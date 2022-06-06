Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742 ‘Yuvamız İstanbul’ mezunuyla birlikte söyledi

İstanbul’un 21 ilçesinde faaliyet gösteren, toplam 32 “Yuvamız İstanbul” kreşinden mezun olan 742 minik öğrenci, mezuniyet belgelerini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı. Yenikapı Mitin Alanı’nda kurulan etkinlik meydanına çocukların alkışları eşliğinde giren İmamoğlu, ilk olarak mezuniyet törenine katılan velileri selamladı. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, minik öğrencilerin söylediği şarkılarla renklendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin ÇetiNer

“ÇOK GÜZEL VE ÇOK GÜÇLÜ BİR MANZARA”

Şarkıların ardından, 742 mezun öğrencinin bulunduğu platforma çıkan ve konuşmasını minik öğrencilerin arasında yapan İmamoğlu, “Çok güzel ve çok güçlü bir manzara. Çocuklarımızın bu güzel görüntüsünü, bu neşeli, özgüven dolu, pırıl pırıl yüzlerini görmek ve onlara umulu gözlerle bakan velileri görmek, beni dünyanın en mutlu insanı yaptı şu anda. Hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar sizi kutluyorum. Harikasınız” dedi. Kreşin önemini seçimden önce defalarca dile getirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Halkımızın ne kadar ihtiyaç duyduğunu, hayata eşit koşullarda başlamak için hangi fırsatlara çocuklarımızın ihtiyacı olduğunu tespit etmiştik. Buna inanıyorduk ki, eğer biz çocuklarımıza bu fırsat eşitliğini sağlarsak hayata, iş yaşamına dünyanın neresinde olursa olsun güçlü bir biçimde adım atacaklardı. Gerçekten her çocuğun, beceri ve yaratıcılığını özgürce ortaya koyacağı ortamları, imkanları onlara sağlamak ve böylesi bir ortamda yetişmelerini İstanbul’da ortaya koymak, belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe dair en büyük hizmeti olacaktı” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA ÖZEL TEŞEKKÜR

“150 mahalleye 150 kreş” hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan İmamoğlu, kendilerine bu yolda destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel teşekkürlerini sundu. “Biz, İstanbul'da ‘150 mahalleye 150 kreş’ diyerek aslında büyük bir dikkati çektik” diyen İmamoğlu, “Bugün 21 ilçede, 32 Yuvamız İstanbul Çocuk Merkezi’nde, 150 sınıf ve 2 bin 884 kontenjana sahip olduk. Çok hızlı hareket ediyoruz. Çok yakında bu şehre, 150 kreşi hediye edeceğiz. 150 kreş ne demek biliyor musunuz? İstanbul'un en büyük stadyumuna çocuklarımızın sığmaması demek. Düşünsenize; velileriyle, çocuklarıyla bir araya geldiğimizde, bizi alacak stadyum yok İstanbul'da. Dolayısıyla ben, bu mühim projemizin en güçlü bir şekilde hayata geçmesi adına, elimden geleni yapacağımı buradan bütün İstanbullu hemşehrilerime taahhüt ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ONLARIN ARTIK ‘YUVAMIZ İSTANBUL’ SERTİFİKASI VAR”

“Bugün 742 çocuğumuzu ilköğretime yolluyoruz” diyen İmamoğlu, “Ve artık ilköğretimde, anaokuluyla başlayan süreçleriyle, o pırıl pırıl, cıvıl cıvıl enerjileriyle bence çok daha özel bir statüyle mezun olacaklar. Çünkü, onların artık ‘Yuvamız İstanbul’ sertifikası var. Görüyorsunuz, eğitimcilerimizin neredeyse tamamı kadın. Muazzam bir kadın başarısı da var burada. Dolayısıyla böylesi bir manzarayı da sağlamamızın gururunu yaşıyoruz. Gelecekte 150 kreş ve 150 kreşin içerisinde, yüzlerce sınıf ve onun içerisinde neredeyse 20 bini aşkın öğrenci, yine binlerce öğretmenimiz, görevlimiz hep birlikte İstanbul'un geleceğine olağanüstü bir hazırlık yapıyor olacaklar” şeklinde konuştu.

“HATIRA ORMANI” MÜJDESİ

Başlatılacak etkinlikte ‘Yuvamız İstanbul Hatıra Ormanı’nı hayata geçireceklerinin müjdesini veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın bu yetişmelerine dair bir fidan dikilecek o çocuklarımız adına. Hem çocuklarımız büyüyecek hem de orada fidanlarımız büyüyecek. Dolayısıyla çocuklarımızın yakın gelecekte İstanbul'da bir de ormanı olacak. Çocuklarımızın burada güzel bir eğitimle, çağdaş bir eğitimle, dünya insanı olma kavramıyla hareket ederek, aynı zamanda memleketini, şehrini, toplumumuzun değerlerini öğrenerek, tanıyarak hayata atılmalarını sağlamak bizler için şöyle bir ifadeye sahip oluyor: Aslında ülkemize nefes aldıracak, umutlandıracak, geleceği çok daha yukarıya, güçlü bir yere taşıyacak olan çocukların varlığıyla büyümeye devam ediyor olacak. Tüm velilerimize, paydaşlarımıza, bağışçılarımıza, eğitmen arkadaşlarımıza, tüm yönetici arkadaşlarımıza, bu yuvaların, kreşlerin yapımından eğitimine, bugün mezuniyetini sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma bu kutsal görevlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Nice başarılar diliyorum. İlkokula başlayacak olan öğrencilerimize de bir kez daha başarı dileklerini iletiyor, hepsini gözlerinden öpüyor, kocaman kucaklıyorum. Yolları açık olsun…”

KEPLER ATILDI, RENKLİ ANLAR YAŞANDI