Başkan İmamoğlu: “Dünyada İki Kıtayı Birleştiren Başka Bir Yarış Yok”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteği ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 32'inci kez düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Uğur Erdener birlikte verdiler. Kanlıca sahilinde, havalı kornaların çalması ve “Kıtalar Kulaçlarla Birleşiyor” sloganı ile kulaç atmaya başlayan sporcular, Beşiktaş Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndaki finiş noktasına kadar yüzdüler.



-ULUSLARARASI KATILIMIN YÜKSEK OLMASINA SEVİNDİM-

Bin 120’si Türk, 700’ü yabancılardan oluşan bin 820 sporcunun kıyasıya yarıştığı müsabaka sırasında değerlendirmelerde bulan İmamoğlu, “Bir tarafta maraton bir tarafta yüzme yarışı. İki kıtayı birleştiren başka bir yarış yok dünyada. İki kıtanın arasında yapacağınız her organizasyon dünyada iz bırakır. Bunun kıymetini bilerek, her türlü erdem ve kalitesini dünyayla paylaşmak lazım. Uluslararası katılımın yüksek olması da çok sevindirdi beni. Korona sürecinde, hafifte olsa normalleşme anı gibi bir gün olacak hepimiz adına” dedi.



-BOĞAZ’DA YÜZDÜM-

Yarışmayı, “Ben de seneye cesaret edebilir miyim, yapabilir miyim” duygusuyla izleyeceğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Boğaz’da daha önce yüzdüm. Uzun mesafeli değil ama kısa mesafeli bir yüzme oldu. Akıntısı ilginç. Yüzmede fena değilimdir, akıntıyı da severim. Akıntılı denizlerde yüzdüğüm için biraz keyifli bir çalışma yaparak seneye bunu yapabilirim.”



-DERECEYE GİRENLER YAKLAŞIK 50 DAKİKA YÜZDÜ-

Kıtalar arası yüzen sporcular, 6,5 kilometreyi kulaç atarak tamamlamış oldu. En genç yüzücünün 14, en yaşlı yüzücünün ise 90 yaşında olduğu müsabakada; kadınlarda 47 dakika 52 saniyelik derecesiyle Hilal Zeynep Saraç birinci oldu. Ilgın Çelik 48 dakika 13 saniyelik süresiyle ikinci olurken, Sudenaz Çakmak ise 48 dakika 46 saniye ile üçüncü oldu.



Erkeklerde ise Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Atahan Kireşçi, 46 dakika 20 saniyelik süresiyle ikinciliği, Atakan Malgil ise 47 dakika 31 saniye ile üçüncü oldu.



-İBB DESTEK VERDİ-

Yıllardır etkinliğe destek veren İBB, bu yıl ki yarışmaya da değişik alanlarda desteğini sürdürdü.Beşiktaş Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nı etkinlik alanı olarak tahsis ederek parkta, deniz ve kıyılarda temizlik yapan İBB, bir itfaiye aracını da parkın hemen yanında hazır bulundurdu. Reklam alanlarında ücretsiz olarak organizasyon duyurusunu da yapan İBB, üç tane de vapurunu da yine ücretsiz olarak hizmete sundu.



-PANDEMİ GÖLGESİNDE YAPILDI-

Önceki yıllardan farklı olarak pandemi kuralları çerçevesinde, 46 ülkeden sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na yüzücüler ve görevli personel dışında kimse alınmadı. Etkinlik, seyircisiz ve refakatçisiz olarak gerçekleştirildi. Tekne sayısı sosyal mesafeyi koruma amaçlı olarak 3’e çıkarılırken,sporcu teknelerine, İl Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından belirlenen bin 100 kişilik sınırın altında olacak şekilde, yaklaşık 700 kişinin binmesi sağlandı.

