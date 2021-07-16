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Bayramda Bodrum’a akın var, rezervasyonsuz gelmeyin!

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Bodrum’a akın etti.  İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken otellerde ise boş yer kalmadı. Turizmciler, ‘Rezervasyon yaptırmadan Bodrum’a gelmeyin’ uyarısında bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2021 Cuma 17:44
Bayramda Bodrum’a akın var, rezervasyonsuz gelmeyin!
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Boş yer kalmadı

Aşılamanın turizmde büyük bir hareketlilik başlattığını belirten Cactüs Oteller Zinciri ve Elementa Hotel’in Sahibi Nurçe Erben, “Aşılamanın artmasıyla koronavirüs korkusu aşıldı ve tatil yerleri dolmaya başlamıştı. Buna 9 günlük bayram tatili eklenince neredeyse boş yer kalmadı. Özellikle Bodrum hafta başından beri yoğun bir turist akınıyla karşı karşıya. Bunun bayramda zirve yapacağını bekliyoruz” dedi.  

Yüzde 100 doluluk

Bodrum’daki otellerin bayram süresince yüzde 100 doluluğa yaklaştığına dikkat çeken Erben, “Tatile gidecek vatandaşlar mutlaka rezervasyon yaptırsın. Gelmeden önce ayarlamazsanız tatiliniz zehir olabilir” diye konuştu.

Özellikle yeni açtıkları Elementa Hotel’in çok tercih edildiğini aktaran Erben, “Yalıkavak’ın en gözde koylarından Tilkicik’te yer alan Elementa Hotel, 52 odasıyla lüks butik otel konseptinde hizmet veriyor. Kişiye özel tatil deneyimi sunmamız da tercih edilmemizde büyük bir etken” ifadelerini kullandı.

Gastronomi ve sanatın adresi

Adını topraktan, havadan, ateşten ve sudan alan Elementa Hotel, misafirlerin sanat sevgisini mimarisine katan, yemeklerinde harmanlayan, servis hizmetinde buluşturan bir mekân olarak dikkat çekiyor. Akdeniz yemekleriyle lezzet deryasında yüzdüren, bulutların üzerindeymiş gibi bir uyku yaşatan, antik Yunan heykelleriyle dolu Agora Bahçesinde kokteyller sunan otel, kişiye özel tatil seçenekleriyle öne çıkıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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