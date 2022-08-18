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Başkan Yıldırım, Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenleri Andı

Gelecek Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Av. Gizem Yıldırım, 17 Ağustos 1999 tarihinde Düzce'de büyük yıkıma yol açan Marmara Depremi'nin 23. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2022 Perşembe 09:20
Başkan Yıldırım, Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenleri Andı
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Gelecek Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Av. Gizem Yıldırım mesajında, “23 yıl önce meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan tüm Marmara Bölgesini etkileyen 17 Ağustos depreminin acısı hala devam etmektedir. Depremi ve yaşadığımız acıları hiçbir zaman unutmayacağız. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. Vatandaşlarımızın da depremi unutmadan deprem gerçeği ile yüzleşmesi ve aynı görev bilinci içinde olmasını bekliyoruz.17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize sabırlar diliyor, milletimizin ve tüm insanlığın bir daha böyle acılar yaşamamasını Yüce Allah’tan diliyorum"dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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