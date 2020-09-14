Başkan İmamoğlu’ndan “Bebek Parkı” İncelemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bebek sahili ve Bebek Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Dün, akşam saatlerinde Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Gürkan Alpay ile birlikte semte giden İmamoğlu, ilk olarak sahil bölümünde incelemelerde bulundu. Gürkan, sahil düzenleme projesinin, Bebek Parkı yenileme çalışmalarının içine dahil olduğunu belirterek, alanla ilgili Anıtlar Kurulu’ndan yanıt beklediklerini aktardı.



MUHTARLIK KONUSUNU SORDU?



Sahildeki bilgilendirmenin ardından park içine geçen İmamoğlu, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin’e, muhtarlık hizmet binası yapılması konusunu da sordu. Seçkin, İmamoğlu’na şu bilgileri aktardı:



“Bebeklilerle bir araya geldik geçtiğimiz hafta burada, muhtarımız da vardı. Bütün STK’leri topladık. Kendileri birkaç yer önerdiler. Bir çözüm arayacak, burayı komple temizleyeceğiz. Caminin görünümünü kapamamak için talepleri geldi. Bununla ilgili bir arayıştayız. Buradaki gereksiz yapılar kaldırılacak, caminin de ihtiyacı olan tuvalet sorunu da giderilecek.”



“ÇEVREYE UYUMLU, NİZAMI GÜZEL BİR ALANA DÖNÜŞTÜRELİM”



“O zaman burada uzlaşmadığımız bir konu yok” diyen İmamoğlu, “Ben, burada rastgele görünümleri kabul etmiyorum, kabullenemiyorum. Peyzajın bir parçası da olsa, parkı böyle kapatmak bana çok ters geliyor. Çevreye uyumlu, nizamı güzel bir alana dönüştürelim. Böyle bir alanda, mesela asfalt değil, başka bir şey, peyzajın bir parçası, boşken güzel görünen, kimlik katan işlerle bitirelim süreci. Bebek Parkı için konuşmuyorum. Bu söylediklerim içinde; büfe dizaynları, etrafın toparlanması da var. Tüm bu disiplinleri yerine getirerek, tertipleyip, çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.