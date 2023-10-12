Başkan Oğuz'a Yerelde Vizyon Proje Ödülü

Siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında teşvik edici olması, başarının görünür
kılınması, çalışmaların yeni başlangıçlara ilham vermesi amacıyla geleneksel olarak
düzenlenen Buhara Medya ödüllerinin 12.'sinde "Yeni Başarı Hikayeleri" teması ile
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz “Yerelde Vizyon Projesi” ödülüne layık
görülen Ankara’da tek belediye başkanı oldu. Başkan Oğuz ödülü AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın elinden aldı.
İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
“ÖDÜLÜ MESAİ ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE ALDI”
Ödül törenine, AK Parti’nin yerel yönetimler anlayışını en iyi şekilde yerine getirmek
için gece gündüz çalışan Kahramankazan Belediyesi çalışma arkadaşları ile birlikte
katılan Başkan Oğuz, ödüle sahip olmanın mutluluğunu mesai arkadaşı yöneticileri ve
meclis üyeleri ile birlikte paylaştı.
“MAZLUMLARIN SESİ OLAN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”
Filistin’de yıllardır kanayan bir yaranın olduğunu, bu yaraya merhem olmak için
uğraşan, mazlum coğrafyalarının yanında olan bir lidere sahip olduklarını söyleyen
Başkan Oğuz: “Nazım Hikmet’in bir şiiri var diyor ki “Kalbimin yarısı burdaysa doktor
yarısı çindedir.
Sarı nehire doğru akıp giden orduların içindedir” onu şöyle değiştirelim
kalbimizin yarısı burdaysa yarısı Filistin’dedir. Bütün mazlum coğrafyalarının gözünü
diktiği çözüm söz konusu olduğunda herkes yönünü o tarafa döndü Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde” dedi.
“BU ÜLKEDE BELEDİYE BAŞKANI OLMAK HEM ÇOK KOLAY, HEM ÇOK ZOR”
Bu ülkede belediye başkanı olmanın hem çok kolay hem çok zor olduğunu ifade eden
Başkan Oğuz: “Hem çok kolay geniş bir vizyona sahip liderin gölgesindesiniz, hem çok
zor o vizyonun size yüklediği ağır sorumlulukla hizmet etmektesiniz.
Kahramankazan’ımızda Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler vizyonunu en güzel
şekilde temsil etmek için çaba sarf ediyoruz. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de de
bazı ilkleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Arkamızda güçlü bir teşkilat var.
Hakan han Özcan il başkanımız var, güçlü bir genel merkezimiz var, bir liderimiz var. Kocaman bir
AK Parti ailesi var. Bu ödülü arkamızda dimdik duran Sayın Cumhurbaşkanımızın hep
söylediği Türkiye’nin en güçlü teşkilatıyla sayısız hizmetlere imza atan AK Parti
teşkilatımız adına almak istiyorum” dedi.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)