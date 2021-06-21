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Başkan İmamoğlu Bahçelievler'de Tamamlanan Projeleri Hizmete Açıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanarak Bahçelievler ve İstanbul halkının hizmetine sunulan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. İçerisinde Yuvamız İstanbul Kreşi, Mahalle Evi ve 21 derslikli İSMEK okulları bulunan Bahçelievler Eğitim Merkezi’nin açılışı ile yapılacak törende Bahçelievler Dört Halife Camii ve Bahçelievler İstihdam Ofisi de halkın kullanımına sunulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 17:40
Başkan İmamoğlu Bahçelievler'de Tamamlanan Projeleri Hizmete Açıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  sosyal belediyecilik anlayışı ile kente yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Halkın ihtiyaçlarına kapsayıcı çözümler getiren İBB,   tüm imkan ve faydalarıyla bölge insanının hizmetine sunulacak projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. İçerisinde İstanbulluya erişebilir kreş hizmeti sunan Yuvamız İstanbul’un 20’ncisi, komşuluğu yeniden canlandırmak için kurulan Mahalle Evlerinin 3’üncüsü ile 21 derslikli İSMEK okullarının bulunduğu Bahçelievler Eğitim Merkezi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 22 Haziran’da faaliyetlerine başlıyor. Törende ayrıca Bahçelievler Dört Halife Camii ve Bahçelievler İstihdam Ofisi ile ilçede yapımı tamamlanan diğer projeler de hizmete açılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

20’NCİSİ BAHÇELİEVLER’DE

Yuvamız İstanbul;  kapsamlı ve erişilebilir; sağlıklı ilişkilerin olduğu bir toplumu destekleyen, tüm süreçlerine çocukları ve aileleri dahil etmeyi önemseyen bir anlayışla 20 yerleşkede eğitimlerini sürdürüyor. Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy,   Bahçelievler Kocasinan, Başakşehir Sular Vadisi, Başakşehir Kayabaşı, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Silivri Selimpaşa, Silivri Yeni Mahalle, Sultanbeyli, Pendik Sülüntepe ve Sultangazi’de hizmet veren Yuvamız İstanbul’un yeni yerleşkesi Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde açılacak. 

EĞİTİCİ AKTİVİTELER DÜZENLENECEK

Yuvamız İstanbul  gibi Başkan İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan Mahalle Evleri, 20 Kasım 2020’de Beyoğlu Örnektepe’de ve Fatih Sulukule’de açılarak hayata geçti. Bahçelievler’de faaliyete başlayarak Mahalle Evlerinin üçüncüsü olacak merkezde, sosyal ve kültürel hayata katılımı teşvik eden pek çok imkan yer alıyor. İçerisinde konferans salonu, kütüphane, bilim atölyesi ve çok amaçlı atölyeler bulunan Mahalle Evi’nde çocukların gelişimim destekleyici eğitim ve etkinliklerin yapılması planlanıyor. 

YENİ MERKEZ BAHÇELİEVLER

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara vererek Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ile faaliyetlerine devam eden İSMEK, daha önce Fatih’te bulunan okullarını Bahçelievler’e taşıyor. Genişlettiği imkanlarıyla yeni merkezinde hizmetlerine devam edecek İSMEK, yeni kurduğu Mutfak Sanatları Okulu ile de hizmet verecek.2 bin 763 metrekare alana kurulu ve toplam 21 derslikten oluşan, fiziki ve teknolojik altyapısı eğitim faaliyetlerine uygun olarak tasarlanan okullar, İstanbulluların yüz yüze eğitim alacakları günler için hazır hale getirildi. Yeni ve son teknoloji kullanılarak hazırlanmış binada Muhasebe ve Finans Okulu, Grafik ve Teknik Tasarım Okulu, Bilişim Teknolojileri Okulu ve Mutfak Sanatları Okulu hizmet verecek.

BAHÇELİEVLER EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞI

Tarih: 22 Haziran 2021, Salı

Saat: 11.30

Yer: Zafer Mah. Beyazıt Cad. Cami Sk. No: 5-7 / Bahçelievler

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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