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Başkan İmamoğlu Turgut Özal’ı Anma Törenine Katıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 29’uncu yılında Anıt Mezar’ı başında anıldı. Anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Özal’ın kabri başında saygı duruşunda bulunup, dua okudu ve çelenk bıraktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Nisan 2022 Pazar 12:25
Başkan İmamoğlu Turgut Özal’ı Anma Törenine Katıldı
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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefat yıl dönümünde Topkapı’da bulunan Anıt Mezar’ı başında anıldı. Anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özal Ailesi’nin fertlerine taziyelerini sundu. Tören, okunan saygı duyuruşu ve okunan duanın ardından sona erdi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Topkapı-Zeytinburnu - İstanbul 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından Turgut Özal’ın Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi ve Müze Binası İnşaatı projesiyle ilgili bilgi aldı. Özal Ailesinin izinleriyle projeye başladıklarını belirten İmamoğlu, Anıt Mezar ile uyumlu bir müze inşa edeceklerini açıkladı.
Yarın itibariyle ilk çalışmanın başlayacağını kaydeden İmamoğlu, “Allah izin verise Temmuz sonu gibi bitirilmesini arzu ediyoruz. Buraya gelen ve ziyaret eden vatandaşlarımız, rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı ziyareti esnasında güzel bir kullanım alanı oluşması, bizi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

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