Başkan Oğuz'a Yerelde Vizyon Proje Ödülü

Siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında teşvik edici olması, başarının görünür

kılınması, çalışmaların yeni başlangıçlara ilham vermesi amacıyla geleneksel olarak

düzenlenen Buhara Medya ödüllerinin 12.'sinde "Yeni Başarı Hikayeleri" teması ile

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz “Yerelde Vizyon Projesi” ödülüne layık

görülen Ankara’da tek belediye başkanı oldu. Başkan Oğuz ödülü AK Parti Genel

Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın elinden aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“ÖDÜLÜ MESAİ ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE ALDI”

Ödül törenine, AK Parti’nin yerel yönetimler anlayışını en iyi şekilde yerine getirmek

için gece gündüz çalışan Kahramankazan Belediyesi çalışma arkadaşları ile birlikte

katılan Başkan Oğuz, ödüle sahip olmanın mutluluğunu mesai arkadaşı yöneticileri ve

meclis üyeleri ile birlikte paylaştı.

“MAZLUMLARIN SESİ OLAN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”

Filistin’de yıllardır kanayan bir yaranın olduğunu, bu yaraya merhem olmak için

uğraşan, mazlum coğrafyalarının yanında olan bir lidere sahip olduklarını söyleyen

Başkan Oğuz: “Nazım Hikmet’in bir şiiri var diyor ki “Kalbimin yarısı burdaysa doktor

yarısı çindedir.

Sarı nehire doğru akıp giden orduların içindedir” onu şöyle değiştirelim

kalbimizin yarısı burdaysa yarısı Filistin’dedir. Bütün mazlum coğrafyalarının gözünü

diktiği çözüm söz konusu olduğunda herkes yönünü o tarafa döndü Sayın

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde” dedi.

“BU ÜLKEDE BELEDİYE BAŞKANI OLMAK HEM ÇOK KOLAY, HEM ÇOK ZOR”

Bu ülkede belediye başkanı olmanın hem çok kolay hem çok zor olduğunu ifade eden

Başkan Oğuz: “Hem çok kolay geniş bir vizyona sahip liderin gölgesindesiniz, hem çok

zor o vizyonun size yüklediği ağır sorumlulukla hizmet etmektesiniz.

Kahramankazan’ımızda Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler vizyonunu en güzel

şekilde temsil etmek için çaba sarf ediyoruz. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de de

bazı ilkleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Arkamızda güçlü bir teşkilat var.

Hakan han Özcan il başkanımız var, güçlü bir genel merkezimiz var, bir liderimiz var. Kocaman bir

AK Parti ailesi var. Bu ödülü arkamızda dimdik duran Sayın Cumhurbaşkanımızın hep

söylediği Türkiye’nin en güçlü teşkilatıyla sayısız hizmetlere imza atan AK Parti

teşkilatımız adına almak istiyorum” dedi.