Başkan İmamoğlu’ndan İstanbullulara Cumartesi Uyarısı: En Yoğun Kar Bekleniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Liman Başkanlığı’nın özellikle görüş mesafesi ve diğer fırtına gibi hassasiyetlerden dolayı boğaz hattındaki ulaşımı durdurduğunu ifade eden İmamoğlu, T5 Eminönü- Alibeyköy Tramvat Hattı’ndaki arızanın giderilmesi için çalışıldığını, hat üzerindeki seferlerin İETT otobüsleriyle yapıldığını ifade etti. Cumartesi günü kar yağışının daha da etkili olacağına dikkat çeken İmamoğlu, “Cumartesi 4-5 beş günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin ve evinizde kalın, araç kullanmayın. Toplu taşıma kullanın.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner / Eyüpsultan / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile kar yağışıyla ilgili bilgileri paylaştığı basın toplantısı düzenledi. Toplantı, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirildi. Meteoroloji tahminleri doğrultusunda bir durum yaşandığını belirten İmamoğlu, bölgesel kar yağışlarının yer yer etkili olmasıyla yolda yığılmalar olduğunu söyleyerek, “Bazı yerlerde 2-3 saatlik yağışla beraber 10- 15 santime kadar kar biriktirebilen yağışlar aldı. Bu bölge özellikle Basın Ekspres yolu, TEM bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eder hattına yoğunlaştı sabah. AKOM’da haritadan şu an gördüğümüz kadarıyla kentin üzerine oturmuş bir bulut yoğunluğu var. Dolayısıyla yağış, gün boyu devam edecek. Dönem dönem biraz hafifleme olduğu gözükse de bu vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Çünkü ani bastıran kar yağışıyla bir anda yığın haline gelebiliyor. Ben de bu sabah erken saatlerinde benzer bir olay yaşadım. Bir anda hiçbir şey yokken TEM otoyolu üzerinde bir buçuk kilometre mesafede araç giderken, o bölümde kar bastırınca açıkçası yoldaki karın altı santime kadar ulaştığına şahit oldum” şeklinde konuştu.

“16 MİLYON VATANDAŞIMIZIN BİZİMLE UYUM İÇERİSİNDE OLMASI ÇOK ZARURİ”

Vatandaşlarla işbirliği konusunun altını çizen Başkan İmamoğlu, “Cuma günü, yoğun bir gün normalde İstanbul'da ama Valiliğimizin aldığı tedbirler hem idari tatil hem okulların tatil edilmesi ki; az önce Ticaret Odası Başkanının da açıklamasını gördüm. AVM'lerin de 12.00’den sonra açılıp yine 19.00’da kapanması gibi birtakım tedbirler var. Bütün bu tedbirlerin yanı sıra bir miktar TIR girişleri açıldı ama yine sabah saatlerinde TIR girişleri kapatıldı. Şu anda otobüs seferleriyle ilgili otogardan otobüs çıkışları kapatıldı. O bakımdan hani bütün bu tedbirler var ama esas olan 16 milyon vatandaşımızın bizimle uyum içerisinde olmaları çok zaruri. Zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Gerçekten çok ciddi bir tedbirle, bütün şehrin ulaşılabilmesi, erişilebilmesi hususunda yoğun bir çalışma var. Burada esas olan öncelikli işlerin aksamaması birtakım hususların yerine getirilmesi. Allah korusun ki, can sağlığı, işte ambulans, yangın Allah korusun itfaiye gibi birçok hizmetlerin aksamaması konusunda önceliğin olduğunu ve ona dönük vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizelim” diye konuştu.

“CUMARTESi KAR YAĞIŞININ EN ETKİLİ OLACAĞI GÜN OLACAK”

Konuşmasında Cumartesi günü etkili olacak kar yağışı ile ilgili bilgi veren İmamoğlu, “Meteorolojiyle ilgili bilgi aldığım yetkili arkadaşlarımın ifadesiyle cumartesi günü, yani yarın kar yağışı hususunda belki de en yoğun gün olacak. Gerçekten çok yoğun bir kar yağışı beklenmekte. Bu kar yağışı olacağına göre cumartesi günü bu tedbirlerin daha da üst seviyede olması gerektiği, vatandaşlarımızın daha da yoğun bir biçimde bu katkıyı vermesi gerektiğinin altını çizelim. Zaten hafta sonuna girmiş oluyoruz. Daha bu konuda tedbirli ve rahat olacağını düşünüyorum vatandaşlarımızın. Dediğim gibi cumartesi gerçekten bu dört beş günlük kar yağışı içerisinde en yoğun kar beklenilen gün olduğunun altını çizelim. Bazı yerlerde bir anda o gün, 15 – 20 santimlik kar kalınlığına ulaşılabileceği, konusunda arkadaşlarım bilgi verdi. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri kıymetli. Acil olarak çıkmak zorunda olan araçların da mutlaka kar lastiklerini kullanmalarını ve gerekli tedbirleri alması da şarttır diye altını çizerim. Don ve buzlanma riski yine söz konusu. Özellikle karın bir an için durdu ve ayaz yaptığı gece saatlerinde bu söz konu. Yoğun bir tuzlamanın hem kurumumuz tarafından hem de diğer kurumlar tarafından devam ettiğini, sadece üç gün içerisinde 30 bin tonun üzerinde tuz kullanıldığını buradan ifade edelim; ki solüsyon ihtiyacı gereken noktalarda da solüsyon kullanımının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtelim. Bu verdiğim sayı sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan sayı. Diğer kurum ve kuruluşların da kullandıkları ayrı” diye konuştu.

“T5 HATTINDAKİ ARIZA İÇİN YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDELER, SEFERLERİ İETT EK SEFERLERİYLE DESTEKLİYORUZ”

Kentin ulaşım sistemleri hakkında bilgileri de paylaşan Başkan İmamoğlu, “Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi raylı sistemler gece 02.00’ye kadar. İETT hatlarımız devam ediyor. Gece 24.00’e kadar devam edeceğini duyurduğumuz Şehir Hatlarıyla ilgili ne yazık ki; Liman Başkanlığı’nın özellikle görüş mesafesi ve diğer fırtına gibi hassasiyetlerden dolayı Boğaz hattındaki ulaşımı durdurduğunu da buradan beyan edelim. Bir gelişme olursa zaten sizlerle bunu paylaşacağız. Dolayısıyla şu anda Şehir Hatları hizmet veremiyor. Sadece T5 hattımızda Eminönü - Alibeyköy hattında, zeminden enerji beslenen hat olduğundan, kar yığıntısı oluşumca kesintiler oluşabiliyor. Arkadaşlarım o arızayı gidermek için yoğun çaba içerisindeler. Şu an o hatta da İETT'miz otobüs seferleriyle bu mağduriyeti gidermek adına Haliç kıyısı boyunca ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyoruz. Diğer bütün hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Hem vatandaşlarımıza kumanya olsun, mobil tuvalet olsun, hassas noktalarda. Ama en önemlisi evsiz vatandaşlarımızı hizmetimiz devam ediyor. Şu an itibariyle 629 evsiz vatandaşımızı misafir ettiğimizi, bütün ihtiyaçlarını karşıladığımızı İstanbul'daki bütün hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum. Sokak hayvanları konusunda da yine ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili yoğun bir çalışma devam ediyor. Günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımının da sürdüğünü belirtelim” dedi.

“CUMARTESİ PROGRAM DÜŞÜNÜYORSANIZ LÜTFEN YAPMAYIN”

İmamoğlu, “Yağışın belli aralıklarla durmuş olması vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Çıktığınız yola çıktığınız noktada hiçbir şey olmayabilir. Birkaç kilometre ileride size ani bir kar yağışıyla karşılayabilir Hava koşulları ve hazırlıksız yakalandığınız bir ortamda başka insanların hayatını da tehlikeye atabilirsiniz. Dolayısıyla lütfen başta bütün kar küreme gibi teknik araçlarımızın hizmetlerinin daha iyi yapabilmesi için, sadece Büyükşehir Belediyemiz değil, 39 ilçe belediyemiz, Karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu, İCA gibi kurumlarımızın da verdiği hizmetlerin aksamaması için, sizlerin trafiğe çıkmaması en hassas husus. Tekrar altını çizelim. Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Çünkü cumartesi 4-5 beş günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin ve evinizde kalın, araç kullanmayın. Toplu taşıma kullanın” dedi.

İBB’NİN ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle Çarşamba gününden itibaren alarm durumunda çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları öncesinde şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için gerekli tüm önlemleri alındı. Çalışmalar AKOM koordinasyonunda yönetiliyor. Kar ve kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2.000 araç- iş makinesi ve 9.500 personel ile görev yapıyor. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz yollarda, otobüs duraklarında, üstgeçitlerde, meydanlarda, hastane-hal-otogar gibi kamu alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KULLANILAN GÜNLÜK TUZ VE STOK

Son 3 günde İBB Yol Bakım Ekipleri toplam 29.608 ton tuz kullandı. Bu miktarın 9.080’i kamu ve ilçe belediyelerine verildi. Yine son 3 günde 8 ton solüsyon kullanıldı. İBB’nin stoklarında şu anda 195.791 ton tuz ile 1290 ton solüsyon hazır tutuluyor.

Karayolları Ekipleri 5.343 ton tuz, 210 ton üre,ICA (YSS Köprüsü ve Çevre Yollarında) 1.043 ton tuz, 198 ton solüsyon, 103 ton üre KMO (Kuzey Marmara Otoyolunda) 652 ton tuz, 294 ton solüsyon kullandı.