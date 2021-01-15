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Başkan İmamoğlu: AB ile İlişkilerde Lokomotif Bir Kurum Olmak İstiyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Florya’da bulunan İstanbul Planlama Ajası’ndaki çalışma ofisinde görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede İmamoğlu ve Meyer-Landurut, İBB-AB arasındaki potansiyel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2021 Cuma 09:18
Başkan İmamoğlu: AB ile İlişkilerde Lokomotif Bir Kurum Olmak İstiyoruz
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Büyükelçi Meyer-Landrut ile bir araya geldi. AB Delegasyon Başkanı Meyer-Landrut’un gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, yeni görevinden dolayı Büyükelçi’yi kutladı. İmamoğlu, “AB, Türkiye için Türkiye, AB için çok önemli. Bunun en önemli merkezi de İstanbul. Bu buluşmanın İstanbul adına atılan yeni dönemi sağlamasın diliyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“AB İLE İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENMEK İSTİYORUZ”

İBB ve AB arasındaki ilişkilere önemin verdiğini belirten İmamoğlu, “Biz, AB ile çok güçlü ilişkiler kurma yolunda; bizi de üzen, şu anki negatif ilişkilerin pozitif bir döneme hızlıca everilmesi ile ilgili sıkı bir görev üstlenen, lokomotif bir kurum olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. 21. yüzyılın “yerel yönetimler yüzyılı” olacağı görüşünü dile getiren İmamoğlu, Türkiye’nin yüzde 85’nin şehirlerde yaşadığının altını çizdi. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler demokrasinin, insan haklarının kentlerde şekillendiğinin farkındayız.   Dolayısıyla bütün dünya ile yaptığımız özgün paylaşımlarımızdan büyük keyif alıyorum.  2021 yılı için merkezi idare dışında direkt belediyelerin de fonlar konusunda AB ile irtibat kurma kararı alındığını biliyoruz. Türkiye’deki yerel yönetimler açısından bu çok kritik bir karar.”

BÜYÜKELÇİ MEYER-LANDRUT: İBB İLE YENİ BİR FIRSATLAR PENCERİSİNİN AÇILACAĞINI UMUYORUZ

Ev sahipliğinden dolayı, İmamoğlu’na teşekkür eden Büyükelçi Meyer-Landrut, “Burada bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. İstanbul, dünyanın en meşhur ülkelerinden birisi. Bu şehre her zaman ilgi duydum” dedi. Meyer-Landrut’un açıklamaları şu şeklide:

“Bu görüşme ile birlikte AB ve İBB arasında yeni fırsatlar penceresi yakalamayı umuyoruz.  Bir iş birliği ortamında hep birlikte yapıcı bir ilişkiler sürdüreceğiz. Belediyeler, ulaşım, iklimin korunması gibi konuların yer aldığı, ekonomik faaliyetlerin merkezinde bulunan yerledir. Mülteci meselesinin belediyeler olmadan çözülemeyeceğinin farkındayız.”

İMAMOĞLU’NDAN KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI HEDİYESİ

Görüşmenin ardından, Başkan İmamoğlu, Büyükelçiye İstanbul’un 2500 yıllık harita koleksiyonunun yer aldığı kitabı ve Kanal İstanbul Çalıştayı raporunun İngilizce çevirisini hediye etti.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Son Güncelleme: 15.01.2021 09:26
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