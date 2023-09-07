Başkan Soydoğdu : İsraf Ekonomisi Son Bulmalı

İSRAF EKONOMİSİ !

İşin gerçekten ehli olan ekonomi uzmanları, içine sürüklendiğimiz ekonomik krizin en önemli sebebinin, hız kesmeden devam eden aşırı lüx ve israf olduğunu söylüyorlar.

Üretimin çok azaldığı, tüketimin sınır tanımadığı bu garip ekonomik sistemde, israf da başını alıp gidince varılacak nokta bu olur ! Dünyanın hiçbir yerinde, tasarruf deyip bağırmakla tasarruf olmaz, adalet demekle adalet olmaz, doğruluk demekle doğruluk olmaz …

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Söylem değil eylem gerekir.

Bunun için de azim ve irade şarttır. Yanlış bindiğin trende, arka tarafa doğru yürümek seni gideceğin hedefe ulaştırmaz…..

• Önce saraydan başlamak kaydıyla, bütün israf kalemleri derhal sonlandırılmalıdır ! Lüks ve şatafat hiçbir zaman İTİBAR değildir ve olamaz ! İsraf israftır ve her yerde HARAMDIR.

İhtiyaçtan çok fazla Lüx milyonluk araçlar, çok fazla olan personel ve güvenlik görevlilerinin sayısı mutlaka ihtiyaç sınırına çekilmeli ! • Kamu İhale Yasası adaletli bir hale getirilmeli ve bir daha kesinlikle değiştirilmemeli !

• Çok adaletsiz olan VERGİ SİSTEMİ, yeni baştan ele alınmalı ve adil bir hale getirilmelidir, Zira trilyonluk iş yapan, iş adamlarının vergileri affedilirken, kolunun gücüyle çalışan insanların emeklerini vergi adıyla elinden almak, kul hakkıdır ve zulümdür….

• Bu ülkenin her ferdinin çok rahatsız olduğu önemli bir husus da ; Adaletli bir ücret dağılımının olmamasıdır. Ücret ve maaş artışlarını belirlemede tam bir keyfilik var.

Hakkaniyet kurallarına uygun bir ücret dağılımı kesinlikle yoktur. Temmuz-2023 döneminde Çalışan kamu görevlilerine % 86 artış yapılırken, emekli kamu görevlilerine % 25 ne anlama geliyor ? Bunun mantığı nedir ?

Bu ücretler arasında uçurum yaratmaktır ki çok tehlikeli bir durum ! Asla kabul edilemez…

• Allah aşkına, 47 sene devlete hizmet eden, ömrünü bu yolda tüketen bir devlet memuruna reva görülen emeklilik maaşı ile ; sadece iki yıl milletvekilliği yapan bir kişinin aldığı emeklilik maaşını bir mukayese edin …!

Adalet bunun neresinde, hakkaniyet bunun neresinde, vicdan bunun neresinde …? Hiç olmazsa milletvekili emeklisi de memur emeklisi kadar emekli maaşı alsın !

İlk etapta sayı az gibi görünse de, Bir asra yakındır, hayatta olan milletvekili emeklileri bu haksız ücreti alıyorlar ! Sayıları onbirleri geçiyor…

Ama niye ….? • İlk defa Ak Parti iktidarı döneminde, bazı devlet memurlarına birden fazla maaş uygulaması başlatıldı ! Neden ?

Hani Hakk, hani hukuk, hani eşitlik, hani Adalet …? Adaletiniz bu mu ? • İşin ehli olanlar çok iyi biliyor ki ;

Bu ülkede artık orta sınıf kalmadı ! Milli gelirin % 80’i toplumun elit kesimi denilen % 20’ye akıyor…. Geriye kalan halkın % 80’ine ise sadece %20 kalıyor ! Neden….?

Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa …. Gelin bu yanlıştan dönün, bunun hesabını iki cihanda veremezsiniz !

• Çok konuşulan VARLIK FONU TBMM denetimine alınmalı ve şaffaf bir hale kavuşturulmalıdır. • Lüx makam arabaları saltanatı mutlaka sona erdirilmelidir.

Ekonomisi gelişmiş, demokrasi ve insan hakları konusunda ileri düzeyde olan AB ülkeleri örnek alınarak bir düzenleme yapılmalıdır.

Eğer samimi ve kararlı bir şekilde israf ve lüx’ün üzerine gidilirse, kriz kısa sürede son bulur.

İSRAF, Ni'metin kaynağında ALLAHI görmemektir, ni'metin sahibinin Allah olduğunu anlamamaktır. İSRAF, bir malı fazla harcamak değil, ALLAHIN rızasının dışında harcamaktır.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)