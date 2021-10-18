Başkan Yılmaz Bozyokuş’dan Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Güder mesajında şunları söyledi: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrif ettiği 17 Ekim Pazar gecesi olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Bu nedenle Mevlid Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Peygamberimizin doğum günü olan bu kutsal günün sağlık, barış, huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanmasını temenni ediyor, İslam Alemi başta olmak üzere, tüm dünya coğrafyasına ve vatandaşlarımıza Hayırlı Kandiller diliyorum” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)