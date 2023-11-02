Başkanla Akşam Çayı’nın İlk Durağı Veliefendi Mahallesi Oldu (VİDEOLU )

Zeytinburnu’nun en temel sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm konusunda geçmiş dönemde tıkanan projeleri yoluna soktuğu ve dönüşümün hızlanmasını sağlayan imar planlarından dolayı kendisine teşekkür eden mahalle sakinlerine seslenen Başkan Arısoy, “Evlerinizi yenilemek, depreme dayanıklı hale getirmek, donatı alanları ile örnek bir kent olmak için komşularınızla anlaşmaya devam etmelisiniz. Ada bazlı dönüşüm için hangi düzeyde destek istiyorsanız muhakkak bizlere gelin. Ada bazlı dönüşüm talebi olan tüm hemşehrilerimize hem danışmanlık hem de proje desteği veriyoruz.” diyerek bir kez daha hatırlatmada bulundu.

“YAPMAK İSTEDİKLERİMİZİN YÜZDE 100’ÜNÜ HATTA FAZLASINI BİLE YAPTIK”

Yerel seçimlere aylar varken bir kez daha mahalle halkıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “2019 seçimlerinde aday olarak geldiğim Zeytinburnu’na verdiğim sözlerin yüzde yüzünü tutmuş, hatta hiç aklımızda olmayan işleri de yapmış bir hizmetkarınız olarak son derece alnı açık ve rahat bir biçimde karşınızdayım.” dedi. Günün her saatinde herkesin kendisine sokakta bir yerde rast gelebileceğini, ancak düzenli aralıklarla yaptığı Akşam Çayı programlarını da aile için bir sohbet olarak gördüğünü ifade eden Başkan Arısoy, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve parti ilçe başkanı da dahil tam kadro katıldıkları bu toplantıların asıl amacının anlatmak değil dinlemek olduğunu da sözlerine ekledi.

“Yaptıklarımızı anlatmaya kalksak size hiç söz düşmeyecek. Dolayısıyla biz her yıl sizi dinlemek için size geliyoruz, bunu da yönetim şeklimizin bir parçası olarak görüyoruz.” diyen Başkan Arısoy, yönetim tarzının 5 yılda bir yetki alıp 5 yıl sonra hemşehrilerinin huzuruna çıkmak şeklinde yürümediğine dikkat çekerek, “Bu toplantılar bizim birlikte yönetmemizin sadece bir parçasıdır.” diyerek vatandaşlardan gelen soruları tek tek not alarak cevap verdi.

“MALİKLERİMİZİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN YENİ BİR İMAR ÖNERİSİNİ MECLİSE SUNACAĞIZ”

Geçmiş dönemden günümüze gelen, büyük bir kısmı Veliefendi Mahallesi’nde, az bir kısmı ise Çırpıcı Mahallesi’nde yer alan, SANKO isimli özel bir firma tarafından başlatılan ve sekteye uğrayan kentsel dönüşüm projesinin çözüme kavuştuğunu anlatan Başkan Arısoy, 2015 yılında başlayan, 2023’ün bitesine sayılı günler varken hala bu konuda konuşmanın kendisini çok üzdüğünü belirterek, “Yetki aldığımda yaptığım ilk iş belediyemiz içerisinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurmak oldu.

İçerisinde Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı bölümü de var. Günün her saatinde gelip bilgi alabilirsiniz. Söz konusu alanda hepinizin bildiği gibi 12 malik imza vermekte direniyor. 280’e yakın vatandaşımız da bu yüzden mağduriyet yaşıyor. Dolayısı ile diğer malikler mağdur ve kira yardımı da alamıyor. Aday olduğum dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la beraber gelmiş ve söz vermiştim, sözümüzü de tuttum.

2019 yılının mayıs ayında Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurduk. Şimdi Kasım ayının ilk toplantısında yani pazartesi günü, yeniden inisiyatifi alarak imar durumu ile ilgili yeni önerimizi meclise getireceğiz. Bunu da yaklaşık 280 malikimizin haklarını korumak için yapıyoruz. Buradan tekrar şunu söylüyoruz; özel sektör tarafından başlatılan bu proje yürütülemeyecek bir noktaya gelmiş ve çözümsüz kalmıştır. Bizim amacımız bu aradaki zaman kaybını engellemek, maliklerimizin kayıplarını ve haklarını korumaktır.” diye konuştu.

“DÖNÜŞEN HER BİNA BİZİM İÇİN KAZANILMIŞ BİR ZAFERDİR”

Zeytinburnu olarak İstanbul'da parmakla gösterilen bir ilçe olmak istediklerini ve bu yönde birçok başarılı işlere imza attıklarını ancak kentsel dönüşüm konusunda daha da hızlanmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Arısoy şöyle konuştu: “Geçtiğimiz 25 yılda çok büyük mesafe aldık. Özellikle ilçemizdeki yapı stoklarının dönüştürülmesi konusunda da ciddi bir ivmemiz var. Bunu kabul etmemiz lazım, biraz daha hızlanmamız da lazım tabii. İşte o yüzden buradayız.

Biz ilçemizde dönüşen her binaya zafer diye bakıyoruz. Bir deprem yaşadık, hemen arkasından ilçemizde yeni bir imar planını yürürlüğe soktuk. 2021 -2022 yılları en çok ruhsat verdiğimiz yıl oldu. Duyuru kampanyaları yaparak, herkesin anlayacağı tarzda çağrılarımızı yineledik. Hiçbirimizin aklında olmayan toplam 10 bin metrekarelik bir inşaat hakkı getirdik. Aslında bu tek taraflı bir şey değil, eğer sizlerde isterseniz hep birlikte bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirebiliriz.”