Başkan İmamoğlu: Zeki̇, Çevi̇k Ve Ahlaklı Olduğumuzda Dünyada Kabul Görürüz

BAKIRKÖY / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda inşa edilen, 24 farklı ilçedeki, toplam 35 okul spor salonunun yapımlarını tamamladı. Böylece, İBB’nin hizmet verdiği okul spor salonu sayısı 185'ten 220’ye, bu tesislerden yararlanacak öğrenci sayısı da toplam 223 bine yükseldi. 35 spor salonunun toplu açılışı, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’ndeki Murat Kölük İlkokulu’nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. İBB Spor Kulübü’nde spor yapan minik öğrenciler tarafından, alkışlarla ve Türk bayraklarıyla karşılanan İmamoğlu, sözlerine, “Enerji dolusunuz. Çok zeki, çok akıllı, çok çevik görünüyorsunuz. Eminim aileleriniz ve öğretmenleriniz sizinle gurur duyuyor, her birinizle. Kreşlerimizde eğitim alan çocuklarımızla beraberdim dün sabah. Ve güne inanılmaz bir enerjiyle başladım. Şimdi de sizin sayenizde çok güzel bir enerjiyle güne başlayacağım” şeklinde başladı.

“ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ”

“Çocuklarımızı çok seviyoruz” diyen İmamoğlu, “Sizin için daha çok çalışacağız, daha güzel işler yapacağız, başaracağız. Ama siz de derslerinize dikkat edeceksiniz. Sporunuzu yapacaksınız. Hem böyle zinde, kuvvetli hem de akıllı, bilimle beraber iyi iş yapan, geleceğe çok güzel hazırlanan çocuklar olacaksınız. Ki gelecekte sizler de bizim yerimizde olup, daha güzel görevler yapın. Anlaştık mı? Spor, sağlıklı toplumların oluşması adına, en önemli unsurlardan bir tanesi. Öğrencilerin erken yaştan sporla tanışması, her yaştan bireylerin spor yapacakları temiz, nitelikli, aynı zamanda konforlu spor sahalarının olgunlaşması, onların şevkini daha da fazla arttır” ifadelerini kullandı.

KURMAYLARINA “SAYIYI ARTIRIN” TALİMATI VERDİ

Atatürk’ün, “Ben, sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim” sözlerine atıf yapan İmamoğlu, “Bir de ahlaklı olmak zorundayız. Bu çok önemli. Ahlaklı, zeki, çevik olduğumuz zaman, dünyanın her yerinde kabul gören insanlar oluyoruz. O bakımdan, lütfen ama lütfen güzel çocuklarımız, bu hayata dair başlangıcınızda bu prensipler hep sizinle var olsun. Halkın spora yoğun ilgi duyduğu, yeterli spor tesislerine sahip olduğu bir kent olduğumuzda ise, bu şehirde bulunan milyonlarca çocuğumuza da böyle bir yön çizebiliriz” ifadelerini kullandı. 24 ilçede bulunan okulların kullanımına sunulmak üzere, toplam 35 spor salonunu, Milli Eğitim Bakanlığı ile başlatılan süreç ve anlaşmayla harekete geçirdiklerinin altını çizen İmamoğlu, bu sayıyı artırmaları gerektiğine vurgu yaptı. Törende hazır bulunan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve yardımcılarına seslenen İmamoğlu, kurmaylarına bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

“İSTİHDAMA DA KATKISI OLACAK”

“119 okul spor salonumuzda, ders saatleri dışında, bölgedeki 6-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz İBB Spor Okulları hizmeti sunuyoruz” diyen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“14 branşta, 10 binin üzerinde çocuğun katıldığı spor okullarımızın, yeni salonlarda da düzenlenmesini planlıyoruz. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün, yine ücretsiz olarak sürdürdüğü, ‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi’yle de 14 ilçede, 17 salonda, 8 branşta çocuklara spor eğitimi veriyoruz. Bu projemizle, bu yıl güreş ve atletizm branşlarında 91 sporcumuzu lisanslandırılarak, İBB Spor Kulübü’ne kazandırdık. Bu genç sporcularımızın nice başarılarla tüm milletimizi gururlandıracağını ümit ediyorum. Okul spor salonlarımızın bakımı, onarımı ve temizliği İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yine kullanılan tüm spor malzemeler de belediyemiz tarafından karşılanıyor. Burada açtığımız 35 yeni okul spor salonuyla, istihdama da önemli bir katkı sunuyoruz. Yıl boyunca düzenlediğimiz ücretsiz etkinlikler sırasında saatlik olarak 125 beden eğitimi öğretmeni ve antrenör istihdam ediyor, halkımızın etkinliklerde uzmanlar tarafından spor eğitimi almalarını sağlıyoruz. Yine salonlarımızın düzeni ve temizliği için de sürekli personel istihdam ediyoruz.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, 35 tesis için sembolik kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kurdele kesim töreninde İmamoğlu’na; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Görler ve Murat Kölük İlkokulu Müdürü Cihan Tombul da eşlik etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)