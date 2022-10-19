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Başkan Özdemir: “Avcılarlılar ile AK Parti belediyeciliği hasretini giderdik”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi kapsamında Avcılarlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2022 Çarşamba 15:51
Başkan Özdemir: “Avcılarlılar ile AK Parti belediyeciliği hasretini giderdik”
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 Vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, “Bir gün dahi olsa Avcılarlıların AK Parti belediye başkanlığı ile hasretini gidermeye vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah 2024’ten sonra bu hasreti tamamen bitirmiş olacağız” diye konuştu. 

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu “Yüz Yüze 100 Gün’’ programları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Program kapsamında AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile aralarında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de olduğu belediye başkanları Avcılar’da vatandaşlarla bir araya geldi. Ak Parti İl Başkanı Kabaktepe, konuşmasında AK Partili belediyelerin belediyeciliğin en güzel örneklerini temsil ettiklerini vurguladı. İstanbul’da 14 haftalık planlanan programı belediye başkanlarıyla 39 ilçede saha çalışması olarak icra ettiklerini anlatan Kabaktepe, bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat başkanları ve genel başkan yardımcıları katılımıyla programıtamamladıklarını ifade etti. Programın ikinci 14 haftasını planlayacaklarını söyleyen Kabaktepe, “AK Partimizinİstanbul’da 2023 seçimlerini kazanmasını değil, 2023 seçimlerini hangi rekor oyla kazanacağını planlıyoruz” diye konuştu.CHP’nin ne yerel yönetimlerde ne de merkezi hükümette görev aldığı dönemde yönetme iradesini tam manasıyla gösteremediğini de kaydeden Kabaktepe, “ “İstanbul’un kayıp bin günü diyoruz, değil mi? Yönetemedin” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 

İSTANBUL AYAĞA KALKIYOR

“İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar” sözünü hatırlatan Başkan Özdemir de, saha çalışması yaptıkları programın dönüşlerinin olumlu olduğunu belirtti. AK Parti Genel Merkezinin de benzer programlar gerçekleştirdiğini söyleyen Özdemir, milletvekillerinin vatandaşla istişarede bulunduğunu kaydetti.

Özdemir, “İstanbul bu programla örnek teşkil etti. Anadolu’da da önemli sonuçlar alınıyor. Anketlere de yansıyor. İyi noktalara geldik. İnşallah çok iyi noktaya geleceğiz” diye konuştu. AK Parti belediyeciliğinin CHP belediyeciliğiyle kıyaslamasını net şekilde ortaya koyduklarını da ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gittiğimiz yerde bize vatandaşlar, ‘siz Bağcılar’dan gelmişsiniz ama bizim belediye başkanımız nerede, niçin sahaya çıkmıyor?’ diye soruyorlar. Bizim tüm belediye başkanlarımızla her mahallede sahada olmamız vatandaş ve teşkilatlarımız nezdinde önemli sonuçlar ortaya çıkarmaya başlıyor. Bir gün dahi olsa Avcılarlıların AK Parti belediye başkanlığı ile hasretini gidermeye vesile olmaya çalışıyoruz.İnşallah 2024’ten sonra bu hasreti tamamen bitirmiş olacağız”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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