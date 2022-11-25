Başkan İmamoğlu .Metrolarla İlgili Yaptığımız Çalışmalar İleride Çok Konuşulacak Dedi

İBB,DEMİRYOLLARININ ÖNCÜCÜ BEHİÇ ERKİN'İN ADINI YAŞATACAK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurtuluş Savaşı’nın lojistik anlamdaki kahramanlarından, TCDD’nin kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin’in adını yaşattı. Erkin’in adı, kentin Anadolu yakasındaki 3 metro hattının komuta merkezi olarak kullanılacak Raylı Sistemler Yerleşkesi’ne verildi. Ümraniye’deki Behiç Erkin Raylı Sistem Yerleşkesi; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Erkin’in torunu Emir Kıvırcık ve yerleşke girişine asılan Erkin’in tablosunu yapan ressam Teymur Rzayev’in katılımlarıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde, sırasıyla; İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin birer konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Ümra.iye - İstanbul

“YÜZDE 33 SEVİYESİNDE, TAMAMEN DURMUŞ BİR ŞANTİYE DEVİR ALDIK”

Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Behiç Erkin Raylı Sistemler Yerleşkesi’ni, “Kentin Anadolu yakasındaki metro hatlarında hizmet verecek trenlerin toplandığı ve bakımlarının yapıldığı yer” olarak tanımlayan İmamoğlu, “Bu yerleşkede; bakım atölyesi, ağır bakım atölyesi, açık ve kapalı tren parklanma alanları, trafo binaları ve tabii ki idari bina var” bilgilerini paylaştı. Açılışını yaptıkları yerleşke şantiyesini, yüzde 33 seviyesinde ve tamamen durmuş bir halde devraldıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Aynı garipliği, Dudullu - Bostancı hattında da yaşamıştık. Çünkü İller Bankası'ndan o dönemde bir kredi kullanılmış, bu krediyle bir bölümü, yarısına yakın bir bölümü, 1,6 milyarlık bir krediyle yapılmış. O hattımız, o para bitince, hiçbir kaynak hazırlığı olmadığı için, öz kaynaktan da yapmak gibi bir plan kurgulanmadığı için, durmuştu” ifadelerini kullandı.

“İBB, O DÖNEMDE METRO YAPAMAZ HALE GELMİŞSE, SEBEBİ TAMAMEN BECERİ VE ÖNCELİK SORUNUDUR”



Metro konusunun İstanbul için hayati bir mesele olduğunu tekrarlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugün İstanbul'da, 1 günde neredeyse 9 milyon insan taşıyoruz. 9 milyon insan ne demek? Londra nüfusu kadar insan taşıyoruz, demek. Ama Londra'daki metro hattının üçte biri metromuz var. Dolayısıyla almamız gereken yol, bugüne kadar ihmal edilmiş, yapılmamış işler, aslında önümüze ne kadar devasa bir hedef bıraktığını ve koyduğunu hepinizin bilmesi, anlaması gerekiyor. O bakımdan hızlıca işimize koyulduk. Tabiri caizse; kimi aylardır, kimi yıllardır duran, biraz böyle kimsesiz gibi duran, metro şantiyelerimizi hızlıca ele aldık. Hatta şehir için tehlike arz eden -yer altında neticede kazılar vardı- bir kısım şantiyeler vardı. Göreve gelir gelmez onların tedbirlerini almakla işimize başladık. Bu süreç, tarihi bir süreçtir. Bizim İstanbul'a yaşattığımız bu dönemin, özellikle metrolarla ilgili, ileride çok konuşulacak tarihi bir süreç olduğunun altını çizelim. Kesinlikle ifade etmek gerekir ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğer o dönemde üretememişse, o dönemde iş yapamamışsa, metro yapamaz hale gelmişse, sebebi tamamen beceri sorunudur, öncelik sorunudur. Hangi konuyu yapmakla ilgili konsantrasyon sorunudur? İsrafla bir şehri, bir belediyeyi yönetme sorunudur. Şimdi eğer işler tıkır tıkır yürüyor ve çarklar dönüyorsa, bu önemli merkezin yapılması gibi birçok işi açarken gururla o kurdeleyi, kesiyorsak; bunun da yegane sebebi, inanınız ki işinize konsantre olmak, İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un bütçesini israftan kurtarmak, onu bereketli bir bütçe haline getirmek, teknik insanları, işini bilen liyakatli yöneticilerin sözlerini, onların önerilerini dikkate alan siyasi mekanizmalarla iş birliği sürecini kurumsal ahlakla yönetme kavramını hayata geçirmek, karşınıza böyle sonuçlar veriyor.”

“AYNI ANDA 10 METRO YAPAN ŞEHİR OLMAK ÖNEMLİ AMA…”

“Halka hizmet etmek istiyorsanız, halka hizmet eden projeleri yerine getiriyorsunuz; yaptığımız bu” diyen İmamoğlu, “Dünyada en çok metro yapan şehir haline gelmek, önemli. Dünyada aynı anda en çok metro şantiyesini hareketli halde çalıştırmak önemli, ama hiçbir kaynağı belli olmayan ya da bazılarının projeleri bile net olmayan, aynı anda en fazla metro ihalesi yapan yönetim olmak aynı şey değil. Yani ihaleyi yaparsınız, ama şantiye çalışmazsa, olmaz. Örneğin; Mahmutbey - Esenyurt hattı gibi. Yani ortada proje de yoktu, şantiye de yoktu. Örneğin; Finans Şehir’in altından geçen Göztepe - Ataşehir - Ümraniye hattı. Burayı da ilgilendiriyor. Çok önemli bir hat. Yüzde 2-3 seviyesinde devraldığımız hatlardan bir tanesi. Ki üstüne kurulan, Finans Şehir diye gururla anlatılan merkeze, sadece 80 bin çalışanın geleceği tahmin edilen bir yerin altından geçmesi gereken metronun başlanmaması gibi. Bunlara da biz başladık” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL'UN DURAN PROJELERİNİ TEK TEK HAYATA GEÇİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

“Finansmanını sağlıklı koordine ederek, bereketli bütçe yöneterek, İstanbul'un duran projelerini tek tek hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“1,4 milyar euro kaynak ürettik İstanbul'a. Mecburuz; çünkü hem orta-uzun vadeli finansman bu tür yatırımlarda önemli. Bir başka eksiklik var ne yazık ki. 2019 Temmuz ayından itibaren, bize hiçbir kamu kurumu, tek bir kuruş kredi vermedi. Tek bir kamu kurumu. Bu, acı bir durum. İBB; kamu bankalarından, kamu kuruluşlarından bunları alamasa da iş yapmış bir kurumdur. Bugüne kadar 29,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattını açtık. İnşallah Dudullu - Bostancı ile beraber bu sene bunu 45 kilometrelere- hatta Fulya - Yıldız'ı da katarak- 45 kilometrenin daha üstüne çıkacak bir seviyeye bunu taşıyacağız. Bu da 3,5 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde oldu. Bunun anlamı şunu söyleyeyim: Geçmiş 20-25 yılın ortalamasının neredeyse üç katına tekabül ediyor. İstanbul, yılda 15-20 kilometre metro hattı üretirse bu eksikliği kapatabilir. 2025 yılına kadar, 104 kilometre yeni metro hattını İstanbul'a kazandırma hedefiyle yol yürüyoruz.”

“İŞİMİZİ ANLATARAK HALKIMIZA YÜZÜMÜZÜ DÖNME ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ”

İstanbul’un yeni metro hatlarına ihtiyacı olduğunun altını çizen İmamoğlu, bu kapsamda hazırladıkları projelerden örnekler verdi. “Bunlara engellemeleri, şunları bunları anlatarak değil, işimizi anlatarak halkımıza yüzümüzü dönme çabası içerisindeyiz” diyen İmamoğlu, yüzlerini, yakın tarihin ilham verici özel anlarına ve insanlarına döndüklerine dikkat çekti. Behiç Erkin’in de bu isimlerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “100’ncü yılına umutla, heyecanla yürüdüğümüz güzel Cumhuriyet’imizin işte böyle vicdan sahibi isimlerin, gerçek yurtseverlerin emeklerinin üzerinde durduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Kurtuluş Savaşı'ndan sonrasında kalkınma ve aydınlanma mücadelesinde gerçekten ismini bildiğimiz ve bilmediğimiz, ama her birinin gönlümüzde ayrı bir yeri olan nice kahramanlarımızın emeklerinin üzerinde yükseliyor güzel Cumhuriyet. O bakımdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o eşsiz mücadelesini saygıyla, minnetle anıyor ve onun hem silah arkadaşlarını hem Behiç Erkin gibi kıymetli yol arkadaşlarını da hepinizin huzurunda minnetle anıyor ve onların önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

“İSİM VERİRKEN; BİRİNE YARANMAK İÇİN DEĞİL, GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLMASI İÇİN TABELAYI ASMALISINIZ”

“Açıkçası; isim verirken, bin düşünüp bir kere o tabelayı asmalısınız” diyen İmamoğlu, “Bu işler, kolay işler değil. İsim verirken; birine yaranmak için değil, gelecek nesillere örnek olması için tabelayı asmalısınız. İsim verirken; bugünü kurtarmak için değil, yarınlara sağlıklı, tarihi bilgilerin köprülerini kurmak için o tabelaları asmalısınız. Aksi takdirde bir bakmışsınız, birkaç sene sonra o tabelaları indirmek zorunda kalırsınız. Bunu tarihimizin yakın sayfalarında görmeniz mümkün. O bakımdan bunun da hassas bir konu olduğunu, burada arkadaşlarımızın önümüze bu ismi getirdiğinde ne kadar özel bir görev yaptığımızı, ne kadar güzel bir iş yaptığımızı ve ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de hep beraber yaşamış olduk” ifadelerini kullandı.

DEPREM UYARISI: “OTURALIM KONUŞALIM; BİZ HAZIRIZ”

Konuşmasında, bu sabaha karşı yaşanan 5.9 büyüklüğündeki Düzce merkezli depreme de dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugünü yarını yok. ‘Efendim 2023’te seçim olacak; kim gelecek?’ Gelecek olan belli de.. Ama mesele o değil, mesele bugünden o masayı bile konuşabilmek ve kurabilmekte. Deprem; yarın talimat gelsin, kalkalım hep beraber Ankara'ya. Oturalım konuşalım. Biz, hazırız. Bu konuda hiç yüksünmeyiz, geri durmayız. Sabah 4’ü 8 geçe ayağa kalktım. Arkadaşlarımla beraber telefonun ucunda meseleyi takip ederken AKOM üzerinden; ‘Acaba bir kaybımız var mı? Acaba bir şey olacak mı’ dye ürkmekten, korkmaktan inanın gerginliğimizle sabahı bulduk. O bakımdan sizlerden istirhamımız, isteğimiz; lütfen bütün kamuoyu olarak, bu sürece duyarlı olmak ve bu sürecin çözümünün hepimizde olduğunu unutmamak. Yani ‘Tek başına ben çözeceğim’ diyorsa bir bakanlık; yok, çözemezsin kardeşim. Çözemedin zaten. ‘Tek başına Büyükşehir Belediyesi ben çözeceğim’ diyorsa; çözemezsin kardeşim. Büyük bir mesele çünkü. Rakamları söylemiyorum yani. Bugün İstanbul'da 150 bine yakın, acilen ele alınması gereken bina var. Daire demiyorum; bina var. Bunlar ölçülmüş, edilmiş işler. Kesinlikle sağduyulu olacağız her konuda. Umutlu olacağız. Akıldan ve bilimden uzaklaşmayacağız. Liyakatli ekiplerle süreci yöneteceğiz. Ve bu tür işleri hep birlikte cesaretle birlikte başaracağız. Cesaretin ve iyimserliğin önünde hiçbir şey duramaz. Hep beraber başaracağız. Çok güzel günleri, hep birlikte göreceğiz.”

YERLEŞKE İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ALPKÖKİN PAYLAŞTI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de konuşmasına, “Behiç Erkin” adının kullanımına izin veren, Erkin’in torunu Emir Kıvırcık’a teşekkürlerini ileterek başladı. “2019’da, bu yerleşkenin kısmi olarak bir atölyesi ve sadece 11 setlik bir parklanma alanı tamamlanmıştı” diyen Alpkökin, şu bilgileri paylaştı:

“Ama Dudullu - Bostancı gibi burası da durmuştu. Dudullu - Bostancı hattımızla beraber, buradaki yerleşkeyi, parklanma alanlarını ve bugün içinde bulunduğumuz kumanda merkezini, Metro İstanbul'un Anadolu yakasındaki kalbini, aklını bir an önce hizmete açmak için, Dudullu - Bostancı metrosunun yeniden başlamasıyla beraber, buradaki çalışmalara da hız ve ağırlık verdik. Burası 3 tane metro hattımızın; Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy – Sultanbeyli, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe ve Dudullu - Bostancı hatlarının bir kontrol merkezi ve bir noktadan yönetilmesi için oluşturuldu. Ancak Anadolu yakasında bir de Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı hattımız var. Kadıköy - Sabiha Gökçen hattımızın Pendik bağlantısını tamamlamamızla beraber, o hattın kumanda merkezini de buraya almak istiyoruz. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde burası, Anadolu yakasının her yerini yöneten önemli bir kumanda merkezi olacak. Bugün yukarıda gördüğünüz kumanda merkezinin bir güzel tarafı da var. Önümüzdeki ay sonu yolcularımıza hazır hale getirilecek olan Dudullu - Bostancı hattımızın testleri de şu anda bugün buradan kontrol ediliyor. Bütün testler buradan yapılıyor. Dudullu - Bostancı hattımızda da çok yoğun bir çalışma var. Artık totemlerimizi dikiyoruz. Giriş-çıkış yapılarımızı tamamlıyoruz. Testlerimizin sertifikasyon süreçlerinin önemli bir ayağı bu ay içerisinde, geri kalan iki sertifikamız da aralık ayı içerisinde yapılacak. Ve hattımız, aralık sonunda yolculara hazır hale getirilecek ve buradan bizzat yönetilecek.”

Konuşmaların ardından; İmamoğlu, İBB bürokratları, merhum Erkin’in torunu Emir Kıvırcık ve yerleşke girişine asılan Erkin’in tablosunu yapan ressam Teymur Rzayev tarafından kesilen kurdele ile Behiç Erkin Raylı Sistemler Yerleşkesi resmi olarak hizmete girmiş oldu.