayımızı çıkaracağız. Biz Çekmeköy Belediyesi’nden hiçbir özel istekte bulunmadık, bulunmayacağız. Belediyenin eksiklerini dile getireceğiz. Biz yapılan bütün yanlışların karşısındayız. Yanlışı bizden birisi yapıyorsa ona da sen yanlış yapıyorsun diyeceğiz. Mevcut Belediye tarafından yapılan hizmetleri de elbette takdir edeceğiz.

Diğer siyasi partilerle görüşüyor musunuz?

Bugüne kadar ilçemizde ki bütün siyasi partileri ziyaret ettik. Yalnızca PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’yi ziyaret etmedik.

PIRIL PIRIL BİR YÖNETİMİMİZ VAR

Yeni bir ekipsiniz. Bu anlamda Belediye’yi yönetmek kolay mı sizce?

Büyük Birlik Partisi’nin belediyeyi çok iyi yöneteceğini düşünüyorum. Ekibimiz yeni, ekibimizin enerjisi, aruzu isteği var. Hiçbir yolsuzluğa karışmamış pırıl pırıl bir yönetimimiz var. Örnek vermek gerekirse; iyi bir avukattan iyi bir belediye başkanı olmaz. İyi doktordan iyi belediye başkanı olmaz. İyi öğretmenden iyi belediye başkanı olmaz. Belediye başkanı parayı yönetmeyi ve iş yönetmeyi bilenden olur. Parayı yönetmeyi bilen şehri yönetmeyi bilir. Bizim yönetimimizdeki birçok arkadaş kendiişlerinde başarılı arkadaşlardır. Eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Eğitimci Dr. Ahmet Mertol Canel Beyden de bu konuda destek almaktayız.

BİZ OYUNU KURALINA GÖRE OYNAMASINI BİLİYORUZ

Parti olarak eksiklerini var mı?

Evet, eksiklerimiz var. Ama biz oyunu kuralına göre oynamasını biliyoruz. Biz esnafları 40 yıllık bir tecrübe bilinciyle dolaşıyoruz. Başarılı bir ekip ile belediyeye talip olacağız. Çekmeköy Belediyesi’ni gazetecilerin tecrübeleriyle birlikte yöneteceğiz. Gazetecilerin tavsiyelerini ve eleştirilerini her zaman dikkate alacağız. Büyük Birlik Partisi olarak, 2024 yerel seçimlerde Çekmeköy’de kendi adayımızla birlikte gireceğiz. Yalnız öncelikli hedefimiz 2023 genel seçimlerdir.

VATANI BÖLMEK İSTEYENLERLE YAN YANA KOL KOLA DEĞİLİZ

Sizce Siyasi ahlak nasıl olmalı?

Şunu belirtmekte fayda var. Vatanı bölmek isteyenlerle yan yana kol kola değiliz. Cumhur İttifakı’nın eksikleri olabilir. Bu eksikleri en ne dile getiren bizim başkanımız Sayın Mustafa Destici’dir. Biz BBP olarak körü körüne Cumhur İttifakının içinde değiliz. Altılı artı bir masanın içerisinde olmaktansa, her ne olursa olsun vatana bayrağa ezana sahip çıkan ittifakın içerisinde yer almayı tercih ettik. Altılı masanın içinde kimler olduğuna ve ülkeyi nereye götüreceklerine iyi bakmak gerekiyor. Bu konuda Büyük Birlik Partisi doğru bir yerde durduğuna inanıyorum. Siyasi ahlak vatan bilincine sahip olmakla elde edilir.

Çekmeköy BBP yönetiminde hangi isimler var?

Av. Ufuk Uça, Ufuk Bektaş, Melike Coşkun, Aliye Ünal, Hatice Toptek, Leyla Tekin, Özgür Tekin, Tarık Karakoç, Ahmet Yıldız, Muslim Sevinç, Fatih Kortoglu, Ahmet Agbaba, Furkan Tuna, Sedat Taşdemir, Yusuf Sağanak, Recep Efe, Yüksel Tolun, Adem Talan, Dr. Ahmet Mertol Canel, Erdem Erol.

Son olarak neler söylemek isteriniz.

Öncelikle benimle röportaj yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Biz genelde Türkiye için yerelde de Çekmeköy için maddi manevi her şeyimizi ortaya koyduk. Bütün vatandaşlarımızı Çekmeköy’deki binamıza çay içmeye bekliyoruz.

Sedat Yalçınkaya kimdir?

1976 yılında Ordu İli Aybastı İlçesi Zaferi Milli köyünde dünyaya geldi. 1993 yılında Üniversite okumak için İstanbul’a geldi. Ama hep içinde ticaret yapma sevgisi olan Sedat Yalçınkaya, 1996 yılında ilk ticaret hanesini açtı. 1996 yılının 30 Ağustos’unda evlendi. Üç çocuk babasıdır. İthalat ve ihracatlar yaptı. Birçok sektörde ticaretleri halen devam etmekte olan iş insanı Sedat Yalçınkaya ilk siyasete Üsküdar MHP ilçe teşkilatlarında başladı. Şuan 12 senedir ticaret yaptığı Çekmeköy Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı olarak şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ve Genel Başkanı Mustafa Destici’yi temsil etmektedir.

BBP’Lİ SEDAT YALÇINKAYA: BİZİM REFERANSIMIZ İSLAM’DIR!

İstanbul Büyük Birlik Partisi (BBP) Çekmeköy İlçe Başkanı Sedat Yalçınkaya ile partinin çalışmalarını, projelerini ve Türkiye siyasetini konuştuk. Sedat Yalçınkaya, “Büyük Birlik Partisi için; “İslam, Vatan, Bayrak” kırmızıçizgidir. Bunlara savaş açmış, hiçbir siyasi oluşumla; aynı karede, aynı masada, olmamız mümkün değildir” dedi.

Röportaj: Ziya Gündüz

Büyük Birlik Partisi Çekmeköy’de yeni kuruldu. Çekmeköy’de Nasıl bir siyaset izleyeceksiniz?

siyaset yapamayacağız. Biz sıradan vatandaşlarız, sıradan vatandaşlar ne istiyorsa biz onu yapacağız. Birilerinin seçtiği, birilerinin getirdiği, birilerinin bize dayattığı siyasetin içinde olmayacağız. Ekibimizle birlikte yerelde kendi seçtiğimiz adayın kazanması için çalışacağız. Bizim Çekmeköy’le ilgili güzel düşüncelerimiz var. Şuan bu anlamda ekibimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz genel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genel seçimde sizin de bildiğiniz gibi “Cumhur İttifakı” ile birlikte hareket ediyoruz. Yerel seçimle ilgili Çekmeköy için üzerimize düşen neyse onu yapmaya çalışacağız. Biz en iyisine talibiz. Biz sefere çıkacağız, zafer Allah’tandır.

BİZ SEFERE ÇIKACAĞIZ, ZAFER ALLAH’TANDIR

Birilerinden maddi manevi destek alıyor musunuz?

Bizim hiç kimseden maddi manevi bir beklentimiz yok. Birilerinden bir şey istemeye başladığımızda kendi değerlerimizden taviz vermeye başlarız. Bizim kendi ilkelerimizden taviz verme imkânımız yok. Arkadaşlarımızla birlikte bütün imkânımızı Büyük Birlik Partisi (BBP) vesilesiyle vatandaşlarımıza feda edeceğiz. Bizim için her vatandaş çok değerlidir. Herkese ulaşmaya çalışacağız. Biz Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun dediği gibi “Milyonlarla yanlış yolda yürümektense, doğru yolda tek başımıza yürümeyi tercih ederim” ilkesini kendimize şiar edinmişiz. Biz Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Hz. Muhammed (s.a.s)’in yolunda gittiği için bu yolu tercih ediyoruz. Ben ve ekibimin Büyük Birlik Partisi saflarında başarılı olacağımıza inanıyorum.

VATANDAŞIN SESİNE KULAK VERİYORUZ

Esnaf ziyaretlerinde bulunuyor musunuz?

Biz Çekmeköy’ü bölgelere böldük. Şuanda esnaf çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza parti olarak yardımda bulunuyoruz. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi ilkesiyle bu çalışmaları genelde sosyal medyada paylaşmıyoruz. Çekmeköy’de ne kadar sorun varsa büyükten küçüğe hepsini not alıyoruz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Ayrıca Çekmeköy’ün daha iyi olması için ne yapabiliriz konusunda da arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın sesine kulak veriyoruz. Bizim siyaset arenasında olmamızın nedeni vatandaşların; huzurlu, mutlu sorunsuz bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir. Bu anlamda Çekmeköy’ün sorunlarını toplamaya çalışacağız.

SES GETİRECEK PROJELER ÜRETECEĞİZ

Peki, başkanım, şuanda ne aşamadasınız?

Kabul etmek gerekir ki biz Büyük Birlik Partisi olarak 10 yıldır Çekmeköy’de yokuz. Biz hazır bir ilçeyi devralmış değiliz. Yani hazıra gelmedik. Bu anlamda sıfır noktadan tertemiz yönetimimizle birlikte önce sorunları tespit ediyoruz, sonra çözüm noktasında elimizden geleni yapacağız. Çekmeköy’de ses getirecek projeler üreteceğiz. Çekmeköy’ün en büyük problemlerinden birisi oto park problemi bu problemle ilgili çalışmalarımız var. Kalem kalem bütün sorunları not alıyoruz.

BÜTÜN VATANDAŞLARI ÖNEMSİYORUZ

Vatandaşlarla ilgili neler yapıyorsunuz?

Büyük Birlik Partisi olarak bütün vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Onarla fırsat buldukça sık sık bir araya geleceğiz. Kapımız bütün vatandaşlarımıza kardeşlerimize sonuna kadar açıktır. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı kardeşlerimizi önemsiyoruz. Bu konuyla ilgilide çalışmalarımız var. Şuanda inşallah 150 civarında tekerlekli sandalye dağıtımı yapacağız.

ELEŞTİRİNİN OLMADIĞI YERDE DOĞRULARA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL

Parti olarak eleştiriye açık mısınız?

Biz eksiklerimizi göremeyebiliriz. Eksiklerimiz var. Dışardan bizi takip edenlerin, eksiklerimizi görüp bunu bize bildirmelerini de rica ediyoruz. Eleştiriye açık bir partiyiz. Eleştirinin olmadığı yerde, doğrulara ulaşmak mümkün değildir. Biz hep doğruyuz, anlayışından uzağız. Biz doğruyu yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu konuda zamana ihtiyacımız olduğunun da altını çizmem gerekiyor. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz.





BİZ KENDİMİZİ İSLAMİ BİR PARTİ OLARAK TANIMLIYORUZ

Parti olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Biz kendimizi İslami bir parti olarak tanımlıyoruz. Bizim ana referansımız İslam’dır. Bizim yolumuz Allah yoludur. Kur’an ve Hz. Peygamber bizim için ölçüdür. Bütün çalışmalarımızı bu minvalde yapmaktayız. Büyük Birlik Partisi için; “İslam, Vatan, Bayrak” kırmızıçizgidir. Bunlara savaş açmış, hiçbir siyasi oluşumla; aynı karede, aynı masada, olmamız mümkün değildir.

GENEL SEÇİMLERDE PARTİ OLARAK “CUMHUR İTTİFAKI”NDAYIZ

Seçimlerde nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Biz genel seçimlerde parti olarak Cumhur İttifakındayız. Yerel anlamında Cumhur İttifakında değiliz. Çekmeköy’de yerel seçimlerde kendi adayımızı çıkaracağız. Biz Çekmeköy Belediyesi’nden hiçbir özel istekte bulunmadık, bulunmayacağız. Belediyenin eksiklerini dile getireceğiz. Biz yapılan bütün yanlışların karşısındayız. Yanlışı bizden birisi yapıyorsa ona da sen yanlış yapıyorsun diyeceğiz. Mevcut Belediye tarafından yapılan hizmetleri de elbette takdir edeceğiz.

Diğer siyasi partilerle görüşüyor musunuz?

Bugüne kadar ilçemizde ki bütün siyasi partileri ziyaret ettik. Yalnızca PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’yi ziyaret etmedik.

PIRIL PIRIL BİR YÖNETİMİMİZ VAR

Yeni bir ekipsiniz. Bu anlamda Belediye’yi yönetmek kolay mı sizce?

Büyük Birlik Partisi’nin belediyeyi çok iyi yöneteceğini düşünüyorum. Ekibimiz yeni, ekibimizin enerjisi, aruzu isteği var. Hiçbir yolsuzluğa karışmamış pırıl pırıl bir yönetimimiz var. Örnek vermek gerekirse; iyi bir avukattan iyi bir belediye başkanı olmaz. İyi doktordan iyi belediye başkanı olmaz. İyi öğretmenden iyi belediye başkanı olmaz. Belediye başkanı parayı yönetmeyi ve iş yönetmeyi bilenden olur. Parayı yönetmeyi bilen şehri yönetmeyi bilir. Bizim yönetimimizdeki birçok arkadaş kendiişlerinde başarılı arkadaşlardır. Eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Eğitimci Dr. Ahmet Mertol Canel Beyden de bu konuda destek almaktayız.

BİZ OYUNU KURALINA GÖRE OYNAMASINI BİLİYORUZ

Parti olarak eksiklerini var mı?

Evet, eksiklerimiz var. Ama biz oyunu kuralına göre oynamasını biliyoruz. Biz esnafları 40 yıllık bir tecrübe bilinciyle dolaşıyoruz. Başarılı bir ekip ile belediyeye talip olacağız. Çekmeköy Belediyesi’ni gazetecilerin tecrübeleriyle birlikte yöneteceğiz. Gazetecilerin tavsiyelerini ve eleştirilerini her zaman dikkate alacağız. Büyük Birlik Partisi olarak, 2024 yerel seçimlerde Çekmeköy’de kendi adayımızla birlikte gireceğiz. Yalnız öncelikli hedefimiz 2023 genel seçimlerdir.

VATANI BÖLMEK İSTEYENLERLE YAN YANA KOL KOLA DEĞİLİZ

Sizce Siyasi ahlak nasıl olmalı?

Şunu belirtmekte fayda var. Vatanı bölmek isteyenlerle yan yana kol kola değiliz. Cumhur İttifakı’nın eksikleri olabilir. Bu eksikleri en ne dile getiren bizim başkanımız Sayın Mustafa Destici’dir. Biz BBP olarak körü körüne Cumhur İttifakının içinde değiliz. Altılı artı bir masanın içerisinde olmaktansa, her ne olursa olsun vatana bayrağa ezana sahip çıkan ittifakın içerisinde yer almayı tercih ettik. Altılı masanın içinde kimler olduğuna ve ülkeyi nereye götüreceklerine iyi bakmak gerekiyor. Bu konuda Büyük Birlik Partisi doğru bir yerde durduğuna inanıyorum. Siyasi ahlak vatan bilincine sahip olmakla elde edilir.

Çekmeköy BBP yönetiminde hangi isimler var?

Av. Ufuk Uça, Ufuk Bektaş, Melike Coşkun, Aliye Ünal, Hatice Toptek, Leyla Tekin, Özgür Tekin, Tarık Karakoç, Ahmet Yıldız, Muslim Sevinç, Fatih Kortoglu, Ahmet Agbaba, Furkan Tuna, Sedat Taşdemir, Yusuf Sağanak, Recep Efe, Yüksel Tolun, Adem Talan, Dr. Ahmet Mertol Canel, Erdem Erol.

Son olarak neler söylemek isteriniz.

Öncelikle benimle röportaj yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Biz genelde Türkiye için yerelde de Çekmeköy için maddi manevi her şeyimizi ortaya koyduk. Bütün vatandaşlarımızı Çekmeköy’deki binamıza çay içmeye bekliyoruz.

Sedat Yalçınkaya kimdir?

1976 yılında Ordu İli Aybastı İlçesi Zaferi Milli köyünde dünyaya geldi. 1993 yılında Üniversite okumak için İstanbul’a geldi. Ama hep içinde ticaret yapma sevgisi olan Sedat Yalçınkaya, 1996 yılında ilk ticaret hanesini açtı. 1996 yılının 30 Ağustos’unda evlendi. Üç çocuk babasıdır. İthalat ve ihracatlar yaptı. Birçok sektörde ticaretleri halen devam etmekte olan iş insanı Sedat Yalçınkaya ilk siyasete Üsküdar MHP ilçe teşkilatlarında başladı. Şuan 12 senedir ticaret yaptığı Çekmeköy Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı olarak şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ve Genel Başkanı Mustafa Destici’yi temsil etmektedir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)