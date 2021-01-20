Başkan İmamoğlu: “Olimpiyat Deyince Tüylerimiz Diken Diken Oluyor”

Başkan Watanabe’nin İstanbul ve Türkiye sevgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Sadece branşınıza değil, olimpiyat ruhuna da hizmet etmeniz beni çok mutlu etmiştir. Açıkçası olimpiyat deyince tüylerimiz diken diken oluyor, çok heyecan duyuyoruz. Japonları seven biri olarak söylüyorum; bu heyecanı yaşayacak olan Tokyo’nun inşallah sorunsuz ve noksansız bu süreci tamamlar” dedi.

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener, Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen ile bir araya geldi. Görüşmede, Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Spor A.Ş Genel Müdürü İzzet Renay Onur hazır bulundu. İBB Saraçhane yerleşkesinde gerçekleşen görüşme oldukça samimi bir havada geçti.

-JAPONLARI ÇOK SEVİYORUM-

Morinari Watanabe’yi İstanbul’da görmekten duyduğu memnuniyeti, “Sizi gördüğüme çok mutlu oldum. İstanbul’a ve ülkemize olan bu sevginiz beni ayrıca mutlu etmiştir” diyerek dile getirdi. Watanabe’nin kendi branşı haricinde değil olimpiyat ruhuna da hizmet ettiğini belirten İmamoğlu, “Olimpiyat deyince tüylerimiz diken diken oluyor, çok heyecan duyuyoruz. Japonya’yı ve Japonları çok seven birisi olarak söylüyorum; bu heyecanı yaşayacak olan Tokyo’nun bu sene inşallah sorunsuz ve noksansız bu süreci tamamlamasını diliyoruz” dedi.

-ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ-

Olimpiyat deyince, aklına atletizm ve cimnastik geldiğini kaydeden İmamoğlu, konuşmasına şöyle dedi: “Belki siz cimnastiği ilk sıraya koyabilirsiniz ama ben o sıralamayı biraz yer değiştirerek atletizmi ilk sıraya koyuyorum. Ama ikisi de sanki biraz sporun temeli gibi. Cimnastik alanında başarılara imza atan bir federasyonumuz olmasından dolayı da gurur duyuyorum. Eski bir hentbolcu ve futbolcu olarak o branşlardan ümidini kesmiş bir sporseverim. Bu branşlara kendimi inanılmaz bağlı hissediyorum. Burada hem Olimpiyat Komite Başkanımız hem Federasyon Başkanımız varken hem cimnastik hem de olimpiyat adına, bu kentte en üst seviyede organizasyonları 16 milyon insana kazandırmak adına hazır olduğumuz belirtmek isterim. Bu konuda da son derece kararlı olduğumuz sizlere ifade etmek isterim.”

MORİNARİ WATANABE : “CİMNASTİK BÜTÜN SPORLARIN TEMELİDİR”

İmamoğlu’nda sonra konuşan Watanabe de Uğur Erdener ve Suat Çelen’i göstererek, “Türkiye'deki kardeşlerim çok başarılı insanlar. Türkiye de pek çok madalya kazandı şu ana kadar. Cimnastik bütün sporların temelidir, bütün sporcular önce cimnastik öğrenir, zira cimnastik olmadan her tarafınız ağrıyabilir ama cimnastik bilirseniz doktora bile ihtiyacınız kalmaz” dedi.

- İSTANBUL'U DA CİMNASTİK ŞEHRİ OLARAK GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM-

“Cimnastiğin yaygın olduğu toplumda sağlık giderleri de azalır” diyen Watanabe şöyle devam etti:

“Ayrıca, sosyal sigorta ihtiyacı azalır, hastanelere olan ihtiyaç azalır. Çok daha sağlıklı bir toplum olur. Tabii ki madalya kazanmak da önemli ama asıl önemli olan insanların bir şekilde sporla ilgilenmesini sağlamak. Şu ana kadar cimnastik şehri diye bir şey çıkmadı. Almanya çok başarılı bu konuda ama İstanbul'u da cimnastik şehri olarak görmeyi çok isterim. Bu kapasiteye sahip bir şehir.”

-ÇAY MI TÜRK KAHVESİ Mİ DİYALOĞU-

İmamoğlu, konuşmaların ardından konuğuna, “Ne içersiniz?” diye sordu. Çay isteyen konuğuna, “Çayın etkisi kısa olur. Ama Türk kahvesinin 40 yıl hatırı vardır” dedi. Konuk başkan daha sonra gülerek, “O zaman Türk kahvesi içeyim” dedi. İmamoğlu ayrıca konuğu Watanebe’ye “Tarihte İstanbul Haritaları” isimli kitabı hediye etti.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)