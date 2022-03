Başkan İmamoğlu’ndan ‘Kar Teşekkürü'

EYÜPSULTAN / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yılların en soğuk ve yağışlı mart ayını yaşamamıza neden olan kar yağışıyla ilgili kamuoyu bilgilendirmelerine devam etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile birlikte kameraların karşısına geçen İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) vatandaşlara seslendi.

“SORUMLULUĞU PAYLAŞMAZSAK ÇÖZÜM ZOR”

Karla mücadelede devletin tüm kurum ve kuruluşlarının ortak hareket ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul gerçekten çok büyük bir metropol. Ve bu senkronize duyguyu oluşturmadığımız takdirde, sorumluluğu hep birlikte almadığımız takdirde, gerçekten ne yaparsak yapalım çözüm bulmanın kolay olmadığı bir şehirdeyiz. Zira, 9 bin 500, 10 bine yakın çalışanıyla hizmet veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 2000’i aşkın aracıyla sahada. Ama eğer sahada araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı bir hat oluştuğunda, ne kadar aracınız olursa olsun, ne kadar çalışanınız olursa olsun sonuca ulaşmak elbette güç. Bu bakımdan, son iki kar yağışında ve şu an itibariyle de devam eden, vatandaşımızın bütün uyarılarımıza gösterdiği azami ilgi ve uyum açısından, ben, 16 milyon vatandaşımıza, hemşehrimize yürekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten birlikte sorun değil, tam aksine hep söylediğim gibi, karın güzelliğini ve bereketini konuştuğumuz günleri yaşadık ve yaşıyoruz. Bu bağlamda mutluluğumu bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

VATANDAŞLARA “TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN” ÇAĞRISI

Kar yağışının ağırlıklı olarak kentin batı bölgelerindeki ilçelerde etkili olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşlara, zaruri haller dışında trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısını yineledi. Metro seferlerini gece 02.00’ye kadar devam ettiğini aktaran İmamoğlu, metrobüsün de 24 saat esasına bağlı olarak hizmetini sürdüreceğini kaydetti. İETT’nin gerekli hallerde ek seferler düzenleyeceğini paylaşan İmamoğlu, Şehir Hatları’nda da herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını ifade etti. Olası trafik sıkışıklığında vatandaşlara ve çalışanlara ulaştırılmak üzere 100 bin kumanya ve 54 bin mobil malzeme hazırlıkları olduğunun altını çizen İmamoğlu, İBB’nin tuz stoklarının da yeterli olduğunu aktardı.

“YÜKSEK SAYIDA ARAÇ VE MÜDAHALE KAPASİTEMİZ VAR”

Yüksek sayıda araç ve müdahale kapasiteleri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İhtiyaç olduğunda, diğer kamu, kurum ve kuruluşlarına bu süreçte katkı sunduğumuzu, sadece 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağımızda değil, diğer noktalarda da burada her an irtibatta olduğumuz diğer kuruluşlarımızın ilgili oldukları sahalarda da iş birliğine koştuğumuzu, anında yanlarında olduğumuzu belirtelim” diye konuştu. Kar koşullarında 630 evsiz vatandaşın İBB tesislerinde konuk edildiğini ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden İmamoğlu, “İl dışına, memleketlerine gitme arzuları olduğunda da bütün ihtiyaçlarının karşılanarak yolculuklarının sağlandığını da buradan vicdanen, 16 milyon insanımızın rahat olması açısından iletmiş olalım” dedi. İmamoğlu, sokak canlıları için de 655 farklı noktada, günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“ÇAĞRILARIMIZA GÖSTERDİĞİNİZ İLGİLİ DEVAM ETTİRİN”

“Kar yağışı devam ediyor. Tedbirlerimizi almaya, 16 milyon vatandaşımızla birlikte hareket etmeye devam etmek durumundayız” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Özellikle yarın, öğleden sonraya kadar da kar yağışı etkisini devam ettirecek. Bu bağlamda vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamasının işimizi kolaylaştıracağını biliyoruz. Belki de son yılların en fazla yağış alan mart ayı içerisinde, tabiri caizse, baharın yaşanması gereken bir noktada, en yoğun kar yağışı ve yağış alan bir dönemi inşallah sağlıklı bir biçimde sona erdirmiş olacağız. Yüzde 90’lara varan baraj doluluğumuzun da bu dönemin bir başka bereketi olduğunu ifade edelim. Lütfen çağrılarımıza bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiyi göstermeye devam ediniz. Gösterdiğiniz o birlikte hareket etme duygusuna yürekten teşekkür ediyorum. Başından beri AFAD'da olsun, AKOM'da olsun, valiliğimizle yaptığımız istişarelerin, bütün kamu kurum kuruluşlarıyla yaptığımız birlikte çalışma prensibinin ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte İstanbul'umuza ve halkımıza ispat ettiğimizi görüyorum. Dolayısıyla işin sahibi olan insanların, işin içinde olan insanların bir araya geldiğinde kamu adına, devletimiz adına, milletimiz adına çözemeyeceği hiçbir sorunu yok. Bu senkronize çalışmanın bugünden sonraki birçok çalışma ortamına ve bir araya gelip masada sorun çözme karakterine örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese de yürekten teşekkür ediyorum.”