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Başkan Çemsit: Kışın Zehir Solumayalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Düzce İl Başkanı Semih Çemşit, hava kirliliğine yönelik uyarılarda bulunarak, “Türkiye’nin en kirli havasının bulunduğu ilimizde bu kışta zehir solumayalım. Havalar soğumadan mutlaka önlemler alınmalı” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:16
Başkan Çemsit: Kışın Zehir Solumayalım
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2021 Dünya Hava Kirliliği raporuna göre Düzce’nin Avrupa’da hava kirliliği oranının en yüksek olduğu il olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı Semih Çemşit, “İlimiz çok ciddi bir ulaşım noktası İstanbul-Ankara güzergahında bulunuyor. Ayrıca Karadeniz'e Akçakoca üzerinden giden bir ulaşım güzergahı var. Dolayısıyla çok ciddi taşıt trafiği yükü ile karşı karşıyayız. Kış döneminde bariz ortaya çıkan kentsel yaşamdan kaynaklanan, ısıtma amaçlı yakıt ve endüstriyel yakıtlar. Bunların hepsini kattığımız zaman Düzce'de hava kirliliği insanlarımızın hayatını olumsuz etkiliyor. Son yıllarda hava kirliliğinde liderliği bırakmayan Düzce’de hava kirliliğini azaltmak ve önüne geçmek amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldı hem parti olarak hem de Düzce’de yaşayan bir vatandaş olarak bunu çok merak ediyoruz.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 


KİRLİ HAVAYA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ
Kışın insanların hava yerine zehir solumak zorunda kaldığını belirten Başkan Çemşit, “Düzce’de hava kirliliğine neden olan faktörler bugüne kadar tespit edilmiş durumda da değil, kirliliğin çözümü noktasında herhangi bir projede geliştirilmedi. Kirli hava nedeniyle vatandaşımız bu kışta nefes almakta zorlanmasın. Kış gelmeden muhakkak önlemler alınmalı, denetimleri sıklaştırmalıdır. Özellikle havamızı kirleten fabrikaların muhakkak sıkı kontrollere tabi tutulması gerekiyor. Doğal gaz olmayan bölgelerin bir an önce doğal gaz ile buluşturulması lazım. Yoksa bu kışta zehir solumak zorunda kalacağız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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