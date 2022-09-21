Bayrampaşa’dan Çanakkale’ye Kültür Gezileri

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Edirne’yi kapsayan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor… Çanakkale ile başlayan gezilerin 6 Ekim’den sonra diğer iller ile devam ettirilmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web sayfasından online başvuruda bulunması gerekiyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Çanakkale gezisi kapsamında, alanında uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Conkbayırı, Yahya Çavuş Abidesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği ve Kanlısırt Kitabesi ziyaret edilebilecek.

Geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapılıyor ve öğle yemeği veriliyor.

Çanakkale gezisine katılan vatandaşları karanfiller vererek uğurlayan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yeniden başlattığımız şehir dışı kültür gezilerimiz ile vatandaşlarımızı kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan ve eşsiz eserlere ev sahipliği yapan şehirlerimizde keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bayrampaşalı hemşehrilerimizin de Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Edirne’deki tarihi mekânları ve savaşlara tanıklık eden yerleri görmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

