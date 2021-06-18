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BAŞKENTLİ TURİZMCİLER MİSAFİR AĞIRLAMAYA HAZIR

ATİD Yönetim Kurulu Üyesi ve New Park Hotel Ankara Genel Müdürü M.Gökhan Esengil : “ANKARA OTELLERİ PANDEMİ SINAVINI ATLATTI”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Haziran 2021 Cuma 12:19
BAŞKENTLİ TURİZMCİLER MİSAFİR AĞIRLAMAYA HAZIR
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Türkiye'de Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmin, aşı uygulamalarının artması ve vaka sayılarının düşmesiyle memnun eden bir hareketliliğe girdiğini ifade eden Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Üyesi ve New Park Hotel Ankara Genel Müdürü M. Gökhan Esengil, Ankara bölgesindeki otellerin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’yla birlikte aldıkları tedbirlerin verdiği güvenin yansımalarının turist sayısındaki artış ile görülmeye başladığını dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Ankara'nın pandemi döneminde büyük önem taşıyan güvenlik, hijyen ve izolasyon önlemlerine yaptığı yatırımla turizm işletmelerine örnek olduğunu belirten Esengil, Ankara otelleri pandemi sınavını başarıyla atlattı. Covid-19 nedeniyle tesislerde alınan önlemlerden asla taviz vermeyerek yerli ve yabancı turistin güvenini kazandık. Zorluklara adapte olup, köklü değişiklikler yaptık, gelişim gösterdik. Türkiye'nin bu süreçte verdiği başarılı mücadele ve güvenlik uygulamalarımızın ulusal ve uluslararası tanıtımı sayesinde de turizm sektörünün yaşadığı sıkıntılı günler daha rahat atlatıldı” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.06.2021 12:22
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