BaşkanYılmaz Gazetecilerle Buluştu

Silivri Belediyesi, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle gazeteciler için kahvaltılı bir program düzenledi. Olta Restaurant’ta düzenlenen organizasyonda Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Yılmaz’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlik soru cevap bölümü ile devam etti. Toplantıda Silivri Belediyesinin icraatlarını anlatan Volkan Yılmaz, ilçedeki tarihi yapıların restorasyonlarından sosyal belediyecilik faaliyetlerine, teknopark çalışmalarından belediyenin mali yapısına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

“LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ”

Buluşma toplantısının açılışında bir giriş konuşması yapan Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz üzere 24 Temmuz 1908’de basından sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl bu tarih Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Ben konuşmama siz değerli yerel basın mensuplarımızın nezdinde tüm basın çalışanlarımızın bayramını tebrik ederek başlamak istiyor ve toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Gazetecilik mesleği kutsal bir meslek olmasının yanı sıra oldukça zor ve fedakârlık gerektiren bir meslek. Kentlerde, ülkelerde kamuoyunun sesi olmanın, yerel yöneticileri ve merkezi idareyi uyarmanın, en önemlisi de halkın bilgi sahibi olmasını sağlamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sizler bize pek çok programımızda eşlik ediyorsunuz. Yapmış olduğumuz yatırımları, faaliyetleri Silivri’nin en ücra köşesindeki vatandaşlarımıza ulaştırıyorsunuz. Tabi aleyhimizde de yazılanlar, çizilenler oluyor. Yazılmayanlar oluyor, yapılanları görmezden gelenler oluyor. Herkesin canı sağ olsun. Bazen bizi eleştirenler de oluyor. Bu eleştirilerde katılmadığımız konular oluyor ama o eleştirilerin içerisinden haklı olan noktaları alarak bir durum değerlendirmesi yapabiliyoruz. Bizim duruşumuz net. Siyasi gücümüzü basın mensupları üzerinde bir baskı oluşturmak için kullanmadık, kullanmayacağız. Biz Silivri için çalışıyoruz. Laf değil iş üretiyoruz. Pandemi koşulları ve ekonomik şartlara rağmen Silivri’nin ne kadar değiştiğini ne kadar geliştiğini herkes görüyor. Şu ana kadar siyasi çekişmelerden uzak durarak, çok çalışarak, çok inat ederek, çok takip ederek ilçemizin birçok kronik sorununu çözdük. Yaptığımız projeler ve çalışmalar Türkiye’de birçok belediyeye örnek oluyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SESSİZLİĞİMİZ ASALETİMİZDEN GELİYOR”

Toplantının soru cevap bölümünde bir basın mensubunun, belediye hakkındaki bazı iddialara cevap vermeyi düşünüp düşünmediğini sorması üzerine konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Bize atalarımızdan gelen ‘Sükût ikrardan gelir’ diye bir söz var. Yani sessizseniz bu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ancak bizim sessizliğimiz bundan kaynaklı değil. Bizim sessizliğimiz asaletimizden geliyor. Her söylenen kelimeye verecek bir cevabımız tabii ki var ama önce lafa bakıyoruz laf mı diye, bir de lafı söyleyene bakıyoruz adam mı diye! Onun için biz tamamen bir yerlerden beslenen, Silivri Belediyesinin yaptığı iyi şeyleri hazmedemeyen, siyasi birtakım çevrelerin tasmasını elinde gezdirdiği bu kişilerin asılsız iddialarına cevap da vermeyeceğiz, onları dikkate de almayacağız.” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK DERSİ VERİYORUZ”

Toplantıda bir gazetecinin “Bazı vatandaşların Vakkas Kafe’nin genişletilmesiyle alakalı talepleri var. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı?” sorusuna yanıt veren Yılmaz, “Biz Silivri Belediyesini sosyal belediyecilik anlayışıyla görev yaptığını iddia eden CHP’li bir yönetimden devraldık. Bu iddiaya rağmen Silivri Belediyesinin işlettiği bir sosyal tesis yoktu. Bir çay bahçesi, bir halk plajı, bir otopark yoktu. Şu anda yanılmıyorsam 6 tane otopark Silivri Belediyesi eliyle işletiyor. Biri kumluk mevkiinde biri de Selimpaşa’da yalnızca kadınlara hizmet veren 2 halk plajımız var. Türkiye’de iddia ediyorum en ucuz çay 1 TL’lik fiyatıyla Silivri Belediyesinin tesislerinde veriliyor. Vatandaşlarımız da doğal olarak bu tesislerin genişletilmesini, yaygınlaştırılmasını istiyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman söylüyorum; Silivri Belediyesi part time bir anlayışla yönetilemez. Silivri’de MHP’li bir belediye 3,5 yıldır sosyal belediyecilik dersi veriyor. Bazı çevreler bundan rahatsız oluyor ama kim rahatsız olursa olsun biz birilerinin alışık olmadığı şekilde 7/24 esasıyla Silivri halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“TEKNOPARKIN YAPIMINA KISA ZAMAN İÇİNDE BAŞLAYACAĞIZ”

Toplantıda bir gazeteci Kadir Has Üniversitesi ile yapılacak olan teknopark süreciyle ilgili hangi aşamaya gelindiğini sordu. Soruya yanıt veren Yılmaz, “Kadir Has Üniversitesi ile teknopark sözleşmemizi yaptık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayını bekliyoruz. Onay sürecinin ardından Türkiye’de ilk kez bir belediye ile üniversitenin hayata geçireceği teknopark projesine başlayacağız. Burada aynı zamanda bir tarım teknoparkı da inşa edeceğiz. En çok önemsediğim konulardan biri de buradaki 25.000 m² araziye içerisinde spor sahalarının, sosyal tesislerin, otoparkların bulunduğu kamuya açık bir alanı hizmete alacağız. Bunun yanında Kadir Has Üniversitesi ile sürekli eğitim konusunda da bir protokol yaptık. Bu doğrultuda 1 Ağustos’ta ücretsiz İngilizce kurslarımız başlayacak. Ayrıca bildiğiniz gibi Silivri’de maalesef bir kütüphanemiz bulunmuyor. Biz Silivri Belediyesi olarak ilçe merkezimize 2 tane, Selimpaşa’ya da 1 tane olmak üzere toplam 3 kütüphaneyi mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

“İSTANBUL’UN MALİ TABLOLARI EN GÜÇLÜ BELEDİYESİYİZ”

Başkan Yılmaz’a toplantıda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Silivri’deki restorasyonlarla ilgili yaptığı toplantıdan çıkan sonuç soruldu. Yılmaz bu soruya şöyle yanıt verdi: “Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce 10 yılı aşkın bir süredir kapalı olan 32 Gözlü Köprü ve Kısa Köprü’nün restorasyonu için mücadele etmiştim. Bu köprülerimizin yenilemesini 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik. Şu anda Mübadele Evimizin yapımına devam ediyoruz. İstanbul Valiliği ile ortaklaşa birçok çalışma gerçekleştireceğiz. İlçemizdeki tarihi eserler olan 24 çeşmemizi restore etmek istiyoruz. Ayrıca Fatih Mahallesi’nde bulunan 1.300 yıllık Bizans Sarnıcı’nın da restorasyonu gündemde. Fetih Camisini de restore edeceğiz. İlçemizde bulunan en önemli eserlerden biri olan Piri Mehmet Paşa Camisinin aydınlatılması konusunda vakfın başkanı ile bir protokol imzaladık. İstanbul Valiliği ile iş birliği yaparak bu çalışmaya başlayacağız. Aydınlatma çalışmalarının yanında camide kapsamlı bir restorasyona girmek için Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ile anlaştık. Bize ‘Siz Cumhur İttifakı’sınız, hükümet ortağısınız. Bu nedenle Volkan Yılmaz ne istiyorsa alıyor’ diyorlar. Biz hükümet ortağı değiliz. Hükümete destek veriyoruz. Şu unutulmamalı ki; Silivri Belediyesi bugün vergilerini günü gününe, eksiksiz ödüyor. Göreve geldiğimizde geçmiş döneme ait olan 200 trilyon TL vergi borcu bugün 70 trilyon TL’lere düşmüş durumda. Yani bu kardeşiniz geçmiş döneme ait 130 trilyon TL borcu ödedi. Hal böyle olunca devlet kurumlarımız aldıkları bu vergileri bize, yani vatandaşlarımıza geri aktarıyor. Bugün mali tablolar incelendiğinde Silivri Belediyesi, İstanbul’un mali tabloları en güçlü belediyesi. Biz bu ödeme performansıyla kültürel mirası canlandırmak adına çok daha fazla hizmeti Silivri’ye getireceğiz.”

“O ABDESTLE DAHA ÇOK NAMAZ KILARLAR”

Toplantıya katılan bir gazeteci Başkan Yılmaz’a “2023 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi durumunda sizin burada siyasi şansınızın azalacağı iddia ediliyor. Sizin bu konuya bakış açınız nedir?” diye sordu. Soruya yanıt veren Volkan Yılmaz, “İş öyle bir noktaya geldi ki; bizi kendine siyasi rakip olarak görenler, siyasi hayatlarını devam ettirebilmek için bir senaryo hali içindeler. ‘Volkan Yılmaz Büyükçekmece’ye gidecek. Volkan Yılmaz milletvekili adayı olacak, İBB başkan adayı olacak’ gibi iddialar ortaya atıyorlar. Şimdi de 2023 seçimleriyle ilgili bir fal açıyorlar; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybederse Volkan Yılmaz da seçimi kaybeder diyorlar. Hiçbiri ‘Biz Volkan Yılmaz’ın karşısına aslanlar gibi çıkacak ve yapacaklarımızı anlatacağız. Onun yapmadıklarını, yanlış yaptıklarını eleştireceğiz ve seçimi kazanacağız’ diyemiyor. Hep benim buradan gitme halim üzerine planlarını yapmışlar. Bu iddiayı ortaya atan kişilere seslenmek istiyorum; o abdestle daha çok namaz kılarlar. Merak etmesinler ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleri olursa Silivri Belediye Başkanı olarak görevime devam edeceğim.

Kahvaltılı programa; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş ve Silivri’de faaliyet gösteren basın mensupları katıldı. Soru cevap bölümünün ardından basın mensuplarına günün anısına hediye takdiminde bulunuldu. Program, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA