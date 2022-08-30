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Başkan Vergili'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 10:58
Başkan Vergili'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanı ve milletiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacağının bu zaferle tescillendiğini ifade eden Başkan Vergili; "Aziz milletimiz, bu zaferle, hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, bütün dünyaya ispatlamıştır. Büyük zaferin en önemli yanı, bu milletin azim ve iradesinin şartlar ne olursa olsun, varlığı ve birliği söz konusu olduğunda neler yapabileceğini göstermesi açısından önemidir.
Türk Milleti'nin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferinin 100. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustosta başlayan ve 30 Ağustos 1922 de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti Hürriyet ve Bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Zafer'in 100. yılı münasebetiyle milletimizin Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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