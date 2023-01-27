Başkan Çotuk: MHP Millet İttifakındayız Diye Randevu Vermedi (VİDEOLU)

İŞTE İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK’UN KONUŞMASI
DAVAMIZIN VE SAADET PARTİMİZİN FEDAKAR VEFAKAR VE CEFAKAR KIYMETLİ MENSUPLARI.
HEPİNİZ OLAĞAN AYLIK ZEYTİNBURNU İLÇE DİVAN TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ SEFALAR GETİRDİNİZ.
İYİLİĞİN, ADALETİN, GÜZELLİĞİN TESİSİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN DAVA KARDEŞLERİM, AZİM, GAYRET VE FEDAKÂRLIK TİMSALİ HANIMEFENDİLER, BEYEFENDİLER, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI SEVGİLİ GENÇLER, SİZLERLE BİRARADA BULUNMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ. HEPİNİZİ ALLAHIN SELAMIYLA SELAMLIYORUM. SELAMU ALEYKUM.
BU DAVA SADIKLARIN, İNANÇLI KADROLARIN DAVAVSIDIR.
BU PARTİ YOKSULLARIN, YOKSUNLARIN, EZİLENLERİN, HOR GÖRÜLENLERİN, YASAKLILARIN PARTİSİDİR.
MUHTEREM HAZİRUN. ÖNCELİKLE SÖZÜN BAŞINDA PARTİMİZE DAVAMIZA BUGÜNE KADAR VERMİŞ OLDUĞUNUZ ÜSTÜN GAYRETLERİNİZDEN DOLAYI SİZLERE TEŞEKKÜR ETMEYİ BİR BORÇ BİLİYORUM.
HEPİNİZİN MALUMUDUR Kİ, ÇOK YAKIN BİR GELECEKTE ÜLKEMİZ BİR GENEL SEÇİM YAŞAYACAKTIR VE İNANIYORUZ Kİ BU SEÇİMDEN SONRA MİLLİ GÖRÜŞ YENİDEN İKTİDARDA OLACAKTIR.
DEĞERLİ ARKADAŞLAR TÜRKİYE’MİZ TIKANMIŞTIR;
- SİYASETEN TIKANMIŞTIR.
- AHLAKEN TIKANMIŞTIR.
- EKONOMİDE TIKANMIŞTIR.
- DIŞ POLİTİKADA TIKANMIŞTIR.
ÜLKE KUTUPLAŞMIŞ VE KAMPLARA AYRILMIŞTIR.
BASKI VE TAHAKKÜM ARTMIŞTIR.
DEVLETİN OMURGASINI OLUŞTURAN KURUMLAR YIPRATILMIŞTIR.
EKONOMİ DAR BOĞAZA GİRMİŞ, TARIM VE HAYVANCILIK BİTMİŞTİR.
İSRAF VE YOLSUZLUK HAD SAFHAYA ULAŞMIŞTIR.
İŞSİZLİK ARTMIŞ, BORÇLAR ÖDENEMEZ HALE GELMİŞTİR;
İNSANIMIZ GIDA DA BİLE DIŞARIYA MUHTAÇ HALE GETİRİLMİŞTİR.
DIŞ POLİTİKADA BÜYÜK BİR KARMAŞA YAŞANMAKTADIR.
KOSKOCA BİR ÜLKE, SABAH BİR YANA AKŞAM BİR YANA SAVRULUR HALE GELMİŞTİR.
ADALET SİSTEMİ İFLAS ETMİŞ, MAĞDURLAR ORDUSU OLUŞMUŞTUR.
RÜŞVET, İLTİMAS, ADAM KAYIRMA, TORPİL, PARTİZANLIK SIRADANLAŞMIŞTIR.
EĞİTİM, YAZBOZ TAHTASINA DÖNMÜŞ, AİLE YAPISI BOZULMUŞ, SUÇ VE ŞİDDET ARTMIŞTIR.
AZİZ MİLLETİMİZİN GELECEĞİ TÜKETİME YÖNELİK YATIRIMLAR NEDENİYLE İPOTEK ALTINA SOKULMUŞTUR.
GENÇLERİMİZ GELECEKTEN ÜMİTSİZDİR VE YARINLARA DAİR UMUTLARI AZALMIŞTIR.
HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ BUGÜN BU ÜLKEDE İNANÇLI İNSANLARIN İTİBARI ZEDELENMİŞTİR.
TÜRKİYE’NİN YENİ BİR SESE, YENİ BİR SÖZE, YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞINA İHTİYACI VARDIR.
BU İHTİYACIN ADRESİ SAADET PARTİSİ’DİR.
ÇÜNKÜ SAADET PARTİSİ:
- TERTEMİZ BİR MAZİ’NİN,
- TERTEMİZ BİR KADRONUN,
- TERTEMİZ BİR GELECEĞİN ADIDIR.
BİZLER TERTEMİZ BİR MAZİYE SAHİBİZ
SAADET İKTİDARINDA KİMSENİN KİMSEYE TAHAKKÜM KURMADIĞI, İNSANLARIMIZIN KENDİ İNANÇ VE DÜŞÜNCELERİ İLE ÖZGÜRCE VE KARDEŞÇE YAŞAYACAĞI BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ.
BİZLER YAPTIĞIMIZ SİYASETİ CİHAT OLARAK GÖRÜYORUZ, DİĞER PARTİLERİ DE ÖNCELİKLE KARDEŞ VE ANCAK HİZMET YARIŞINDA RAKİP OLARAK GÖRÜYORUZ. İKTİDARA YAPTIĞIMIZ ELEŞTİRELERİ DE BİR KARDEŞLİK VAZİFESİ OLARAK İFA EDİYORUZ.
BUNU DA ZEYTİNBURNU ÖLÇEĞİNCE YAPTIKLARIMIZLA TEYİT ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM.
İLK ZİYARETLERİMİZDEN BİRİSİ AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI OLMUŞTUR. SONRASINDA AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANINI, DİĞER SİYASİ PARTİLERİ VE ÜLKENİN DOĞUSUNDAN BATISINDAN KUZEYİNDEN GÜNEYİNDEN BİRÇOK HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİ ZİYARET ETTİK. ETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ.
ÖZELLİKLE VURGULADIĞIMIZ CÜMLE DE HER DEFASINDA ŞU OLMUŞTUR:
“ANKARADA, TELEVİZYONLARDA VE SOSYAL MEDYADA YAŞANAN ÇİRKİN VE İFTİRA MENŞE-İ Lİ SİYASETİ ZEYTİNBURNUNDAN UZAK TUTMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ.”
ÇÜNKÜ ZEYTİNBURNU GİBİ DAR AMA KALABALIK BİR ALANDA, HERKESİN BİRBİRİYLE OLAN KOMŞULUK İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRMESİNİN VE GELİŞTİRMESİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN ALTINI İLÇE BAŞKANI OLDUĞUM GÜNDEN İTİBAREN HER DEFASINDA KALIN BİR ŞEKİLDE ÇİZDİM.
İKTİDAR PARTİSİ İLÇE BAŞKANI VE BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN VE DİĞER TÜM STK LARDAN OLUMLU BİR KARŞILIK ALIRKEN, Kİ HER BİRİNE AYRI AYRI RANDEVU TALEPLERİMİZİ ONAYLADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM; MAALESEF HİÇ ARZU ETMEDİĞİMİZ VE GERÇEKTEN BİZLERİ ÜZEN BİR HADİSE YAŞADIK Kİ, 2014 DEKİ SEÇİMLERDE 58 BULVARDAKİ SEVGİ YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BİZLERİ KUCAKLAYARAK KARŞILAYAN FETHİ AHMET ALPARSLANIN, SONRAKİ YILLARDA DEFALARCA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUĞUMUZ VE HALEN DE SEVEREK VE TAKDİR EDEREK TAKİP ETTİĞİMİZ SEVGİLİ DOSTUMUZ REŞAT OK’UN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNİN BUGÜNKÜ KIYMETLİ İLÇE BAŞKANI HABİB KAPICIOĞLU RESMİ OLARAK RANDEVU TALEBİMİZİ RED ETMEK ZORUNDA BIRAKILMIŞTIR.
GEREKÇE NE PEKİ ? TERÖR İLE BAĞLANTILI OLDUĞUMUZ İÇİN YUKARIDAN BU ŞEKİLDE TALİMAT GELDİ.
NASIL VE NE ZAMAN BU DURUMA GELDİK YA RABBİ.
EY AK PARTİ VE İKTİDARDAKİ YÖNETİCİLERİ; İFTİRALAR VE YALANLARLA ZEHİRLENEN BİR MİLLETİN VEBALİNİ NASIL ÖDEYECEKSİNİZ?
ALGI YÖNETİMİ İLE SIRF, BİR DÖNEM DAHA İKTİDAR OLANAKLARI ELİMİZDE KALSIN DİYE YAPTIĞINIZ ŞOVLARI GULU GULU DANSLARINI KENDİNİZE NASIL OLUR DA YAKIŞTIRIYORSUNUZ ?
ALTILI MASADA NE İŞİNİZ VARMIŞ ?
BU SORUYU NEDEN DİĞER 5 PARTİYE SORMUYORSUNUZ ?
ÇÜNKÜ KORKUYORSUNUZ ?
YA SAADET İKTİDARE GELİRSE DİYE !!!
RAHMETLİ ERBAKAN HOCAMIZIN 1987 YILINDA TÜM PARTİLERE YAPTIĞI SEÇİM HİLELERİNE BOYUN EĞMEMEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISINA ANCAK 30 SENE SONRA OLUMLU BİR CEVAP GELDİ.
EVET BU MASAYI KURAN BİZİZ.
BİZ İKTİDARLARDA BULUNDUĞUMUZ ZAMAN ÜLKENİN KADERİ DEĞİŞİYOR. ÇÜNKÜ BİZİM ADIMIZ TABELADA YAZAN ÜNVANIMIZ DEĞİL SADECE. BİZİM ADIMIZ : “HAYRA MOTOR – ŞERRE FREN” DİR.
DİKKAT EDİN ! BAKIN !
MİLLİ GÖRÜŞÜN YAPTIĞI TÜM EFSANEVİ HİZMETLER TOPLAM 4 SENE 11 AY İÇİNDE,
- ÇEKİÇ GÜCÜM GÖNDERİLMESİ
- KIBRIS FETHİ
- 200 FABRİKA
- DENK BÜTÇE
- TARIM HAMLELERİ
- MAAŞ ZAMLARI
- EĞİTİMDE MİLLİ NESİL İÇİN ALT YAPI FAALİYETLERİ
54 YILLIK TARİHİMİZDE 5 YILDAN DAHA AZ BİR SÜREDE GERÇEKLEŞTİRMİŞİZ.
SORUYORLAR BİZE :
CHP İLE NEDEN YAN YANA DURUYORMUŞUZ ?
BU SÖZÜME İYİ KULAK VERİN.
BU ÜLKE BİZ OLMADAN NE AK PARTİYE NE DE CHP YE TEK BAŞINA BIRAKILACAK KADAR KIYMETSİZ BİR ÜLKE DEĞİLDİR.
BİZİM NERDE DURDUĞUMUZ ÖNEMLİDİR. VE BULUNDUĞUMUZ YER DE KESİNLİKLE İYİ DİR. ÇÜNKÜ ORADA BİZ VARIZ.
ŞİMDİ 6 SİYASİ PARTİ, 6 ALTI 7 DEĞİL. 6 SİYASİ PARTİ BİR ARAYA GELEREK İLK GÜNDEN BERİ MUHAFAZA ETMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ TOPLUMSAL UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN TESİS ETMEK İÇİN BİR İŞ BİRLİĞİ MODELİ GELİŞTİRDİLER.
DAHA ÖNCE AK PARTİ Yİ DE DENEDİK. HATIRLIYORSUNUZ. 2015 SEÇİMLERİNDE. İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE BİR KOMİSYON OLUŞTURDUK. ALGI OPERASYONU TAMAMLANINCA DA MASAYI DEVİREN YİNE AK PARTİ OLMUŞTU.
BİR DE ADAY KİM OLACAK DİYE SORUYORLAR BANA.
SAADET PARTİSİNİN, MİLLİ GÖRÜŞ TERBİYESİNİN TOZUNU YUTMUŞ BİR TEŞKİLAT MENSUBUNUN CUMHURBAŞKANI ADAYI TEMEL KARAMOLLAOĞLU DUR. BAŞKA TÜRLÜSÜ DÜŞÜNÜLEMEZ.
ELBETTE ÜLKEYE YÖN VERMESİ İÇİN GENEL BAŞKANINA %100 GÜVENEN TEŞKİLAT MENSUBU DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ İÇİN İŞARET BUYURACAĞI YÖNE DE RİAYET EDECEKTİR.
KİMSE BİZE AYAR VERMEYE KALKMASIN.
HERKES KENDİ AÇIKLARIYLA İLGİLENSİN.
BİZİ DEFALARCA BÖLMEYE ÇALIŞTINIZ.
GENÇLERLE SINANDIK
BÜYÜKLERLE SINANDIK
HOCALARLA İLAHİYATÇILARIYLA SINANDIK
OĞLUYLA SINANDIK
BİZ HER SINAVI VERDİK EL HAMDÜLİLLAH.
**** BİRİM BAŞKANLARININ RAPOR SUNUMLARI
**** İL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET TÜRKCAN KONUŞMALARI
**** YENİ ÜYELERE ROZET TAKMA TÖRENİ
KAPANIŞ KONUŞMASI:
EVET! AZİZ MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER, DEĞERLİ SAADET PARTİLİLER; 1969’DA GİYDİĞİ MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ BİR DAHA HİÇ ÇIKARMAYANLAR, 90’LI YILLARDA İKTİDAR OLMANIN ŞEHVETİNE VE SARHOŞLUĞUNA KAPILIP DA BU GÖMLEĞİ HİÇBİR ZAMAN KİRLETMEYENLER, O GÜNLERİ YAŞAMAMIŞ FAKAT O GÜNLERİN ÖZLEMİNİ ÇEKENLER VE 2000’Lİ YILLARDAN BUGÜNE, İKTİDARIN NİMETLERİNE ALDANMAYIP, İKTİDARIN BASKILARINA BOYUN EĞMEYİP, BU GÖMLEĞİN ÜTÜSÜNÜ HİÇ BOZMADAN, KIRIŞTIRMADAN ÜZERİNDE TAŞIYAN GENÇ KARDEŞLERİM; ŞİMDİ BUYURUN, SİZLERİ YERYÜZÜNÜN BÜTÜN MAZLUMLARI İÇİN AYAĞA KALKMAYA DAVET EDİYORUM.
MİLLETİMİZİN
SAADET
VE SELAMETİ İÇİN,
YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE İÇİN,
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE Yİ KURMAK İÇİN,
YENİ BİR DÜNYA YI KURMAK İÇİN,
İSLAM BİRLİĞİ NİN TESİSİ İÇİN,
HAKK IN HÂKİMİYETİ İÇİN,
MİLLİ GÖRÜŞ ÜN İKTİDARA GELMESİ İÇİN,
BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIMA
SÖZ VERİYORUM!
ALLAHA EMANET OLUN.
Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Levent Çotuk konuşmasını bitirdikten sonra birim başkanları‘da kendi alanları ile alakalı sunum yaptıktan sonra il başkan yardımcısı Ahmet Türkcan ‘ın Türk siyaset tarihi ve seçimler ile alakalı 10’ar yıllık süreçler şeklinde yaşanan gelişmeler ve hangi partinin iktidara geldiği ile alakalı güzel anlaşılır ve net bir sunum yaptı.
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)