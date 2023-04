Başkan İmamoğlu: Süryani Ve Ermeni Cemaatlerinin Bayramlarını Kutladı

İMAMOĞLU: ’İNANÇ MASASI’NI TÜM TÜRKİYE’YE YAYMAK İSTİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’ndaki Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi ve Fatih’teki Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne ayrı ayrı ziyaretlerde bulunup, Paskalya Bayramlarını kutladı. İmamoğlu, ilk ziyareti İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Kadim Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin’e yaptı. Buluşma, Beyoğlu Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’nde gerçekleşti. Paskalya bayramının kendileri tarafından ‘Diriliş Bayramı’ olarak kutlandığını belirten Çetin, ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Beyoğlu – Fatih / İstanbul

ÇETİN: “HERKES KOMŞUSUNU SEVERSE, DÜNYAMIZ CENNETE DÖNÜŞÜR”

İstanbul’un her yönüyle zengin bir şehir olduğunu belirten Çetin, “Kültürüyle, bir sürü lisan, bir sürü etnik köken, bir sürü mezhep; bunlar ülkemizin zenginliği. İstanbul’umuz, ülkemizi dışarıya tanıtan, gösteren güzel bir penceredir aslında. Ben hep şunu söylüyorum, diyorum ki, ‘Bu dünyamı Tanrı'mızın manevi bir bahçesi gibi. Bu manevi bahçede çeşit çeşit ağaçlar var. Her ağacın meyvesi, tadı güzel. Çiçekler var, güller var. Bizler de bu etnik kökenler, mezhepler, dinler, lisanlar, her birimiz lisanımızla, geleneğimize dönük aynı Tanrı’yı yüceltiyoruz. Tanrı, kutsal sözünde diyor ki, ‘İnsan, Tanrı’sını kendisi gibi sevebilir.’ İnsan kutsaldır her şeyden önce. Herkes kendi insan komşusunu severse, dünyamız cennete dönüşür. Biz de her duamızda büyüklerimizi anıyoruz. Ülkemizin birlik, beraberliği için dua ediyoruz. Bayramlar bu sene arka arkaya geldi. Yahudi cemaatinin Fısıh Bayramı, bizim Diriliş Bayramı. Batılılar, ‘Paskalya’ diyor, biz ‘Diriliş Bayramı’ diyoruz. Ve İslam alemi de şimdi Ramazan orucunu tutuyor. Allah kabul etsin. Yakında hayırlısıyla onlar da Ramazan Bayramı’nı kutlayacaklar. Hem Yahudilerin hem biz Hristiyan aleminin ve tüm İslam aleminin bayramlarını şahsım ve cemaatim adına tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “BİRLİĞİMİZİN, BERABERLİĞİMİZİN İNSANLIK VAR OLDUKÇA DAİM OLMASINI DİLİYORUM”

“Bu kadim şehrin, bu kadim toprakların, kadim bir cemaati olan sizlerle bir arada olmak ve bu güzel anlarınızı sizlerle paylaşmak, bizim için aslında bu zenginliğimizin bir şölen anı” diyen İmamoğlu da şunları söyledi:

“Birliğimizin, beraberliğimizin insanlık var oldukça hep daim olmasını diliyorum. Bu şehirde yaşayan bu çeşitliliğin her yönüyle hem insani hem sosyal hem inanç yönüyle varlığını temenni ediyorum sonsuz bir şekilde. Bu sene, aslında zor bir sene olarak başladı. Depremin bize yaşattığı acıyla beraber, ne yazık ki on binlerce insanımızı yitirdik. Zor bir yıl ama bu zorlukların altından kalkmak da bizim sorumluluğumuzda. 11 şehir çok etkilendi. Her inançtan, her etnik kökenden insanımızı kaybettik. Acımız birdir ve hep birlikte yaralarımızı saracağız. Orada hayatını kaybeden, yıkılan manevi alanlardan tutun da insani, sosyal yaşam alanlarına varıncaya kadar her bir noktasını özenli bir biçimde, belki de birkaç yüzyılın şehirlerini inşa etme sorumluluğuyla süreci takip edeceğiz. Sizlerin de bu anlamda desteğini elbette ihtiyacımız vardır.”

“GÜZEL DUALARINIZA ‘AMİN’ DİYORUM”

İstanbul olarak dayanışma ruhuyla depremzedelerin yanında olduklarını belirten İmamoğlu, “Ben, bu vesileyle önümüzdeki hafta yine Hatay'da olacağım. Bayram orada geçirmeyi planlıyoruz büyük oranda. Ramazan Bayramı öncesi, Diriliş Bayramı'nda sizlerle olmak, benim için ayrıca bir mutluluk. Az önce temennide bulunduğunuz, odağında insan olan hem dünyaya dönük hem memleketimize hem şehrimize dönük bütün duygularınıza katılıyorum ve güzel dualarınıza ‘Amin’ diyorum. Umuyorum hep böyle iyi anlarımızda bir arada olalım ve toplum olarak çok hak ettiği bir geleceğe şehrimizi, ülkemizi götürelim. Tabii önümüzde bir seçim takvimi var. Yoğunluğumuz da var. Ama bu yoğunluğumuz esnasında, böylesi güzel anları ıskaladığımız zaman, bu şehrin hakkını verememiş oluruz. Sizlerin aranızda olmaktan gururluyum. Kadim cemaatin içinde olmaktan, sizlerin hemşehrisi olmaktan ve sizlere hizmet ediyor olmaktan da mutluyum. Bütün cemaatimize tekrar iyi bayramlar” diye konuştu.

MAŞALYAN: “‘İNANÇ MASASI’, O ORİJİNAL FİKİR ÇOK ÖNEMLİYDİ”

İmamoğlu, ikinci Paskalya ziyaretini, Fatih’teki Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a yaptı. İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Maşalyan, “Ziyaretiniz, bizi onurlandırdı. Biz, sizin icraatlarınızı en başından beri takip ediyoruz ve özellikle azınlık cemaatlerine yönelik, yapıcı ve pozitif yaklaşımımız bizi etkiliyor ve bizi sevindiriyor. Özellikle ‘İnanç Masası’, o orijinal fikir çok önemliydi. Bazen fikirler güzel oluyor ama hava da asılı kalıyor. Ama o, havada asılı kalan değil, hayata dönüşmüş pratik olarak önümüze geldi. Teşekkür ediyoruz size. Bu yoğun günlerde size başarılar diliyoruz. Elbette ki seçimler, biraz zor dönem. Ama en nihayetinde ülkeler için her zaman yararlıdır. En azından bereketli bir dönemdir. Siyasetin ve halkın buluştuğu zamanlardır. Buradaki halkımızın arzusunun, dileğinin kararını sandıklarda adil bir şekilde, barış ve huzur içinde yansıması için duacıyız. Umarız bu seçimler ülkemize ve dünyaya yararlı olur. Onun için sizlere, seçim çalışmalarınızda başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: “KURMUŞ OLDUĞUMUZ ‘İNANÇ MASASI’NI ÖNEMSİYORUM”

Ermeni cemaatinin geçtiğimiz 9 Nisan’da kutladığı Paskalya Bayramı’nı tebrik eden İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Her yerde ifade ettiğim gibi; bu birlikteliğimiz daim olsun insanlık var oldukça. Bu şehrin asli grupları, vatandaşları, insanları olarak sayılarımız artsın, azalmasın. Şuradaki varlığınız büyüsün. Memleketimizin her insanı, bu topraklar için değerlidir. Tabirimi hoşgörün, ben ‘azınlık’ kelimesini sevmiyorum. Asli vatandaşlarımız olarak, hak ve hukukunuzun korunması konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Hem tarihe karşı bir sorumluluk hem bu toprakların insanlarına karşı. 21. yüzyıldayız. Yeni nesil beklentiler daha da farklılaşıyor. Yeni neslin her konuda tatmin edilmesi şarttır inançlarıyla, yaşam biçimleriyle, sosyal ilişkileriyle. Bu bağlamda ben de Büyükşehir Belediyesi'nde kurmuş olduğumuz İnanç Masası’nı önemsiyorum. Ve bu kapsamda neler yapmalıyız, nasıl bir şeffaflık ortamı sağlamalıyız ki, İstanbul'un hoşgörüsü daha da büyüsün. İstanbul'un hoşgörüsü sadece şehre ya da bu ülkeye değil, yakın coğrafyaya da çok büyük katkılar sunmaya aday bir tariftir. Bu bakımdan bu dönem, bu ve benzeri sorumluluklarımızı çok önemsiyorum. İnşallah biz iktidar olmak istiyoruz Millet İttifakı olarak ülkemizde. Arkadaşlarımdan, İstanbul'da yaptığımız bu uygulamaların, ülkemizin bütünündeki inanç noktasında, bütün toplulukların ama din ama mezhep olarak tatmini yönünde neler yapabileceğimiz hususunda özenli çalışmalar talep ettim. Şu anda bu konuda arkadaşlarım, çalışmaları içerisinde sizlerle de bir araya gelip toplantılar yapacaklar. Bir çalıştay ortamı sağlayacaklar. Bunları düşündüğümüz ve yaptığımız takdirde, biz, 21. yüzyılda dünyanın en önemli lider ülkelerinden birisi oluruz.”