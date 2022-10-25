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Başkan İmamoğlu, Türkiye’nin İlk Basketbol Müzesini Açtı.

İMAMOĞLU: “FB SPOR KULÜBÜMÜZ CUMHURİYETİMİZİN ASİL KURUMLARINDAN BİR TANESİDİR”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2022 Salı 09:45
Başkan İmamoğlu, Türkiye’nin İlk Basketbol Müzesini Açtı.
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Türkiye’nin ilk basketbol müzesi olan Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nin açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhuriyet Bayramımızın 99. yıldönümünde, 100. yıl için geri saymaya başlayacağız. 115 yaşındaki FB Spor Kulübü, devletimizin ve milletimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin teminatı, asil kurumlardan bir tanesidir” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

ATAŞEHİR / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe (FB) Spor Kulübü’nün Türkiye’de bir ilke imza atarak açtığı basketbol müzesinin açılış törenine katıldı. Törende Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, FB Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkanlardan Vefa Küçük, iş insanı Murat Ülker, FB Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı ve Gazeteci Uğur Dündar ile eski ve yeni sporcular ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İMAMOĞLU: “CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI İÇİN GERİ SAYMAYA BAŞLIYORUZ”

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bu haftanın Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü deneniyle çok özel bir hafta olduğunu, sonrasında 100 için geri saymaya başlayacaklarını belirterek, “Devletimizin ve milletimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin teminatı olan, onu geçmişten geleceğe taşıyan kurumlar var. Hem 115 yaşında olan, basketbolda da 100. yılı aşmış olan Fenerbahçe Spor Kulübümüz de Cumhuriyetimizin asil kurumlarından bir tanesidir, değer katmıştır” diye konuştu.

“Gerçekten devleti ve milleti asil kılan, kurumların katkılarıdır. Biz; kültüre, sanata, spora, yaşama, ekonomiye ve üretime katkı sunan kurumların değerinin farkında olan bir yönetimiz” ifadelerini kullanan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FENERBAHÇE İSTANBUL’UN ÖNEMLİ BİR MARKASI”

“Fenerbahçe gibi şehrimizin önemli bir markasının; hem şehrimize, hem ülkemize, hem de dünyaya spor adına en güzel mesajları verdiğini ve vereceğini biliyoruz. Burada açılan müze de aslında bu güzel mesajlardan bir tanesidir. Geçmişine sahip çıkmak, geçmişiyle bütünleşerek geleceğine daha güçlü bakabilmek, asil olma kurallarının en önemlilerindendir. Basketbol adına da Türkiye’de ilk kez böyle bir müze açılması çok değerli. Davetiyeyi alır almaz heyecan duydum ve mutlak görmeliyim diyerek bugün aranızda oldum. Bu müzeyi düşünen ve hayata geçiren başta FB Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kuruluna, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

KOÇ: “MÜZE BAŞARIMIZI GELECEK NESİLLERE AKTARACAK”

FB Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da Başkan İmamoğlu ile diğer katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Fenerbahçe’nin 120 yıllık derin ve önemli tarihi olduğunu ifade eden Koç, “Başarılarla ve gururlarla dolu tarihimizi gelecek nesillere aktarmak, gelecek nesillerin de geçmişi daha iyi anlamalarını sağlamak için bu basketbol müzesini hayata geçirdik. 100 yıl boyunca camiamızda ve ülkemizde ikon olmuş çok büyük sporcular formamızı giydi. Çok değerli antrenörler emek verdiler, tarihimize iz bıraktılar. Onlar, kupalarla tarih yazarken duruşlarıyla da basketbol kültürümüzü oluşturdular” şeklinde konuştu.

EUROLEAGUE KUPASI DA MÜZEDE SERGİLENİYOR

Törende konuşmaların ardından Başkan Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç ile beraberindekiler, kurdele keserek Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç ile birlikte müzeyi gezerek sporcular ile fotoğraf çektirdi.

Türkiye’nin ilk basketbol müzesinde; 1913’ten bugüne basketbol maçlarında kullanılan tüm bayrak, atkı, forma, şapka, top gibi malzemeler ile kazanılan kupalar ve eski basketbol oyuncularının fotoğrafları yer alıyor. FB Spor Kulübü’nün 2017 yılında kazandığı Euroleague Kupası da bu müzede sergilenmeye başladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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