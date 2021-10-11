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Bayburt'ta İmamoğlu İzdihamı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bayburt ziyareti, kelimenin tam anlamıyla izdiham altında gerçekleşti. Yaşanan yoğun ilgi nedeniyle, esnaf ziyaretlerini gerçekleştiremeyen İmamoğlu, kent meydanında düzenlenmesi planlanan değerlendirme konuşmasını, etrafını çeviren  Bayburtluların arasında yaptı. İmamoğlu, “Ülkemizin yakın geleceğinde herkesin adaleti hissettiği, hukuku hissettiği, birbirini sevdiği, birbirini saydığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı ve iş imkanı bulduğu bir ülke olmayı hep beraber başaracağız. Unutmayın ki, şu duyguyu aklınızdan çıkartmayın ki; her şey çok güzel olacak” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2021 Pazartesi 10:33
Bayburt'ta İmamoğlu İzdihamı
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MERKEZ / BAYBURT 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon ve Gümüşhane’nin ardından geldiği Bayburt’ta, yoğun ilgiyle karşılandı. İmamoğlu, yaşanan izdiham nedeniyle, esnaf ziyaretlerini ve kent meydanında düzenlenmesi planlanan değerlendirme konuşmasını, Bayburtluların arasında yaptı. “Gümüşhane'ye gelmişken, gerçekten Anadolu'nun o bozkırında hepimizin kulağında küpe duran yiğitliğiyle meşhur, Bayburt'un o güzel insanlarını ziyaret etmeden buradan gitmek olmazdı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: 

“SİZE ‘HELAL OLSUN’ DEDİRTECEK İŞLER YAPACAĞIZ”

“Bayburtlu hemşehrilerimin arasındayım. Buradan Erzurum’a geçip, oradan görevimin başına döneceğim. Buradaki sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler; hepiniz bilin ki, İstanbul’da görevini ahlaklı, namuslu, dürüst, hepinizin buradan baktığında, ‘Helal olsun’ dedirtecek, işini yapan bir kardeşiniz, arkadaşınız, hemşehriniz var. Güzel işler yaptığımızda memleketimize de çok fayda sağlayacağını biz biliyoruz. Bu faydayı sağladığımızda, memleketimizde de bir kısım sıkıntılı işlerin düzeleceğini biliyoruz. Tam da bu duyguyla, inşallah ülkemizin yakın geleceğinde herkesin adaleti hissettiği, hukuku hissettiği, birbirini sevdiği, birbirini saydığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı ve iş imkanı bulduğu bir ülke olmayı hep beraber başaracağız. Büyük onur duyuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Unutmayın ki, şu duyguyu aklınızdan çıkartmayın ki; her şey çok güzel olacak.”

İmamoğlu, Bayburt’tan, geldiği gibi izdiham altında ayrıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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