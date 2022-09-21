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Bayrampaşa’dan Çanakkale’ye Kültür Gezileri

Bayrampaşa Belediyesi, toplam 4 ili kapsayan şehir dışı kültür gezilerini yeniden başlattı. Çanakkale ile başlayan gezilerin Bursa, Bilecik ve Edirne ile devam ettirilmesi planlanıyor. Çanakkale gezisine katılan vatandaşları karanfiller vererek uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yeniden başlattığımız şehir dışı kültür gezilerimiz ile vatandaşlarımızı kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan ve eşsiz eserlere ev sahipliği yapan şehirlerimizde keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 16:17
Bayrampaşa’dan Çanakkale’ye Kültür Gezileri
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Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Edirne’yi kapsayan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor… Çanakkale ile başlayan gezilerin 6 Ekim’den sonra diğer iller ile devam ettirilmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web sayfasından online başvuruda bulunması gerekiyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Çanakkale gezisi kapsamında, alanında uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Conkbayırı, Yahya Çavuş Abidesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği ve Kanlısırt Kitabesi ziyaret edilebilecek.

Geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapılıyor ve öğle yemeği veriliyor.

Çanakkale gezisine katılan vatandaşları karanfiller vererek uğurlayan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yeniden başlattığımız şehir dışı kültür gezilerimiz ile vatandaşlarımızı kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan ve eşsiz eserlere ev sahipliği yapan şehirlerimizde keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bayrampaşalı hemşehrilerimizin de Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Edirne’deki tarihi mekânları ve savaşlara tanıklık eden yerleri görmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Son Güncelleme: 21.09.2022 16:26
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