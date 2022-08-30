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Başkan Poslu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gelecek Partisi Sultangazi İlçesi Kadın Kolları Başkanı Aysel Poslu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 10:12
Başkan Poslu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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30 Ağustos'un Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Başkan Poslu," Bu büyük zafer, milletine inanan ve güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz' emrini büyük bir azim, kararlılık ve fedakarlıkla yerine getiren Türk askerleri ve o askerleri yetiştiren ana babaların topyekun verdiği bir mücadelenin sonucunda yazılmış şanlı bir kurtuluş destanıdır. Öyle ki bu savaş tüm milletlere ders niteliği kazanmış, hasta denilen bizlerin küllerinden yeniden doğuşunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Herkesin zafer bayramını en içten dileklerimle kutluyorum"şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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