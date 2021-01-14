Başkan İmamoğlu: “Oy Versin, Vermesin Vatandaşla İlişkimiz Değişmeyecek”

Yakuplu’nun, Beylükdüzü’nde üyesi olduğu partinin en az oy aldığı yer olduğunu aktaran İmamoğlu, siyasi ve kamu görevleri süresince mahalleye özel ilgi gösterdiğini vurguladı. Yakuplu’nun Türkiye karması bir yerleşim yeri olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu karma vatandaşlarımızla muazzam bir ilişki yaşadık; oy versin, vermesin. Bugün, İstanbul’un ya da ülkemizin neresinde, nasıl davranıyorsam, o davranışlarımızın temelinde, ta 11-12 sene önce burada yaşadığımız ilişkiler var. Hiç değişmedi, değişmeyecek de. Herkese aynı gözle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazaryeri ve Kreş Kompleksi için temel atma töreni düzenlendi. Tören, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve arsa bağışçısı Çuhadaroğlu ailesini temsilen Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdi.

“HERKESE AYNI GÖZLE BAKIYORUZ”

Törende Ekrem İmamoğlu da konuşma yaptı. Konuşmasında, Yakuplu’nun kendisi için özel bir yer olduğunu vurgulayan İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevine başladığı 2009’dan itibaren mahalleye özel önem verdiğini aktardı. Yakuplu’nun, Beylikdüzü’nde partisinin en az oy aldığı mahalle olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “En az oy aldığımız mahallede kime, nasıl erişemiyoruz ya da insanlara neyi anlatamıyoruz, hangi sorunlar birikmiş, bunları nasıl çözüme kavuşturabiliriz noktasında özel bir alaka ile bu mahalleye eğilmeye başladık” dedi. Bu kapsamda ürettikleri çalışmaları örneklendiren İmamoğlu, “İki türlü önemlidir Yakuplu. Bir; en az oy aldığımız bir mahalle ile diyalog kurma biçimimi ve orada birbirimizi anlama çabamız... İkincisi; Yakuplu tam bir Türkiye karması diyebiliriz. Herkes burada var. Burada Vanlı hemşehrilerim var, burada Trabzonlu hemşerilerim var, Samsunlu, Çorumlu… Burada, bu köyün kurulmasını sağlayan özellikle Arnavut kökenli dostlarım, ailelerim, hemşerilerim var. Benim Roman hemşerilerim var, belki en eski yerleşimi burada sağlayan. Bu karma vatandaşlarımızla muazzam bir ilişki yaşadık; oy versin, vermesin. Bugün, İstanbul’un ya da ülkemizin neresinde, nasıl davranıyorsam, o davranışlarımızın temelinde, 11-12 sene önce burada yaşadığımız ilişkiler var. Hiç değişmedi, değişmeyecek de. Herkese aynı gözle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

TESİSE “FATİH SULTAN MEHMET” ADININ VERİLMESİNİ ÖNERDİ

Arsayı tahsis eden Çuhadaroğlu ailesinin, Beylikdüzü’nde başka tesislerin de bağışçısı olduğunu aktaran İmamoğlu, “Burayı da tasarlarken, aslında arazi 2 parçaydı. Yani biri belediyeye bağışlanmış biri kendilerine ait. Ama arzumuz, birbirine sırtını dönen iki projeden ziyade, ortak bir alan, gerçekten arazi fukarası olan Yakuplu'da daha özel bir geniş alan üreterek sosyal alanıyla, meydanıyla büyük bir kültür alanını Yakuplu'ya kazandırmaktır. Hayalimizi kendisine anlattım. Sağ olsunlar kabul ettiler ve yola çıktık. Güzel de bir tasarım. Evet, Çuhadaroğlu’na ait olan kısım bitti; ama öbür taraf biraz geride kaldı. Hiç beklemediğimiz bir engel yaşandı aslında. Sadece, ‘avan proje’ onayı diye bir not vardı Büyükşehir Belediyesi’nde. Projeyi yolladık; proje bir türlü gelmiyor. Bir avan proje onayı dediğiniz şey var ya; inanın basit bir imza. Defalarca arkadaşlarımı yolladım. Bizzat da ben, bir kez gittim. Yetkili bulmakta zorlandık. Bir daire başkanına o zaman dedim ki, ‘Ya Allah aşkına, niçin bekletiyorsunuz, bize tarifleyin de işimize bakalım. Günün sonunda, sorularımızın hiçbirine cevap bulamadık. Evrak orada bekleyince, baktım ki bu iş uzayacak, biz oraya gittik. Orada evrakla buluştuk. Günün sonunda burası, güzel bir kültür merkezine dönüşüyor” diye konuştu. Merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İmamoğlu, tesise İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in adının verilmesi önerisinde bulundu.

ÇUHADAROPLU’NDAN, İMAMOĞLU VE ÇALIK’A TEŞEKKÜR

Projeyi üstlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık da 2020 yılının sıra dışı bir şekilde geçtiğini belirterek, bu süreci dayanışma duygusuyla atlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Yakuplu’nun kendileri için her zaman özel bir mahalle olduğunun altını çizen Çalık, mahallede yaptıkları çalışmaları örneklendirdi. Çalık, İstanbul’a adaletli yaklaşımından dolayı İmamoğlu’na, Çuhardaroğlu ailesine de arsa bağışlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Çuhadaroğlu ise duygularını, “Güzel bir şehirleşme, doğru yapılmak istenen şeylere, her zaman biz Çuhadaroğlu ailesi olarak elimizden gelen desteği yaptık ve yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bu üzerinde bulunduğumuz arsayı, belediyeye, kültür ve toplu pazar yeri yapılması şekliyle tahsis ettik” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu ve Çalık’ın, geçmişte yaşanan zorluklar ve yaşatılan engellemelere rağmen süreci hızlandırdıklarının altını çizen Çuhadaroğlu, her iki başkana da teşekkürlerini iletti.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)