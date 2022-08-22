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Başvurun, Binanızı Yenileyelim

İBB tarafından kurulan “İstanbul Yenileniyor” platformu kapsamında riskli yapılar tek tek yenilenmeye başlıyor. Platforma başvuran Kadıköy’deki Özden Apartmanı’nın yıkımı gerçekleşti. Yıkılan binanın yerine depreme dayanıklı, sağlıklı yeni konut inşa edilecek. İstanbul Yenileniyor platformu ile kar amacı güdülmeden sadece inşaat maliyetine dönüşüm sağlanıyor. 5 Temmuz 2021’de kurulan İstanbul Yenileniyor platformuna bugüne kadar 5 binin üzerinde başvuru alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:57
Başvurun, Binanızı Yenileyelim
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu şirketleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan İstanbul Yenileniyor platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümü başladı. Deprem riski altındaki konutlarını yenilemek isteyen İstanbullular, platforma başvurarak talepte bulunabiliyor, ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabiliyor, binalarını yenileyebiliyor.

KİPTAŞ TARİHİNDE İLK DEFA TEK BLOKLAR YENİLENİYOR

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde deprem riski altında bulunan Özden Apartmanı sakinleri de binalarını yenilemek için 12 Aralık 2021’de istanbulyenileniyor.com’a tek yapı başvurusunda bulundu. Talepleri dinlendi, proje hazırlandı. 24 Şubat 2022’de hak sahipleri ile sözleşme imzalanmaya başlandı. 28 Nisan 2022’de hak sahiplerinin tamamıyla uzlaşıldı ve tahliye işlemlerine başlandı. Riskli yapı ilan edilen ve tahliye süreci tamamlanan Özden Apartmanı’nın yıkımına 18 Ağustos’ta KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un katılımıyla başlandı. Deprem riski altındaki bina yıkılarak, yerine depreme dayanıklı bir proje inşa edilecek.

İNŞAAT MALİYETİNE DÖNÜŞÜM

İstanbul’u depreme hazırlamak için dönüşümün tercih değil zorunluluk olduğunu her fırsatta dile getiren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Kadıköy’de başlayan dönüşüme ilişkin şu bilgileri aktardı:

“KİPTAŞ olarak ilk kez mahalle arasında da girerek tek yapıları dönüştürmeye başladık. Büyük proje, küçük proje diye herhangi bir beklentiniz veya bir ayrımımız yok. Riskli yapıda oturduğunu düşünen, 10 dairelik bir blok da olabilir, bin dairelik bir site de olabilir. Biz İstanbul’daki tüm riskli yapıları dönüştürmeye hazırız. Üstelik bunları inşaat maliyetleri üzerinden dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımızın kredi kullanmaları durumunda ise KİPTAŞ olarak kefaletimizle kredi kullanma imkânı da sağlıyoruz. Kadıköy’deki bu projeyi 7 ya da 8 ay içerisinde hak sahiplerimize vermeyi hedefliyoruz.”

İstanbul Yenileniyor platformunun işleyişi hakkında da bilgi veren Kurt, “Riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızdan, İstanbul Yenileniyor platformuna başvurmalarını, bizden teklif almaları ve hızlıca uzlaşarak riskli yapılarını dönüştürülmelerini bekliyoruz” dedi.

İstanbul Yenileniyor Platformu, kurulduğu 5 Temmuz 2021’den bugüne 38 ilçede yaklaşık 5 bin 500 farklı noktada 127 bine yakın bağımsız birimden başvuru aldı.

Haberin video linki: https://we.tl/t-Hh8QniLpTD

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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